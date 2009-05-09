AMD'nin pazar payını arttırması, Nvidia'yı da mutlu ediyor!

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Fiyat/performans başarımı yüksek Phenom II işlemcileriyle pazarda iddialı olan ve Mercury Research firmasının son raporuna göre, üç aylık ilk dilimde bir önceki çeyreğre göre pazar payını %17'den %20.9'a çıkartmayı başaran AMD'nin bu hamlesi Nvidia'yı da mutlu ediyor. Uzakdoğulu kaynaklara göre AMD işlemcilerin gördüğü talep, Nvidia yonga setlerine olan ilgiyi de arttırıyor. AMD platformu için en son nForce 980a yonga setini duyuran Nvidia'nın, artan talep doğrultusunda çipset pazarındaki payını arttırması bekleniyor.

Son dönemde daha çok ION platformuna yoğunlaşan ve netbook/nettop pazarında güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen Nvidia'nın yeni nesil AMD ve Intel işlemciler için yonga seti üretim lisansına sahip olup olmayacağı şu an için netleşmiş değil. Bilindiği üzere firma, karşılıklı lisans anlaşmasından doğan haklarını kullanamadığı gerekçesi ile işlemci devi Intel ile mahkemelik olmuştu. Dava nasıl sonuçlar bilinmez ama pazar payını arttıracağı ön görülen AMD'nin bu başarısı Nvidia'yı da mutlu etmeye devam edecek gibi görünüyor.