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AMD'nin 785G yonga seti üçüncü çeyrekte geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 785G yonga seti üçüncü çeyrekte geliyor
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İşlemci ve ekran kartı çözümlerini yeni modeller ile güncelleyen AMD cephesinde gözler artık yeni yonga seti çalışmalarında. Çok sayıda yeni çipset üzerinde çalışan firmanın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı yeni modellerden biri de 785G olacak. Fiyat/performans başarımıyla AMD'nin en başarılı yonga seti seçeneklerinden birisi olmayı başaran 780G'nin güncellenmiş versiyonu olarak değerlendirilen 785G özellikle entegre grafik işlemcisindeki değişiklikler ile öne çıkacak gibi görünüyor.

AMD'nin satışı devam eden 780G yonga setindeki Radeon HD 3200 IGP'si, DirectX 10 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar hızlandırmaları için Unfied Video Decoder teknolojisiyle birlikte geliyor. Üçüncü çeyrekte tanıtılması planlanan 785G yonga setindeki entegre grafik işlem birimi ise hem DirectX 10.1 desteği sunacak hem de Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle gelecek ve bu özellikleri itibariyle oturma odalarını hedef alan medya bilgisayarlar için daha iddialı bir seçenek olacak.

Entegre grafik işlemcisinin 500MHz'de çalışacağı belirtilen 785G çipseti ile aynı zamanda HDMI ve PCIe 2.0 desteği de sunulacak. Isıl güç tasarımının 15 Watt olacağı belirtilen 785G çipsetine güney köprüsü olaraksa SB710 yongasının eşlik edeceği belirtiliyor. Tabii AMD 785G yonga setinin yanı sıra 8 serisi yeni nesil çipsetlerini de geliştirmeye deam ediyor.


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sertacaygun 10 yıl
Oturma odalarını hedefleyen güncellemeler var, başka bir gelişim yok.
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firat_kilic 10 yıl
Yaw şu AMD, NVIDIA chipsetlerin den biraz ders alsa da mesela audio driver yazsın nvmixer gibi ve amibios.ları lütfen AWARD bios.a çevirsin. Daha sonra da IDE,sata chiplerinin ping.lerini azaltsın. Sürücü yüklemeyi de yamalık gibi yapmasın. 1kere de yüklesin yani. ATI.ye CEO.mu gitsek acaba :) ????
ATI chipsetlerin eksikleri yukarda.
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murat184 10 yıl
hd 3200 denen grafik biriminin hd 2400 den devşirildiğini biliyoruz
peki kuzey köprüsüne hd 3650'yi gömemezmi ati? 10 dolar fazla olsun bizim olsun?
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XivA 10 yıl
direk gpu (ısı + güç + extra dahili ram ve anakart üzerinde yer kaplayacağı için) tercih sebebi değil. kuzeye gömülü daha mantıklı ve ucuz.
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bluemad 10 yıl
önceden beri aklima takilir,
tam bilmemekle beraber, IGP yerine direk gpu koysalar olmuyor mu ???
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bodyman700 10 yıl
acaba üzerindeki entegre gpu ne olacak 3200 ü yine koyacaklarını sanmıyorum artık 4000 li serilere geçiş yapılsın lütfen
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tanak 10 yıl
amd nin bu çipset serisi çok başarılı oldu. sistem güncelleme için 785g yi bekleyeceğim.
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max975 10 yıl
durmak yok...
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TELESCOPE 10 yıl
aynen durmak yok gibi
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MKayan 10 yıl
oturma odalarında daha küçük ve başarılı sistemler toplamak için bu yongaları mini-ITX anakartlarda da görmek isteriz
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