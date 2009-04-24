AMD'nin 785G yonga seti üçüncü çeyrekte geliyor

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İşlemci ve ekran kartı çözümlerini yeni modeller ile güncelleyen AMD cephesinde gözler artık yeni yonga seti çalışmalarında. Çok sayıda yeni çipset üzerinde çalışan firmanın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni modellerden biri de 785G olacak. Fiyat/performans başarımıyla AMD'nin en başarılı yonga seti seçeneklerinden birisi olmayı başaran 780G'nin güncellenmiş versiyonu olarak değerlendirilen 785G özellikle entegre grafik işlemcisindeki değişiklikler ile öne çıkacak gibi görünüyor.

AMD'nin satışı devam eden 780G yonga setindeki Radeon HD 3200 IGP'si, DirectX 10 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar hızlandırmaları için Unfied Video Decoder teknolojisiyle birlikte geliyor. Üçüncü çeyrekte tanıtılması planlanan 785G yonga setindeki entegre grafik işlem birimi ise hem DirectX 10.1 desteği sunacak hem de Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle gelecek ve bu özellikleri itibariyle oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlar için daha iddialı bir seçenek olacak.

Entegre grafik işlemcisinin 500MHz'de çalışacağı belirtilen 785G çipseti ile aynı zamanda HDMI ve PCIe 2.0 desteği de sunulacak. Isıl güç tasarımının 15 Watt olacağı belirtilen 785G çipsetine güney köprüsü olaraksa SB710 yongasının eşlik edeceği belirtiliyor. Tabii AMD 785G yonga setinin yanı sıra 8 serisi yeni nesil çipsetlerini de geliştirmeye deam ediyor.