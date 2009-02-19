AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi 6665MHz'i gördü, 3DMark 2006 rekoru kırıldı

Dened kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 işlemcilerini yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip oldukları iddiasıyla lanse eden AMD-ATi, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor. Finlandiya Overclock Takımı'nın yaptığı son çalışmayla AMD hem 3DMark 2006 dünya rekorunu ele geçirdi hem de SuperPi'de 11 saniyenin altına inerek en azından AMD cephesinde önemli bir gelişme sağlanmış oldu.
Sampsa, SF3D ve Macci gibi üç tanınmış hız aşırtmacının bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen çalışmada Soket AM3 formunda, DDR3 destekli Phenom II X4 işlemcisi kullanıldı. Maksimum frekans hedefiyle yola çıkan ekibin sıvı azot kullandığı çalışmada anakart olarak Asus M4A79-T Deluxe, ekran kartı olarak Asus HD 4870 X2 CrossFireX + Catalyst 9.1 sürücüsü ve Corsair'in 1800MHz'de çalışan DDR3 bellekleri kullanıldı.
Yapılan çalışmada Phenom II X4 işlemcisi ile 6665MHz gibi oldukça yüksek bir hıza ulaşan ekip, 3DMark 2006'da ise 35698 puanlık skor elde etmeyi başararak sıralamada zirveye yerleşmeyi başardı. İşlemci gibi ekran kartlarının da hız aşırtmalı olarak yer aldığı sistemle yapılan SuperPi testinde ise 6441MHz'de 10.7 saniye'nin görüldüğü belirtiliyor. Çalışmanın detaylı görsellerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
artık bundan sonrasını intel düşünsün indirim va desene :)
amd adamı yapar valla
FOREVER AMD
xtremesystems.org/...
gayet de 1 numarada şu anda 3dmark06 için
erdemms, bu sitede 1. olarak gözüküyor şu anda puan...
haberde verilen kaynakla kırılan rekor arasında bağlantı yok. Kaynaktaki bilgilere baktığımızda 2. olduğunu görüyoruz, fakat görüldüğü gibi bu haberde belirtilen veriler 3 gün evvelinin. Yani rekor AMD'de an itibariyle evet fakat haberin kaynağının ona uygun biçimde değiştirilmesi gerekmekte.
Burada PII 945 yazıyor, ama CPU-Z ss'ında 940 yazıyor. Bu nasıl oluyor?
Cpu mühendislik örneği olduğu için tanımayıp 940 olarak görmüştür.