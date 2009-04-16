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AMD'nin en hızlı işlemcisi yolda; Phenom II X4 955 BE

AMD'nin 3.2GHz'de çalışan en hızlı masaüstü işlemcisi Phenom II X4 955 Black Edition için geri sayım başladı!
10 yıl
6,7b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Deneb kod adlı 45nm Phenom II X4 işlemcileriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan AMD, firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şubat ayında yaptığı lansman ile Soket AM3 formundaki Phenom II X3 ve X4 işlemcilerini pazara sunan ve paralelinde ilk defa DDR3 bellek kullanımına geçiş yapan firma, Intel ile mücadelede, ringe süreceği Phenom II X4 955 modeliyle güç kazanmayı hedefliyor. Phenom II işlemcileriyle her ne kadar performans liderliğini elde etmiş olmasa da geriye doğru uyumluluk ve daha düşük toplam geçiş maliyetiyle Intel'in Core i7 ailesine ciddi bir alternatif oluşturan ve bu sayede satış rakamlarını arttırarak pazar payı açısından gelişim gösterdiği belirtilen AMD, 3.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelini, yüksek performans tutkunları için önümüzdeki günlerde lanse etmeyi planlıyor.

AMD'nin en hızlı işlemcisi yolda; Phenom II X4 955 BE
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AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci olarak dikkat çekmesi beklenen Phenom II X4 955 Black Edition, 45nm üretim teknolojisi ile hazırlandı. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 belleklere destek verebilen yeni işlemci, AMD'nin soket tasarımında sağladığı esnekle sayesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. Saat hızı 3.20GHz (16.0 x 200 MHz) olarak belirlenen yeni işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB'lık seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemci, hız aşırtma yani overclock tutkunlarına da ciddi fırsatlar sunacak gibi görünüyor. Dragon platformunun bir parçası olarak hazırlanan Phenom II X4 955'e karşı Intel ise yeni Core i7 modellerini duyuracak.

AMD'nin en hızlı işlemcisi yolda; Phenom II X4 955 BE
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Core i7 950 ve Core i7 975 EE modelleriyle performans liderliğini pekiştireceği belirtilen Intel'e karşı AMD'nin özellikle toplam geçiş maliyetleri, fiyatlandırma politikası ve hız aşırtma gibi konularda iddialı olması bekleniyor. D0 revizyonuyla Core i7 serisinde hız aşırtma için yeni bir kapı açan Intel ile Phenom II serisinde sürekli hız aşırtmaya vurgu yapan ve çeşitli etkinliklerde profesyonel hız aşırtmacılarla birlikte gösteriler düzenleyen AMD'nin çekişmesi de pazara yeni bir heyecan getirecek gibi görünüyor. AMD'nin bu ayın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı Phenom II X4 955 modeli için henüz resmi fiyat açıklaması yapılmış olmasa da Hong Kong'da gün ışığına çıkan kutulu versiyonun yaklaşık 280$'lık fiyata sahip olduğu belirtilirken Phenom II X4 955 modeline karşı Intel'in özellikle Core i7 920 modelinde indirim yapıp yapmayacağı sorusu bir kez daha gündeme gelebilir.


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LoSaRaTu 10 yıl
intel kullanıcısı olarak amd ye keskin bir dönüş yapmaya hazırlanıyorum açıkçası fiyat performans inanılır gibi değil
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Devil01 10 yıl
PII X940 a Göz Dikmiştim Ama Her An Vazgeçebilirim...
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esTFyz 10 yıl
Yani o zaman hepsiburada.com/... bu anakartı alırsam hem AM2+ hem AM3 destekleyerek ileriye dönük bir anakart almış olurum?Şu an II X4 920 kullanıyorum.
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yd33 10 yıl
güzel haber amd cephesinden
tesekkürler paylasım için
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taner11 10 yıl
phenom II 95 w tdp çıkınca alıyorum ph II
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BarGoS 10 yıl
p2 710 kullanıyorum 3,0 a o.c li olarak gercekten süper bunun nasıl oldugunu tahmın edemiyorum amd bu sefer gerçek dönüşünü yaptı umarım hep böyle devam eder ucuz ve hızlı işlemci .
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pes1907 10 yıl
türkiye ye geldiginde almış olacagım bu işlemciyi fiyat i7 ye göre çok ucuz olacak bakalım fark atar galiba ie7 ye overclocklu
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esTFyz 10 yıl
Ya benim bilmediğim birşey var bilen varsa aydınlatırsa çok müteşekkir kalırım.Bundan sonra çıkacak AMD'nin en güçlü modelleri soket AM3 mü AM2+ olarak mı çıkacak.Şu anda AM2+ lar en güçlüleri fakat 1666 DRR3 destekleyen soket AM3 ama işlemcileri kötü anlamadım gitti :S
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leop 10 yıl
am3 olarak cikacak ama cpu lar am2+ boardlarla da sorunsuz calisacak. yani yeni islemcilerle am2+ board oldugunda sadece ddr3 ten mahrum kaliniyor. ddr3 te default hizlarda gercekten cuzi bir performans artisi sagliyor. ama overclockta is degisir.
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cihangir151 10 yıl
bencede 7 ghz rahat görür. daha dogrusu gösterirler :))
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RoyalForce 10 yıl
hava üfürmesiyle nereye gideceği önemli.
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sertacaygun 10 yıl
Bizi Intel'in gazabından kurtaracak şirket işte...
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esTFyz 10 yıl
0.2 Ghz'lik bir fark 6.5'ten 7.0'a biraz zor çıkar gibi :S
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