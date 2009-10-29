AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri ikinci çeyrekte geliyor

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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de görev yapan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, öte taraftan 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Istanbul kod adını taşıyan Opteron işlemci ailesi ile sunucu pazarında 6 çekirdekli işlemci modellerine sahip olan AMD'nin masaüstü için hazırladığı Thuban (Yıldız) kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi ve Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesine rakip olması bekleniyor.

Istanbul ailesinin genlerine sahip olacak 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve Soket AM3 formunda olacakları belirtiliyor. Entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak Thuban işlemci ailesinde bellek kapasitesinin ise 6MB olacağı söyleniyor. 2.6GHz - 3.0GHz arasında hızlara sahip olması beklenen 6 çekirdekli Thuban ailesi için Black Edition serisi, çarpan kilidi açık olarak gelen modellerin de lanse edilmesi bekleniyor.