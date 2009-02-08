AMD'nin güncel yol haritası; Haziran ayına kadar çıkacak yeni işlemciler

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Yeni yıla Phneom II 920 ve Phenom II 940 Black Edition işlemcileriyle merhaba diyen AMD yeniden sahneye çıkıyor. Firmanın yarın yapacağı duyuru ile Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini duyurması beklenirken, kombo bellek kontrolcüsü sayesinde işlemciler, Soket AM2/AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklerle kullanılabilecek.

Peki bellekler arası kullanım farkı son kullanıcılara ne sağlayacak? AMD'nin açıklamalarına göre DDR2-1066MHz yerine DDR3-1333MHz bellek kullanımı %5 civarı ekstra performans sağlayabilir. Bu konuda daha fazla detay almak isteyenler Dünya'da ilk defa yayımladığımız Phenom II X3 720 Black Edition işlemci testlerinde DDR2-DDR3 karşılaştırmasına göz atabilirler.

AMD'nin mevcut takvimina göre, Haziran ayına kadar 18 yeni işlemcinin gündeme gelmesi bekleniyor. Seriye 3.1GHz'de çalışan Phenom II X4 950 işlemcisinin kaptanlık etmesi bekkenirken, dört çekirdekli işlemcilerin yanı sıra çift ve üç çekirdekli modeller de devreye girecek.

Tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak işlemcilerin ısıl güç tasarımları da modeline göre 45 Watt ila 125 Watt arasında değişecek. AMD'nin gündemindeki yeni işlemcilerin detaylarına yukarıdaki tablo aracılığı ile ulaşabilirsiniz.