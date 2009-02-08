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AMD'nin güncel yol haritası; Haziran ayına kadar çıkacak yeni işlemciler

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin güncel yol haritası; Haziran ayına kadar çıkacak yeni işlemciler
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Yeni yıla Phneom II 920 ve Phenom II 940 Black Edition işlemcileriyle merhaba diyen AMD yeniden sahneye çıkıyor. Firmanın yarın yapacağı duyuru ile Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini duyurması beklenirken, kombo bellek kontrolcüsü sayesinde işlemciler, Soket AM2/AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklerle kullanılabilecek.

Peki bellekler arası kullanım farkı son kullanıcılara ne sağlayacak? AMD'nin açıklamalarına göre DDR2-1066MHz yerine DDR3-1333MHz bellek kullanımı %5 civarı ekstra performans sağlayabilir. Bu konuda daha fazla detay almak isteyenler Dünya'da ilk defa yayımladığımız Phenom II X3 720 Black Edition işlemci testlerinde DDR2-DDR3 karşılaştırmasına göz atabilirler.

AMD'nin mevcut takvimina göre, Haziran ayına kadar 18 yeni işlemcinin gündeme gelmesi bekleniyor. Seriye 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 işlemcisinin kaptanlık etmesi bekkenirken, dört çekirdekli işlemcilerin yanı sıra çift ve üç çekirdekli modeller de devreye girecek.

Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin ısıl güç tasarımları da modeline göre 45 Watt ila 125 Watt arasında değişecek. AMD'nin gündemindeki yeni işlemcilerin detaylarına yukarıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


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seda taş 9 yıl
ya bana Amd nin piyasaya sundugu işlmecileri söylermisin bigi verin nolur acil hmn:(
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IgorStravinsky 9 yıl
Konu boşa hortlatılmış. Güncel işlemcileri çoğu alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz.
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Promity 10 yıl
x2 lerin için doldurup intel e8xxx gibi satacağına x3 yapıp daha fazla performans alınmasını sağlıyor bencede daha akıllıca böylece uygun fiyatlara yüksek frekanslı x2ler alınabiliyor. devir F/P devri
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uGürkan. 10 yıl
hımmm. baya bir göz dolduruyor liste. yarın bir gün güzel güzel testlerde gelince iyi bir kıpırdanma olacak gibi...
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575m 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

x2 lerin için doldurup intel e8xxx gibi satacağına x3 yapıp daha fazla performans alınmasını sağlıyor bencede daha akıllıca böylece uygun fiyatlara yüksek frekanslı x2ler alınabiliyor. devir F/P devri

Fiyat/Performans zaten AMDnin ikinci adı onda şüphem yok.Ekonomik sebeplerden hala xp2500+ kullanıyorum..Ancak mesela athloan x2lerin bir de phenom olanları çıksa diyorum.O zaman görün rekabeti, e8200e denk e8400e rakip,hem de yarı fiyatına. PII X2 220 black 2.8ghz gibi 95$ olsa atlanmaz mı şimdi..9)
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575m 10 yıl
Amd x2leri neden geri plana atıyor anlayabilmiş değilim.
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spinner 10 yıl
büyük ihtimalle acaip bi fiyatı vardır masaüstü devam o yüzden
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XivA 10 yıl
605e benim işlemcim düşük güçlü X4 :)
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tuning79 10 yıl
YAA arkadaşlar gözüm kaldı şu P2 940 ta indirim olmasını bekliyorum ilk fırsatta almayı düşünüyorum ne olursa olsun.. :)
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fss1403 10 yıl
P II 940 ın fiyatı ne zaman ciddi oranda düşer acaba?
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usb2.0 10 yıl
yeni athlon modellerinin ht hızı ne olacak acaba?
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K.Kahriman 10 yıl
amd hızları ve önbellekleri güzelleştirmiş performansıda iyiyse hararetli tartışmaların olacağının belirtisidir
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ebehram 10 yıl
Sadece 940 mı Black Edition oluyor?
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dennjS 10 yıl
X4 925 çıktıgı ve tr ye geldiği an almayı dusunuyorum ama su 3 ve 4 çekirdekliler arasındaki performans farkınıda merak ediyorum dogrusu
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Trecc11 10 yıl
walla listeye bakınca hepsinden alasım geliyor
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MrPerFormance 10 yıl
phenom 2 x4 950 ideal bir işlemci.
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Confusion 10 yıl
phenom x4//phenom2 x4 serilerine bağımlı kalmadan elimdeki x2 4600 ü değiştirebileceğim modeller göründü


TR ye girecek +-100USD modeller tercih gurubum olacak
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