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AMD'nin pazar payını arttırması, Nvidia'yı da mutlu ediyor!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin pazar payını arttırması, Nvidia'yı da mutlu ediyor!
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Fiyat/performans başarımı yüksek Phenom II işlemcileriyle pazarda iddialı olan ve Mercury Research firmasının son raporuna göre, üç aylık ilk dilimde bir önceki çeyreğre göre pazar payını %17'den %20.9'a çıkartmayı başaran AMD'nin bu hamlesi Nvidia'yı da mutlu ediyor. Uzakdoğulu kaynaklara göre AMD işlemcilerin gördüğü talep, Nvidia yonga setlerine olan ilgiyi de arttırıyor. AMD platformu için en son nForce 980a yonga setini duyuran Nvidia'nın, artan talep doğrultusunda çipset pazarındaki payını arttırması bekleniyor.

Son dönemde daha çok ION platformuna yoğunlaşan ve netbook/nettop pazarında güçlü bir pozisyon elde etmek isteyen Nvidia'nın yeni nesil AMD ve Intel işlemciler için yonga seti üretim lisansına sahip olup olmayacağı şu an için netleşmiş değil. Bilindiği üzere firma, karşılıklı lisans anlaşmasından doğan haklarını kullanamadığı gerekçesi ile işlemci devi Intel ile mahkemelik olmuştu. Dava nasıl sonuçlar bilinmez ama pazar payını arttıracağı ön görülen AMD'nin bu başarısı Nvidia'yı da mutlu etmeye devam edecek gibi görünüyor.


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taner11 10 yıl
1200 $ a intel işlemci alanları çok merak ediyorum doğrusu.miss gibi ph 2 x4 var 250$ a performansta en fazla %15-20 intelin gerisinde.
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arda1811 10 yıl

Orjinalden alıntı: taner11

1200 $ a intel işlemci alanları çok merak ediyorum doğrusu.miss gibi ph 2 x4 var 250$ a performansta en fazla %15-20 intelin gerisinde.



işte bazen o %15-20 çok şeyi yaptırıyor insana
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OverClocK1ng 10 yıl
Bence nVidia AMD yi daha çok yandaşı olarak görüyor. Esas hedefledikleri CPU pazarına girmek olduğu için Intel'in düşmanı benim dostumdur modeli uyguluyor. Bence nVidia yakın gelecekte en kral CPU üreticisi olmayı düşünüyor ve sağlam adımlarla yavaş yavaş geliyor.
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575m 10 yıl
Yahu resimdeki hangi anakartmış merak ettim doğrusu.Baya hoş duruyor.Bilen varsa bi zahmet yazsın.
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WinteR 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

Yahu resimdeki hangi anakartmış merak ettim doğrusu.Baya hoş duruyor.Bilen varsa bi zahmet yazsın.


Nvidia Nforce 780a, ref. tasarım.
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@nano@ 10 yıl
bu nvidia ne planlıyor acaba amd güçlenince ati de güçlenir bence gt300 tutmazsa gpu işi bırakıp anakart, ıon ve fizik kartı yapacak
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Black_Necro 10 yıl
başlık şu şekilde daha doğru olur sanırım AMD nin ''işlemci'' pazar payını artırması nvidia yı mutlu ediyor
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01Mrt 10 yıl
Kesinlikle intel dışında herkes mutlu oluyor... Umarım herşey daha da güzel olur...
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TELESCOPE 10 yıl
katılıyorum arkdaşlar
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sertacaygun 10 yıl
AMD'nin artması kimi mutlu etmiyor ki... (Intel haricinde herkesi)
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

AMD'nin artması kimi mutlu etmiyor ki... (Intel haricinde herkesi)




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