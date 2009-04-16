AMD'nin en hızlı işlemcisi yolda; Phenom II X4 955 BE

Deneb kod adlı 45nm Phenom II X4 işlemcileriyle yeni yıla hızlı bir giriş yapan AMD, firma tarihinin en hızlı masaüstü işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şubat ayında yaptığı lansman ile Soket AM3 formundaki Phenom II X3 ve X4 işlemcilerini pazara sunan ve paralelinde ilk defa DDR3 bellek kullanımına geçiş yapan firma, Intel ile mücadelede, ringe süreceği Phenom II X4 955 modeliyle güç kazanmayı hedefliyor. Phenom II işlemcileriyle her ne kadar performans liderliğini elde etmiş olmasa da geriye doğru uyumluluk ve daha düşük toplam geçiş maliyetiyle Intel'in Core i7 ailesine ciddi bir alternatif oluşturan ve bu sayede satış rakamlarını arttırarak pazar payı açısından gelişim gösterdiği belirtilen AMD, 3.2GHz'de çalışan dört çekirdekli Phenom II X4 955 Black Edition modelini, yüksek performans tutkunları için önümüzdeki günlerde lanse etmeyi planlıyor.

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AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı en hızlı işlemci olarak dikkat çekmesi beklenen Phenom II X4 955 Black Edition, 45nm üretim teknolojisi ile hazırlandı. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 belleklere destek verebilen yeni işlemci, AMD'nin soket tasarımında sağladığı esnekle sayesinde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek. Saat hızı 3.20GHz (16.0 x 200 MHz) olarak belirlenen yeni işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB'lık seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Black Edition serisi dahilinde hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelecek işlemci, hız aşırtma yani overclock tutkunlarına da ciddi fırsatlar sunacak gibi görünüyor. Dragon platformunun bir parçası olarak hazırlanan Phenom II X4 955'e karşı Intel ise yeni Core i7 modellerini duyuracak.

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Core i7 950 ve Core i7 975 EE modelleriyle performans liderliğini pekiştireceği belirtilen Intel'e karşı AMD'nin özellikle toplam geçiş maliyetleri, fiyatlandırma politikası ve hız aşırtma gibi konularda iddialı olması bekleniyor. D0 revizyonuyla Core i7 serisinde hız aşırtma için yeni bir kapı açan Intel ile Phenom II serisinde sürekli hız aşırtmaya vurgu yapan ve çeşitli etkinliklerde profesyonel hız aşırtmacılarla birlikte gösteriler düzenleyen AMD'nin çekişmesi de pazara yeni bir heyecan getirecek gibi görünüyor. AMD'nin bu ayın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı Phenom II X4 955 modeli için henüz resmi fiyat açıklaması yapılmış olmasa da Hong Kong'da gün ışığına çıkan kutulu versiyonun yaklaşık 280$'lık fiyata sahip olduğu belirtilirken Phenom II X4 955 modeline karşı Intel'in özellikle Core i7 920 modelinde indirim yapıp yapmayacağı sorusu bir kez daha gündeme gelebilir.