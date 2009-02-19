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AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi 6665MHz'i gördü, 3DMark 2006 rekoru kırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,6b
1
57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi 6665MHz'i gördü, 3DMark 2006 rekoru kırıldı
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Dened kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 işlemcilerini yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip oldukları iddiasıyla lanse eden AMD-ATi, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Finlandiya Overclock Takımı'nın yaptığı son çalışmayla AMD hem 3DMark 2006 dünya rekorunu ele geçirdi hem de SuperPi'de 11 saniyenin altına inerek en azından AMD cephesinde önemli bir gelişme sağlanmış oldu.

Sampsa, SF3D ve Macci gibi üç tanınmış hız aşırtmacının bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen çalışmada Soket AM3 formunda, DDR3 destekli Phenom II X4 işlemcisi kullanıldı. Maksimum frekans hedefiyle yola çıkan ekibin sıvı azot kullandığı çalışmada anakart olarak Asus M4A79-T Deluxe, ekran kartı olarak Asus HD 4870 X2 CrossFireX + Catalyst 9.1 sürücüsü ve Corsair'in 1800MHz'de çalışan DDR3 bellekleri kullanıldı.

Yapılan çalışmada Phenom II X4 işlemcisi ile 6665MHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşan ekip, 3DMark 2006'da ise 35698 puanlık skor elde etmeyi başararak sıralamada zirveye yerleşmeyi başardı. İşlemci gibi ekran kartlarının da hız aşırtmalı olarak yer aldığı sistemle yapılan SuperPi testinde ise 6441MHz'de 10.7 saniye'nin görüldüğü belirtiliyor. Çalışmanın detaylı görsellerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi 6665MHz'i gördü, 3DMark 2006 rekoru kırıldı
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AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi 6665MHz'i gördü, 3DMark 2006 rekoru kırıldı
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01Mrt 10 yıl
yine cuşmuşsun beeee AMD...
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Yux[H]ell!cA 10 yıl
evet söz sırası intelin
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KANUNI61 10 yıl
olay budur andoludan yeni bir lider amd atiyi aldıkdan sonra bocaladı ama saglam geliyor
artık bundan sonrasını intel düşünsün indirim va desene :)
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Permanent. 10 yıl
Bu Phenom II X4 serisi iyice kafama yattı
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justbejust 10 yıl
mutlak sıfırda 10 Ghz'i görüyormuş:), lüks eğlenceler bunlar, standart kullanıcı göremedikten sonra.
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VMTX 10 yıl
işte görmek istediğim amd buydu uzun zamandır.oc diye buna denir.





amd adamı
yapar valla




FOREVER AMD
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birolhan1 10 yıl
o parçaların yanına o monitör ezikk kalmış xD
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Wilson Fisk 10 yıl
onlar finli.ayakta duran sampsa, oturan macci olmasi lazim.

xtremesystems.org/...
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alpabi 10 yıl
Bu değerleri günlük kullanılan bilgisayarlarda görebilmemiz için kaç nanometreye inmesi gerekli işlemcilerin acaba?
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TT 10 yıl
madonion.com/...
gayet de 1 numarada şu anda 3dmark06 için
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Gbanes374 10 yıl
ripping.org/...
erdemms, bu sitede 1. olarak gözüküyor şu anda puan...
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cogitosuz_ergo_sum 10 yıl
haberin orjinal kaynağı: plaza.fi/...

haberde verilen kaynakla kırılan rekor arasında bağlantı yok. Kaynaktaki bilgilere baktığımızda 2. olduğunu görüyoruz, fakat görüldüğü gibi bu haberde belirtilen veriler 3 gün evvelinin. Yani rekor AMD'de an itibariyle evet fakat haberin kaynağının ona uygun biçimde değiştirilmesi gerekmekte.
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Gbanes374 10 yıl
ripping.org/...
Burada PII 945 yazıyor, ama CPU-Z ss'ında 940 yazıyor. Bu nasıl oluyor?
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575m 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gbanes374

ripping.org/...
Burada PII 945 yazıyor, ama CPU-Z ss'ında 940 yazıyor. Bu nasıl oluyor?

Cpu mühendislik örneği olduğu için tanımayıp 940 olarak görmüştür.
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575m 10 yıl
Finli kardeşlerimi kutlarım.Yeni revizyonla birlikte 7yi görmek istiyoruz.Doğrusu ben de merek ettim hangi cpu olduğunu.Ancak 940 olmadığı kesin.Çünkü test sisteminde am3 engineering sample yani mühendislik örneği demiş fakat modelini yazmamış.Muhtemelen 945 olmalı.Bu arada Asusun yeni anakartı deli çıkmış.Bir önceki rekor Dfi ile yapılmıştı.Dfinin tahtına göz koymuş anlaşılan ..
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