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AMD'nin 890FX ve 890GX çipsetleri, Bulldozer tabanlı işlemcileri destekleyecek

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 890FX ve 890GX çipsetleri, Bulldozer tabanlı işlemcileri destekleyecek
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Tasarım çalışmaları devam eden Bulldozer mimarisini ve temel alan yeni nesil işlemcilerini 2011 ile birlikte pazara sunmayı planlayan AMD, önümüzdeki aylarda lanse edeceği 890FX ve 890GX yonga setleriyle Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilere destek verecek. Mayıs ayında tanıtılacağı belirtilen ancak Haziran ayına, muhtemelen de Computex 2010 fuarına ertelendiği söylenen 890FX yonga setinin ilk etapta Soket AM3 işlemcilerle uyumlu anakartlarda yer alacağı, ardından da Soket AM3R2 formundaki Zambezi işlemcileri için hazırlanan anakartlarda kulllanılacak.

Benzer soket yapısına sahip olacak Bulldozer tabanlı Zambezi işlemci ailesinin 890FX yonga setinin kullanıldığı Soket AM3 anakartlarda kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak firmadan gelen bilgilere göre, 8 serisi yeni yonga setleri hem mevcut işlemciler hem de Bulldozer jenerasyonu ile uyumlu olacak.


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yelkowan 9 yıl
@XivA
Yazımda kuzey köprüsünden bahsettiğim mi çıkıyor. :)) (Yeni yonga seti)
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dellino 9 yıl
USB ve sata 3 SB 800 ile gelecek olan bir özellik.
Geriye dönük AM3 işlemciler ile uyumlu olması iyi bir seçenek.
Daha önceki haberde yeni kuzey köprülerinin 1800+ DDR3 destekleyeceği ve
mevcut AM3 lerin bir eksikliği olan 4 kanal desteğinin gelmesi de performans için iyi bir gelişme.
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alirezzak 9 yıl
Alırız bi iki tane dönüştürücü nolucak:D
Şaka bi yana artık geçmeleri lazım.
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XivA 9 yıl
sata 3 ve usb 3 kuzey değil güney köprüsünün işi ;)
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yelkowan 9 yıl
Yeni yonga seti ama hiç sata3.0 ve USB3.0 haberleri yok AMD intelden önce USB3.0 ve Sata3.0 desteği verse eline büyük bir koz geçmiş olurdu ne varki AMD de intel gibi gönülsüz davranıyor yeni standartlarda... :
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miharbi17 9 yıl
olursa süper olur
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