Apple, WWDC 2024 etkinliğini duyurdu: İşte iOS 18 tanıtım tarihi

Tam Boyutta Gör Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinin 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 2020’den bu yana düzenlenen WWDC etkinliklerinde olduğu gibi, WWDC 2024 de tüm geliştiricilere ücretsiz olarak açık online bir etkinlik olacak.

iOS 18 yapay zekâya odaklanıyor 1 hf. önce eklendi

Apple WWDC 2024 etkinliği 10 - 14 Haziran'da gerçekleşecek

Apple, iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için 10 Haziran Pazartesi günü ‌WWDC24 açılış etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, Apple Developer uygulaması, Apple sitesi ve YouTube üzerinden izlenebilecek. Apple, etkinlik süresince videolar paylaşacak.

WWDC 2024, online etkinlik olmasına rağmen Apple bir kez daha açılış gününde bazı geliştiriciler ve öğrenciler için Apple Park kampüsünde gerçekleşecek özel bir etkinlik planlıyor. Katılımcılar, Apple Park’ta açılış konuşmasını ve State of the Union sunumlarını izleyebilecek. Ayrıca Apple çalışanlarıyla tanışabilecek ve Apple Tasarım Ödüllerine katılabilecek.

WWDC24, 10 Haziran’da geliştiricilere Apple Park’taki keynote etkinliğini izleme, Apple çalışanlarıyla bir araya gelme ve özel etkinliklere katılma fırsatı sağlayacak yüz yüze bir deneyim içerecek. Yer sınırından dolayı başvuru gerektiren etkinliğe nasıl katılabileceğinizle ilgili ayrıntıları Apple Developer sitesinde ve uygulamasında bulabilirsiniz.

WWDC 2024 etkinliğinde neler tanıtılacak?

Apple, büyük yazılım güncellemelerini WWDC 2024'te duyuracak. Bu yıl duyuruların Apple’ın iPhone’a yönelik şimdiye kadarki en büyük güncelleme olduğuna inandığı iOS 18 ile başlaması bekleniyor. Güncelleme, yeni yapay zeka özelliklerinin yanı sıra özelleştirilebilir yeni ana ekran getirecek. iOS 18 ile gelen yenilikler dışında iPad’ler için iPadOS 18, Apple TV için tvOS 18, Apple Watch’lar için watchOS 11, Mac’ler için macOS 15 ve Apple Vision Pro için visionOS 2 özellikleri tanıtılacak.

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