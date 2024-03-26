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    Anlık Bildirim

    Apple, WWDC 2024 etkinliğini duyurdu: İşte iOS 18 tanıtım tarihi

    WWDC 2024 ne zaman gerçekleşecek belli oldu. Apple, iPhone'lara yapay zeka özellikleri kazandıracak iOS 18'in de tanıtılacağı Dünya Geliştiriciler Konferansı için tarihi duyurdu.
    apple wwdc 2024 etkinlik ne zaman belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinin 10 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 2020’den bu yana düzenlenen WWDC etkinliklerinde olduğu gibi, WWDC 2024 de tüm geliştiricilere ücretsiz olarak açık online bir etkinlik olacak.

    Apple WWDC 2024 etkinliği 10 - 14 Haziran'da gerçekleşecek

    Apple, iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için 10 Haziran Pazartesi günü ‌WWDC24 açılış etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, Apple Developer uygulaması, Apple sitesi ve YouTube üzerinden izlenebilecek. Apple, etkinlik süresince videolar paylaşacak.

    WWDC 2024, online etkinlik olmasına rağmen Apple bir kez daha açılış gününde bazı geliştiriciler ve öğrenciler için Apple Park kampüsünde gerçekleşecek özel bir etkinlik planlıyor. Katılımcılar, Apple Park’ta açılış konuşmasını ve State of the Union sunumlarını izleyebilecek. Ayrıca Apple çalışanlarıyla tanışabilecek ve Apple Tasarım Ödüllerine katılabilecek.

    WWDC24, 10 Haziran’da geliştiricilere Apple Park’taki keynote etkinliğini izleme, Apple çalışanlarıyla bir araya gelme ve özel etkinliklere katılma fırsatı sağlayacak yüz yüze bir deneyim içerecek. Yer sınırından dolayı başvuru gerektiren etkinliğe nasıl katılabileceğinizle ilgili ayrıntıları Apple Developer sitesinde ve uygulamasında bulabilirsiniz.

    WWDC 2024 etkinliğinde neler tanıtılacak?

    Apple, büyük yazılım güncellemelerini WWDC 2024'te duyuracak. Bu yıl duyuruların Apple’ın iPhone’a yönelik şimdiye kadarki en büyük güncelleme olduğuna inandığı iOS 18 ile başlaması bekleniyor. Güncelleme, yeni yapay zeka özelliklerinin yanı sıra özelleştirilebilir yeni ana ekran getirecek. iOS 18 ile gelen yenilikler dışında iPad’ler için iPadOS 18, Apple TV için tvOS 18, Apple Watch’lar için watchOS 11, Mac’ler için macOS 15 ve Apple Vision Pro için visionOS 2 özellikleri tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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