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AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri ikinci çeyrekte geliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri ikinci çeyrekte geliyor
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Yüksek performans segmenti için 3.6GHz'de görev yapan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD, öte taraftan 6 çekirdekli masaüstü işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Istanbul kod adını taşıyan Opteron işlemci ailesi ile sunucu pazarında 6 çekirdekli işlemci modellerine sahip olan AMD'nin masaüstü için hazırladığı Thuban (Yıldız) kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi ve Intel'in 6 çekirdekli Gulftown işlemci ailesine rakip olması bekleniyor.

Istanbul ailesinin genlerine sahip olacak 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve Soket AM3 formunda olacakları belirtiliyor. Entegre bellek kontrolcüsü çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak Thuban işlemci ailesinde bellek kapasitesinin ise 6MB olacağı söyleniyor. 2.6GHz - 3.0GHz arasında hızlara sahip olması beklenen 6 çekirdekli Thuban ailesi için Black Edition serisi, çarpan kilidi açık olarak gelen modellerin de lanse edilmesi bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
aykutx;
X4 alıp 2 çekirdeği öyle açarız... :D
Şaka bir yana, 6 çekirdek saçma geliyor bana. Niye 2,4,8,16 şeklinde gitmiyor bu iş ...
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iscanthere 9 yıl
çift kanal ddr3 [>:]
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simplethinks 9 yıl
am3 olması güzel
6 çekirdeğe rahatca terfi ederiz
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XivA 9 yıl
sunuculara gelirse a kanal desteği hemen 6 ay bir yıl sonra amd masaüstünede getirir hemen amd. (inş..)
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SupermanPrime 9 yıl
phenom 2 devri biter 4 çekirdek devri bitmez 2 çekirdeğini kırparlar x4 @ x6 yapılır gibime geliyor bu işlemcilerle :D
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yc#1 9 yıl
@XivA Önümüzdeki yıllarda çıkacak sunucu işlemcilerinde AMD 4 kanal DDR3 desteği getiren bellek kontrolcüsünü kullanacak.
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dennjS 9 yıl
umarım 32nm'lik intel işlemciler arasında tutunur bu işlemciler..farzedelimki performans olarak pek tutunamazsa bile fiyat olarak kendini göstersin.
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aykutx 9 yıl
x5 alıp 6. çekirdeği açarız

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miharbi17 9 yıl
3.ghz ve üstü olsa çok iyi olurdu aslında. intelinki kaç ghz olacak acaba
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XivA 9 yıl
yahu şu çift kanal belleğin kanal sayısını arttırsalar çok iyi olur bence ama neden amd kaç yıllardır çift kanala takıldı kaldı bilmem.
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yasar_lives 9 yıl
AMD I love you
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