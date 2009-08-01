AMD'nin 785G yonga seti de "çekirdek aşırtma" desteği sunuyor

AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmaya hazırlandığı yeni yonga seti 785G için geri sayım başladı. Entegre grafik perofrmansıyla öne çıkması beklenen yeni yonga seti için farklı üreticilerce hazırlanmış yeni anakart modelleri de yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor. 785G yonga seti için merak konusu olan önemli detaylardan birisi de SB750 köprüsüne sahip 790GX/790FX yonga setleriyle gerçekleştirilebilen "çekirdek aşırtma" işleminin yeni yonga setinde de mümkün olup olmadığı idi. Bilindiği üzere AMD'nin çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 & X3 işlemcilerinde doğal tasarıma gitmek yerine mevcut dört çekirdekli zar tasarımında kırpma veya üretim aşamasında tek veya çift çekirdeği kısmen daha zayıf olan çekirdekleri kapama yoluna giderek X2 ve X3 serisi altında pazara sunması "çekirdek aşırtma" işlemini de beraberinde getirmişti.

MSI 785GM-E65

AMD'nin 785G yonga setinde yer verdiği SB710 köprüsü de aynı SB750'de olduğu gibi Advanced Clock Calibration teknolojisini desteklemekte. Bu sayede 785G yonga setini taşıyan anakartlarda elverişli işlemcilerde çekirdek aşırtma işlemcinin gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor. SB750 yongasından farklı olarak RAID 5 desteğine sahip olan SB710 takviyeli 785G yonga setinin kullanıldığı MSI 785GM-E65 ile çekirdek aşırtma işlemci başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çift çekirdekli Phenom II X2 550 işlemcisi üzerinde yapılan çalışmada ACC teknolojisi BIOS üzerinde "Auto - Otomatik" modundan "Enable - Aktif" moduna alınarak diğer iki çekirdeği de açılan Phenom II X2 550 işlemcisi bununla da yetinilmeyerek 3.609 GHz'e (18 x 200 MHz, 1.344 V) hız aşırtıldı.

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Hem çekirdek aşırtılan hem de 3.609GHz seviyesine hız aşırtılan Phenom II X2 550 işlemcisinin Orthos ile yapılan stabilite testlerinde de oldukça stabil olduğu gözlemlendi. Bu arada merak edenler veya yeni yonga setinin özelliklerini hatırlamak isteyenler için 785G'nin DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapababilen Radeon HD 4200 IGP'si ile geldiğini ayrıca mevcut en hızlı entegre grafik çözümünden %15'e varan oranda daha hızlı olacağı söyleniyor. Soket AM3 ve AM2+ işlemcilerle kullanılabilecek yeni yonga setinde Crossfire desteği ise bulunmuyor.