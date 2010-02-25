AMD'nin Fermi'ye yanıtı özel tasarımlı HD 5970'ler: İşte Asus HD 5970 Ares

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Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Uzun süren bekleyişin ardından DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir anons ile Fermi jenerasyonunun 26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde lanse edileceğini duyurdu. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 470, GeForce GTX 285'den %25'e varan oranda daha hızlı olacak, GeForce GTX 480 ise çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'e yakın değerler sunacak. Bu iki modele ek olarak çift grafik yongalı Fermi X2 çözümü üzerinde de çalışan Nvidia, bu çözümünü GTX 470 ve 480 lansmanını takip eden birkaç ay içerisinde muhtemelen Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında tanıtacak gibi görünüyor.

Fermi X2 modelinin dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse etmesi beklenen Nvidia'ya karşı, AMD'nin liderlik pozisyonu için kullanmayı planladığı silah; özel tasarımlı ve hız aşırtmalı ATi Radeon HD 5970 olacak gibi görünüyor. İşte o modellerden biri olan Ares kod adlı Asus Radeon HD 5970 ya da bilinen adıyla Asus Radeon HD 5870 X2, tasarım detayları ve bazı performans değerleriyle birlikte gün ışığın çıktı. Grafik işlemcileri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan çift grafik işlemcili ekran kartı, saat hızları açısından ATi Radeon HD 5870 ile aynı seviyede yer alıyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre ATi Radeon HD 5970'e kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olacak Ares, 4GB GDDR5 bellek ile gelecek.

3DMark Vantage Extreme Preset testinde X14104 puanlık skor aldığı ve standart bir Radeon HD 5970'e kıyasla %28.20 oranında daha iyi sonuç elde ettiği belirtilen ekran kartının aynı zamanda daha sessiz çalışatığı bunu da sahip olduğu özel tasarımlı soğutucuya borçlu olduğu belirtiliyor. Asus tarafından sınırlı sayıda üretilmesi ve ilk defa 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen ekran kartı, GeForce GTX 295 MARS modeli gibi muhtemelen meraklısına ve koleksiyonerlere hitap eden yüksek bir fiyatla pazara girecek gibi görünüyor.

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