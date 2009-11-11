AMD'nin 890FX ve 890GX çipsetleri, Bulldozer tabanlı işlemcileri destekleyecek

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Tasarım çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisini ve temel alan yeni nesil işlemcilerini 2011 ile birlikte pazara sunmayı planlayan AMD, önümüzdeki aylarda lanse edeceği 890FX ve 890GX yonga setleriyle Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilere destek verecek. Mayıs ayında tanıtılacağı belirtilen ancak Haziran ayına, muhtemelen de Computex 2010 fuarına ertelendiği söylenen 890FX yonga setinin ilk etapta Soket AM3 işlemcilerle uyumlu anakartlarda yer alacağı, ardından da Soket AM3R2 formundaki Zambezi işlemcileri için hazırlanan anakartlarda kulllanılacak.

Benzer soket yapısına sahip olacak Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin 890FX yonga setinin kullanıldığı Soket AM3 anakartlarda kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak firmadan gelen bilgilere göre, 8 serisi yeni yonga setleri hem mevcut işlemciler hem de Bulldozer jenerasyonu ile uyumlu olacak.