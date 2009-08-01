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AMD'nin 785G yonga seti de "çekirdek aşırtma" desteği sunuyor

9 yıl
24b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 4 Ağustos'da duyurmaya hazırlandığı yeni yonga seti 785G için geri sayım başladı. Entegre grafik perofrmansıyla öne çıkması beklenen yeni yonga seti için farklı üreticilerce hazırlanmış yeni anakart modelleri de yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor. 785G yonga seti için merak konusu olan önemli detaylardan birisi de SB750 köprüsüne sahip 790GX/790FX yonga setleriyle gerçekleştirilebilen "çekirdek aşırtma" işleminin yeni yonga setinde de mümkün olup olmadığı idi. Bilindiği üzere AMD'nin çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 & X3 işlemcilerinde doğal tasarıma gitmek yerine mevcut dört çekirdekli zar tasarımında kırpma veya üretim aşamasında tek veya çift çekirdeği kısmen daha zayıf olan çekirdekleri kapama yoluna giderek X2 ve X3 serisi altında pazara sunması "çekirdek aşırtma" işlemini de beraberinde getirmişti.

MSI 785GM-E65

AMD'nin 785G yonga setinde yer verdiği SB710 köprüsü de aynı SB750'de olduğu gibi Advanced Clock Calibration teknolojisini desteklemekte. Bu sayede 785G yonga setini taşıyan anakartlarda elverişli işlemcilerde çekirdek aşırtma işlemcinin gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor. SB750 yongasından farklı olarak RAID 5 desteğine sahip olan SB710 takviyeli 785G yonga setinin kullanıldığı MSI 785GM-E65 ile çekirdek aşırtma işlemci başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çift çekirdekli Phenom II X2 550 işlemcisi üzerinde yapılan çalışmada ACC teknolojisi BIOS üzerinde "Auto - Otomatik" modundan "Enable - Aktif" moduna alınarak diğer iki çekirdeği de açılan Phenom II X2 550 işlemcisi bununla da yetinilmeyerek 3.609 GHz'e (18 x 200 MHz, 1.344 V) hız aşırtıldı.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Hem çekirdek aşırtılan hem de 3.609GHz seviyesine hız aşırtılan Phenom II X2 550 işlemcisinin Orthos ile yapılan stabilite testlerinde de oldukça stabil olduğu gözlemlendi. Bu arada merak edenler veya yeni yonga setinin özelliklerini hatırlamak isteyenler için 785G'nin DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapababilen Radeon HD 4200 IGP'si ile geldiğini ayrıca mevcut en hızlı entegre grafik çözümünden %15'e varan oranda daha hızlı olacağı söyleniyor. Soket AM3 ve AM2+ işlemcilerle kullanılabilecek yeni yonga setinde Crossfire desteği ise bulunmuyor.


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ceremy 9 yıl
bu anakartı bulamıyorum hiçbir yerde
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namigencan 9 yıl
Arkadaşlar Gigabyte GA-MA785GM-US2H anakartında ACC özelliği var ve bunu kullanıyorum amd phenom 2 X2 545 işlemcisi Amd phenom 2 X4 B45 olarak kullanıyorum bu anakart sayesinde ve bu anakartı ram değişikliğine gitmeden sistem güncellek isteyen herkese tavsiye ederim.
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SnCrhn 9 yıl
Ayrıca anakart gerçekten harikaymış matx formunda iyi bir alternatif olabilir.
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showstopper41 9 yıl
Testlerdeki bir başka ilginçlik dikkatimi çekti. On board ekran kartı kullanılarak bu kadar overclock yapılmış. DH nin 790GX yonga setli bir anakartın on board ekran kartı kullanıldığında, işlemcinin overclock potansiyeli kısıtlanıyordu. Gereksiz bir detay gibi görülebilir ama dikkatimi çekti. İşlemciye hızaşırtan bir kişi on board vgayı kullanmaz herhalde.
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SnCrhn 9 yıl
firewire kablo usb ye göre çok daha hızlı aktarım sağlar.Bilgisayara harici bir cihaz takmak isteniyorsa ve hızlı olması isteniyorsa bunu en iyi firewire girişinden sağlayabilirsiniz.Örn:harici hard disk
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tarnat1985 9 yıl
Sb710 köprülü, alt seviye anakartların çoğunda firewire "ıeee 1394" portu yok..
Bence firewire portu çok önemli, ve her anakartta bulunması şart..
Acaba Sb710 köprüsü ile firewire portu uyumsuzluk mu yapıyor? yoksa ek masraftanmı kaçıyor şirketler?
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jiddi 9 yıl
Bu anakarttaki o port Firewire degil mi ? Lan girisinin solunda kalan giris ?
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dstk 9 yıl
SB750 ile SB710 arasındaki tek farkta
Raid5 yok bitek SB710'da.
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kilic295 9 yıl
790 chipsette crossfire desteği var 785 de crossfire desteği yok
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CaSsErDoDo 9 yıl
fiyatı güzel olursa alınır bu anakart
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mumak 9 yıl
arkadaşlar bu güne kadar amd ati cephesinde sonra çıkan chipsetler hep yüksek oldu
740-780-790 gibi
790 dan sonra çıkan 785 in 790 dan - leri varmıdır?
grafik ve raid olarak + ları var gibi
acaba bilen varsa 790 ile 785 arasındaki farkları yazabilirmi
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ladaci38 9 yıl
Resimde neden SB750 gözüküyor?
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visceroid 9 yıl
Haber için teşekkürler...
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