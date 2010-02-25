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AMD'nin Fermi'ye yanıtı özel tasarımlı HD 5970'ler: İşte Asus HD 5970 Ares

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fermi'ye yanıtı özel tasarımlı HD 5970'ler: İşte Asus HD 5970 Ares
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Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları için geri sayım başladı. Uzun süren bekleyişin ardından DirectX 11 destekli GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini pazara sunmaya hazırlanan Nvidia, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir anons ile Fermi jenerasyonunun 26 Mart'ta Boston'da gerçekleştirilecek PAX East oyun etkinliğinde lanse edileceğini duyurdu. Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 470, GeForce GTX 285'den %25'e varan oranda daha hızlı olacak, GeForce GTX 480 ise çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'e yakın değerler sunacak. Bu iki modele ek olarak çift grafik yongalı Fermi X2 çözümü üzerinde de çalışan Nvidia, bu çözümünü GTX 470 ve 480 lansmanını takip eden birkaç ay içerisinde muhtemelen Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında tanıtacak gibi görünüyor.

Fermi X2 modelinin dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse etmesi beklenen Nvidia'ya karşı, AMD'nin liderlik pozisyonu için kullanmayı planladığı silah; özel tasarımlı ve hız aşırtmalı ATi Radeon HD 5970 olacak gibi görünüyor. İşte o modellerden biri olan Ares kod adlı Asus Radeon HD 5970 ya da bilinen adıyla Asus Radeon HD 5870 X2, tasarım detayları ve bazı performans değerleriyle birlikte gün ışığın çıktı. Grafik işlemcileri 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan çift grafik işlemcili ekran kartı, saat hızları açısından ATi Radeon HD 5870 ile aynı seviyede yer alıyor. Asus'dan yapılan açıklamaya göre ATi Radeon HD 5970'e kıyasla iki kat daha fazla bellek kapasitesine sahip olacak Ares, 4GB GDDR5 bellek ile gelecek.

3DMark Vantage Extreme Preset testinde X14104 puanlık skor aldığı ve standart bir Radeon HD 5970'e kıyasla %28.20 oranında daha iyi sonuç elde ettiği belirtilen ekran kartının aynı zamanda daha sessiz çalışatığı bunu da sahip olduğu özel tasarımlı soğutucuya borçlu olduğu belirtiliyor. Asus tarafından sınırlı sayıda üretilmesi ve ilk defa 2-6 Mart tarihleri arasında Hannover, Almanya'da düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen ekran kartı, GeForce GTX 295 MARS modeli gibi muhtemelen meraklısına ve koleksiyonerlere hitap eden yüksek bir fiyatla pazara girecek gibi görünüyor.

AMD'nin Fermi'ye yanıtı özel tasarımlı HD 5970'ler: İşte Asus HD 5970 Ares
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lvlono 9 yıl
Kaşık, kepçe değil, resmen çorba kupası bu 4Gb ram.375Watt ise tek başına bir sistem adeta.Yaw hocam bu kartı alacak olan kişinin, vergi rekortmeni olma hedefimi var acaba?
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AlkanExclusive 9 yıl
ilk msjdaki fotoya şimdi tekrar baktım.. o maket fln değil sanırım bildiğiniz 3D tasarım hali..
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DH Misafiri 9 yıl
@dob3rman Dsotum harbiden uzay gemisi gibi bu kart. Hani Star Wars:episode 4-5-6 filmlerindeki Fordçu abimiz Harrison Ford var ya :D hani onun kullandığı Millenium Falcon isimli uzay gemisi vardı. Aynen ona benziyo dostum ya :D:D:D:D:D:D:D
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DH Misafiri 9 yıl
Ben VENUS modelini bekliyorum, yanınada CRATOS modelini alıp kendi aramızda sade bir törenle aralarındaki ateşi yakıp, OLYMPOS modelinin zirvesine çıkarmayı planlıyorum…
ARES modeli de ZEUS modeliyle başbaşa verip, 6pin+8pin enerji içeceği yudumlarlar artık…
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t3 9 yıl
DH Misafiri*

memid 24 olupta nasıl 2006 yılında kayıt oldun sen. O imzandaki durup gerçekmi yoksa
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Mr. Decent 9 yıl
Aşık oldum ben bu karta.Ne diyebilirim başka ?
Bunu besleyecek bir power + bunu kaldıracak bir işlemci + bu kartın hakkını verecek bir anakart+bu kart = 6000TL civarı falan olur :P
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iscanthere 9 yıl
hayatımda böyle güzel bir soğutucu görmedim
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7Mhz 9 yıl
Kılavuzunda şöyle bir uyarı olacaktır; Kasanız dikey konumdayken takmaya çalışmayın, pci-e slotunuza zarar verebilirsiniz!
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Zero Limit 9 yıl
fermiyi görmeden paçaları sıvamak diye buna denir


hakkaten amd nin yerinde olsam olası fermi atağı için böyle önlemler düşünmek yerine sürekli dalga geçerdim nvidia ile hele böyle de fırsat ele geçmişken.

nividia nın intele yaptığı gibi karikatürler filan yapsalardı keşke.
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DnR 9 yıl
Madem artık VGA kartlar bu kadar havalı oldu. Anakarta paralel takalımda kasa dışından direk görüntü olsun. ;)
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Tolgá 9 yıl
full bakır buz gibi bir karttır bu..2 fanlı olsaydı daha güzel olurdu..+150tl giib bir fiyat ekler bu soğutucu bence
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Permanent. 9 yıl

DEATH71

full bakır buz gibi bir karttır bu..2 fanlı olsaydı daha güzel olurdu..+150tl giib bir fiyat ekler bu soğutucu bence


1,500 den aşağısı kurtarmaz
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IgorStravinsky 9 yıl

DEATH71

full bakır buz gibi bir karttır bu..2 fanlı olsaydı daha güzel olurdu..+150tl giib bir fiyat ekler bu soğutucu bence

Bence daha fazla 150 den.
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yc#1 9 yıl
GTX 295 MARS gibi sınırlı sürüm bir kart olur herhalde.
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cestvrai 9 yıl
nordichardware.se/...

işte ares board'un ilk fotoğrafları!
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baycalh 9 yıl
Anakartı mı buna yoksa bunu mu anakarta takıcaz?
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mageji 9 yıl
dünya üzerinde yapılmış en iyi soğutucu tasarıma sahip kart olmuş
sırf tasarım uğruna bir çok insan alabilir bu kartı.
cidden tasarım 10 numara
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aRiSe* 9 yıl
Bence Ati bu kartın yazılımını özel yapmalı :) Hem profesyonel amaçla kullanılabilmeli hemde genel amaçla..
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CeFurkan 9 yıl
bu karta para veren adamin cok kolay ve cok para kazaniyor olmasi lazim
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sertacaygun 9 yıl
Robot gibi olmuş aynı. Çok şekil, savaş makinası mübarek...
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toz-koparan 9 yıl
harika bir tasarım...
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