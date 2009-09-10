AMD'nin dört çekirdekli Athlon II X4 620 işlemcisi fiyat listelerinde

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Yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de yaptığı tanıtım ile endüstrinin beğenisine sunan Intel'e karşı AMD, maliyet odaklı yeni işlemcilerini kullanıma sunarak yanıt vermeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle Athlon II X4 serisi altında hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcileriyle AMD, çok çekirdekli işlemci kullanımını alt fiyat segmentlerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Firmanın önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı dört çekirdekli yeni modellerinden Athlon II X4 620, fiyat listelerinde yer tutmaya başladı. 2.6GHz'de çalışan ve 2MB L2 bellek kapasitesiyle donatılan Soket AM3 formundaki işlemci, DDR3 bellek desteği ile geliyor ve ayrıca yeni nesil AMD işlemcilerin ortak özelliklerinden birisi olarak geriye doğru uyumluluk desteği ile, Soket AM2+ platformunda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor.

K10.5 mimarisini temel alan Athlon II X4 620 modelini serinin diğer üyeleri gibi, Phenom II X4 serisinden ayıran önemli bir fark bulunuyor zira AMD, Athlon II X4 serisinde maliyetleri aşağı çekebilmek adına L3 bellek birimine yer vermiyor. Bu arada bazı partiler için, kapalı gelen L3 bellek biriminin ACC teknolojili (SB710 veya SB750 köprüsü ile) herhangi bir anakart üzerinde açılabileceği yönünde bazı çalışmalar yapıldığını ve bu konuda olumlu sonuçlara ulaşıldığınu belirtmekte de fayda var.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, Newegg listelerine 125.99$ seviyesinden giriş yapmış durumda.