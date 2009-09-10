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AMD'nin dört çekirdekli Athlon II X4 620 işlemcisi fiyat listelerinde

9 yıl
25,3b
1
32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dört çekirdekli Athlon II X4 620 işlemcisi fiyat listelerinde
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Yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de yaptığı tanıtım ile endüstrinin beğenisine sunan Intel'e karşı AMD, maliyet odaklı yeni işlemcilerini kullanıma sunarak yanıt vermeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle Athlon II X4 serisi altında hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcileriyle AMD, çok çekirdekli işlemci kullanımını alt fiyat segmentlerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Firmanın önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı dört çekirdekli yeni modellerinden Athlon II X4 620, fiyat listelerinde yer tutmaya başladı. 2.6GHz'de çalışan ve 2MB L2 bellek kapasitesiyle donatılan Soket AM3 formundaki işlemci, DDR3 bellek desteği ile geliyor ve ayrıca yeni nesil AMD işlemcilerin ortak özelliklerinden birisi olarak geriye doğru uyumluluk desteği ile, Soket AM2+ platformunda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor.

K10.5 mimarisini temel alan Athlon II X4 620 modelini serinin diğer üyeleri gibi, Phenom II X4 serisinden ayıran önemli bir fark bulunuyor zira AMD, Athlon II X4 serisinde maliyetleri aşağı çekebilmek adına L3 bellek birimine yer vermiyor. Bu arada bazı partiler için, kapalı gelen L3 bellek biriminin ACC teknolojili (SB710 veya SB750 köprüsü ile) herhangi bir anakart üzerinde açılabileceği yönünde bazı çalışmalar yapıldığını ve bu konuda olumlu sonuçlara ulaşıldığınu belirtmekte de fayda var.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, Newegg listelerine 125.99$ seviyesinden giriş yapmış durumda.


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OverClocK1ng 9 yıl
@kenya64
"acc için illa sb750 yada sb710 anakart gerekmiyor, bir arkadaş nforce çipsetli anakart ile PHENOM II X4 810 AM3 işlemcinin önbelleğini açabildiğini söylemişti."
Bu bana ben yazıcıoğlunda çalışırken yaklaşık 4-5 yıl boyunca tv kartıyla dijitürkün kırıldığını söyleyen birkaçbin kişiyi hatırlattı.
Hepsi de bir arkadaşının çözdüğünden bahsediyorlardı. Sen gördün mü deyince de "hayır ama arkadaşım görmüş" diyorlardı.
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BLuRocK 9 yıl
dijitürkü tv kartıyla değil internet aracılığıyla kırabiliyorlar e tabi yayın için de dijital tv kartı şart


ya o değil de şimdi bu 620 vatanda 200 lira 260 lirayada da phenom 2 810 var hangisi daha mantıklı
p/f açısından
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kenya64 9 yıl

OverClocKing

@kenya64
"acc için illa sb750 yada sb710 anakart gerekmiyor, bir arkadaş nforce çipsetli anakart ile PHENOM II X4 810 AM3 işlemcinin önbelleğini açabildiğini söylemişti."

Bu bana ben yazıcıoğlunda çalışırken yaklaşık 4-5 yıl boyunca tv kartıyla dijitürkün kırıldığını söyleyen birkaçbin kişiyi hatırlattı.

Hepsi de bir arkadaşının çözdüğünden bahsediyorlardı. Sen gördün mü deyince de "hayır ama arkadaşım görmüş" diyorlardı.


Başka bir forumdan çok ciddi bir arkadaş, bizzat kendisi yaptığı için güveniyorum kendisine.
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fantomasds 9 yıl
İster Intel ister AMD hangisi bizi düşünürse onla yola devam ederiz. Bugüne kadar öğrendiğim şey bir pcye monitör dahil 1000 TL'den fazla verilmez. Neden mi? Her 6 ayda bir yeni ürünler çıkıp fiyatlar düşüyor. Bir oyunu saniyede 40 Fps ile 35 Fps arasında oynamanın bence farkı yok.
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OverClocK1ng 9 yıl
"Fena değil 110$ a 5 çekirdek. Daha ne olsun."
4 yerine 5 çekirdek yazmışım. Farketmemişim. Sorry..
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kenan109 9 yıl
@Çardakçı
Çok teşekkür ederim linki verdiğiniz için, vallahi çok utandım :(
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OverClocK1ng 9 yıl
Fena değil 110$ a 5 çekirdek. Daha ne olsun.
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MrPerFormance 9 yıl
Ben artık yeni teknolojiler bekliyorum amd den. Göstersin kendini biraz.
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showstopper41 9 yıl
111$+kdv olarak TRye gelen ilk 4 çekirdekli işlemci.
185TL ye bu işlemci + 100 TLye 760G anakart ile p/f nin kitabını yazabilirsiniz.
exa.com.tr/...
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kenan109 9 yıl
Hiç üşenmeyin, verdiğim linke bakmak için 2 dk nızı ayırın.Athlon x4 vs Q8200
donanimhaber.com/...
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Çardakçı 9 yıl

kenan109

Hiç üşenmeyin, verdiğim linke bakmak için 2 dk nızı ayırın.Athlon x4 vs Q8200

donanimhaber.com/...


Yanlış linki vermişsin sanırım vermek istediğin link şuydu.

Athlon X4 620 VS Q8200

en.inpai.com.cn/...

ve ayrıca novabilgisayar da 111$+kdv ülkemizde newegg den ucuz piyasaya girmiş olması da ayrıca güzel bişey.
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Demerzell 9 yıl
burada var... exa.com.tr/...
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yelkowan 9 yıl
yeni teknoloji, yeni mimari ve 32 nm'ye intelden önce geçmesini bekliyoz artık bunları haberlerde okumadıktan sonra intelle yola devam :)
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yekoo 9 yıl
yanlız arkadaşlar amd nin 939 un hemen ardından 940 çıkarmasını unuttuk sanırım o sıralar 3 farklı yapısı vardı amd nin toplamda piyasada...
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