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AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki payı %15'e çıkabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki payı %15'e çıkabilir
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Acer Ferrari One, AMD tabanlı popüler netbook'lardan.

Dizüstü bilgisayar pazarında masaüstü ve sunucu sistemlerdeki kadar rekabetçi olamayan AMD, pozisyonunu güçlendirmek adına platform çalışmalarına devam ediyor. Puma platformuyla istediğini bulamayan AMD, Congo platformuyla son dönemde çok daha sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Düşük güç tüketimli Athlon Neo işlemcileri ve RS780 çipsetinin kullanıldığı Congo platformu, başta HP dv2 ve Acer Ferrari One olmak üzere Asus, MSI ve Lenovo gibi üreticiler tarafından farklı segmentlerdeki yeni notebook modellerinde pozisyon kazanmaya başladı.

CES 2010 fuarında kendi platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlar için XPG adını verdiği harici ekran kartı kutusunu tanıtan AMD, dört çekirdekli Phenom II mobil işlemcilerini de içeren Danube ve ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklnen Nile platformlarını lanse ederek uzun süredir devam eden sessizliğini bozmak istiyıor. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer de daha önce yaptığı açıklamasında hızlı büyümek istediklerini ve bunun dizüstü bilgisayar pazarından ataklarla mümkün olacağının farkında olduklarını belirtmişti.

Endüstriyel kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki payı yıl ortasına doğru %10+, sene sonu itibariyle de %15 seviyesine ulaşabilir. Congo tabanlı modellere ek olarak Nile platformunu temel alacak yeni nesil ultra-ince dizüstü bilgisayarlarla firmanın fiyat anlamında rekabetçi çözümlere sahip olacağı söyleniyor. Entegre grafik özellikli yeni nesil mobil işlemcilerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Intel'e karşı AMD'nin performans silahları ise Bulldozer mimarisini baz alacak yeni nesil mobil işlemciler olacak ancak onlar da 2011'de gelmeyecek.


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Public_Enemy 9 yıl
Bence AMD-ATI elindeki teknolojileri ürüne dönüştürmede ve bunları piyasaya sürmede başarısız. Sadece gpu yüzünden intel notebookları yerden yere vurabilmesi lazım AMD'nin ama ortada iddialı ürün yok.
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DH Misafiri 9 yıl
Bende de puma platformu var. performans hiç fena değil.Dört çekirdeği almayı düşünüyorum .video dönüştürmede çok iyi oluyor.Performans olarak hiç fena değil. Ama yeni ürün çıkarmada intelin ikiyıl gibi gerisinden gelmesi önemli değil diye düşünüyorum
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sertacaygun 9 yıl
AMD'nin netbook pazarında başarısız olduğu aşikar bence. AMD taraftarı sayılırım ama cidden başarısızlar netbook konusunda. 6 saat ortalamalı netbooklar karşısında 3 saatlik AMD netbook'lar var.
10 saati gören ASUS , Samsung gibi Intel netbookları saymıyorum bile.
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I need $ 9 yıl
Amd ne arar laptopta.
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daywallker 9 yıl
amd-ati %15 alsa ne olur gene büyük kısmı intelin herşeyden önce ısı problemlerini çözmeleri gerekiyo özellikle laptoplar için
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sotoxs 9 yıl
AMD düşünmüştür, konuşma zamanı sürprizlerini bekleyeceğim, hem teknik hem maddi.
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Chaqi 9 yıl
Ya bi ülkede şu mantık varsa bikere baştan kaybeder amd "Amd işlemciler çok ısınıyor ve intel ısınmıyor." bunu bilişim teknolojileri hocası dediyse bir ülkede amd'ye %15 değil %1 bile fazla adamlar boşa uğraşıyo.Amd sözünü duyan direk intel ondan iyi diyor. Ekran kartlarında, kartın gücü bellek miktari ile ölçülmeye ve işlemcielrde "intel en iyisi" denmeye devam ettiği sürece bi cacık olmaz.
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shavkat 9 yıl
Intelin ileride olması onun yaptığı ticari hilelerinden dolayı, AMD'nin piyasadan yeterli payı alamaması. Bunun sonucundada var olduğu alanda teknolojisini yenileyememesidir. Bu durumu düşünürsek, i7 mimarisine karşılık vermesi düşünülen Buldozer mimarisininde gecikmesi kaçınılmaz bir sonuç çıkardığını düşünüyorum.
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CoreXXX 9 yıl
güzel bir haber, en azından tekelcilik ölür biraz
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showstopper41 9 yıl
AMD ye %40 lazım, ama daha fazla reklam ve kampanya gerekiyor. Performans açısından intelin gerisinde değil, biraz daha ucuza eş değer performans sunuyor. Aynı ezcaneden eş değer ilaç almak gibi. Fark ücret çıkarmıyor.

Farkında olmadan Batuist ile aynı yorumu yapmışım.
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talh4wk 9 yıl
üretsinler bakalım
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Batuist 9 yıl
Performans anlamında intelin çok gerisinde olmasada sistem üreticileri inteli tercih ettiklerinden dolayı pazar payı oldukça sınırlı AMD'nin..
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yenerbalcı 9 yıl

Batuist

Performans anlamında intelin çok gerisinde olmasada sistem üreticileri inteli tercih ettiklerinden dolayı pazar payı oldukça sınırlı AMD'nin..


dizüstünde amd çok çok geride intel en az 2 yıl önde gidiyor ( ikisinide kullandım )
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