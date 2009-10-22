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AMD'nin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisi 6.6GHz'e çıkartıldı

9 yıl
14,7b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisi 6.6GHz'e çıkartıldı
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Üç çekirdekli Athlon II X3 işlemcilerini kullanıma sunan AMD, çift çekirdekli yeni bir modelini lanse etmeye hazırlanıyor. Phenom II X2 550 Black Edition modelinin yerini alması beklenen Phenom II X2 555 Black Edition, bir önceki modelden 3.2GHz'deki daha yüksek saat hızı ile ayrılıyor. Black Edition serisi altında hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle veya Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. Deneb tasarımını temel alan Phenom II X2 555 Black Edition, AMD'nin C3 kod adlı yeni çekirdek revizyonunu temel alıyor.

Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB olarak belirlenen Phenom II X2 555 Black Edition, çekirdek aşırtma uygulamasıyla dört çekirdekli kullanıma olanak tanıyabiliyor. C3 revizyonunu temel alan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli sunacağı belirtilen işlemci ile Sıvı Azot (LN2) altında iddialı bir çalışma gerçekleştirildi. PcCI2iminal rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Biostar'ın 785G çipsetli TA785GE 128M anakartını kullanarak Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisinin kapalı olan diğer iki çekirdeğini açmayı ve işlemciyi 6.6GHz gibi etkileyici bir hıza çıkarmayı başardı.

AMD'nin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisi 6.6GHz'e çıkartıldı
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OZKNaln 9 yıl
ben kullanıyorum bu ıslemcıyı bundan oncede q6600 bu ıslemcının yerı ayrı AMD nın ellerıne saglık ..
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redline_59 9 yıl

I love u AMD
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Beriko 9 yıl
Resim temsili mi?? Eger degilse o Ati 5870in orda isi ne?? Validationda 4200onboard yaziyor.5870in power kablolarini da takmamislar resmen şov olsun diye duruyor orda :D
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DavidCoulthard 9 yıl
Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB,


Burda bi yanlışlık var heralde seviye 2 1mb olması lazım.
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simplethinks 9 yıl
1,92 voltmu oooooo
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simplethinks 9 yıl
Testte ekran kartı olarak 4200 onboard kullanılmış ama üzerinde 5870 ekran kartı takılı kullanmıyorsa o japon arkadaş bize göndersin çekik gözlüleri hep sevmişimdir.
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simplethinks 9 yıl
Asusun yeni biosuyla çekirdek aşırtma kolaylaştı bunu alıp x4 yapmak çok cazip ileriye bakıldığında 8xx chipseti çıktığında bu çekirdek aşırtma olayı olursa daha avantajlı duruma geçiyor bu işlemciler ddr2 ve ddr3 bellek desteğide süper bi özellik uyumluluk açısından amd gerçekten bu konuda çok secenek sunuyor
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fx57 9 yıl
@blacksmoke, ekran görüntüsü çekirdek aşırtma uygulaması yapıltıktan ve kapalı olan diğer iki çekirdek açıldıktan sonra alındığı için X4 görünmesi doğal.
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Timeguard 9 yıl
kesinlikle e6300-e7300 yerıne yenı sıstem alıcaklar bu ıslemcılere yönelmelı bu carsıdan aldım 2 tane eve geldim 4 tane mevzusu basit ve dikkate alınmaz bi durum değil
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semih22 9 yıl
amd ve reklam ati de bir nebze yaptı fakat amd ismi millete itici geliyor.yıllarca intel kullandım amd kullanmanın zamanı geldi.
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IgorStravinsky 9 yıl
Ln2 gene

İşlemci potansiyeli gösterilmiş fakat biz kullanıcılar için pek gösterişli gelmiyor
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WinteR 9 yıl
Genel ve extrem kullanıcı için çok iyi işlemci.
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