AMD'nin Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisi 6.6GHz'e çıkartıldı

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Üç çekirdekli Athlon II X3 işlemcilerini kullanıma sunan AMD, çift çekirdekli yeni bir modelini lanse etmeye hazırlanıyor. Phenom II X2 550 Black Edition modelinin yerini alması beklenen Phenom II X2 555 Black Edition, bir önceki modelden 3.2GHz'deki daha yüksek saat hızı ile ayrılıyor. Black Edition serisi altında hazırlandığı için çarpan kilidi açık olarak gelen işlemci Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle veya Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabiliyor. Deneb tasarımını temel alan Phenom II X2 555 Black Edition, AMD'nin C3 kod adlı yeni çekirdek revizyonunu temel alıyor.

Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB, Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB olarak belirlenen Phenom II X2 555 Black Edition, çekirdek aşırtma uygulamasıyla dört çekirdekli kullanıma olanak tanıyabiliyor. C3 revizyonunu temel alan ve yüksek hız aşırtma potansiyeli sunacağı belirtilen işlemci ile Sıvı Azot (LN2) altında iddialı bir çalışma gerçekleştirildi. PcCI2iminal rumuzlu Japon hız aşırtma profesyoneli, Biostar'ın 785G çipsetli TA785GE 128M anakartını kullanarak Phenom II X2 555 Black Edition işlemcisinin kapalı olan diğer iki çekirdeğini açmayı ve işlemciyi 6.6GHz gibi etkileyici bir hıza çıkarmayı başardı.

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