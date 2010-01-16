AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki payı %15'e çıkabilir

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Acer Ferrari One, AMD tabanlı popüler netbook'lardan.

Dizüstü bilgisayar pazarında masaüstü ve sunucu sistemlerdeki kadar rekabetçi olamayan AMD, pozisyonunu güçlendirmek adına platform çalışmalarına devam ediyor. Puma platformuyla istediğini bulamayan AMD, Congo platformuyla son dönemde çok daha sık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Düşük güç tüketimli Athlon Neo işlemcileri ve RS780 çipsetinin kullanıldığı Congo platformu, başta HP dv2 ve Acer Ferrari One olmak üzere Asus, MSI ve Lenovo gibi üreticiler tarafından farklı segmentlerdeki yeni notebook modellerinde pozisyon kazanmaya başladı.

CES 2010 fuarında kendi platformunu kullanan dizüstü bilgisayarlar için XPG adını verdiği harici ekran kartı kutusunu tanıtan AMD, dört çekirdekli Phenom II mobil işlemcilerini de içeren Danube ve ultra-ince dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklnen Nile platformlarını lanse ederek uzun süredir devam eden sessizliğini bozmak istiyıor. AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer de daha önce yaptığı açıklamasında hızlı büyümek istediklerini ve bunun dizüstü bilgisayar pazarından ataklarla mümkün olacağının farkında olduklarını belirtmişti.

Endüstriyel kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre AMD'nin dizüstü bilgisayar pazarındaki payı yıl ortasına doğru %10+, sene sonu itibariyle de %15 seviyesine ulaşabilir. Congo tabanlı modellere ek olarak Nile platformunu temel alacak yeni nesil ultra-ince dizüstü bilgisayarlarla firmanın fiyat anlamında rekabetçi çözümlere sahip olacağı söyleniyor. Entegre grafik özellikli yeni nesil mobil işlemcilerini geçtiğimiz günlerde pazara sunan Intel'e karşı AMD'nin performans silahları ise Bulldozer mimarisini baz alacak yeni nesil mobil işlemciler olacak ancak onlar da 2011'de gelmeyecek.