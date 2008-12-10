AMD'nin RD890 yonga seti Quad-Crossfire desteği ve SB800 köprüsüyle geliyor

ATi'yi satın alarak işlemci üreticiliğinden platform üreticiliğine terfi eden AMD, Phenom II işlemcilerinin yanı sıra işlemcilerin kullanılacağı anakartlar için yeni yonga setleri üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Önümüzdeki ay 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı ilk Phenom II X4 modellerini lanse edecek olan firma eş zamanlı olarak Dragon platformunu da duyuracak. Geçtiğimiz sene Phenom jenerasyonu ile birlikte devreye giren Spider platformunun devamı olarak geliştirilen Dragon platformu 45nm Phneom II işlemcileri, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşacak.
AMD, OverDrive yazılımının yeni versiyonlarıyla birlikte kullanıcılara platform üzerinde daha fazla kontrol ve ince ayar olanağı da sağlamayı hedefliyor. Belirttiğimiz gibi Dragon platformunu 7 serisi yonga setleriyle duyuracak olan AMD, önümüzdeki yıl içerisinde 8 serisi yonga setlerini de kullanıma sunacak. Geçtiğimiz günlerde detaylarını verdiğimiz RS880 kod adlı ve entegre grafik işlemcili çözümle birlikte AMD, yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için RD890 kod adlı yeni yonga setini de kullanıma sunacak.
Muhtemel isminin 890FX olacağı öngörülen yeni yonga seti Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcilere ev sahipliği yapacak ve güç verdiği anakartlarda DDR3 bellekler kullanılacak. RD790 kod adlı 790FX'in yerini alacak yonga seti tahmin edebileceğiniz üzere Crossfire X teknolojisinin tüm avantajlarını üzerinde taşıyacak. Gelen bilgilere göre RD890 ile çift kartlı kullanımda 16x+16x, dört kartlu kurulumlarda ise 8x+8x+8x+8x konfigürasyonunda kurulumlar gerçekleştirilebilecek. Öte yandan RD89 yeni güney köprüsü SB800 ile birlikte gelecek.
Geçtiğimiz Temmuz ayında lanse edilen 790GX ile gelen SB750 köprüsünün sunduğu Advanced Clock Calibration teknolojisi ile önemli bir başarı elde eden firma SB800 ile kullanılabilir teknoloji çıtasını yuları çekmeyi hedefliyor. SATA-III (6Gbps) desteği sunacağı konuşulan SB800, ayrıca dahili Gigabit ethernet kontrolcüsüne de sahip olacak, bilindiği üzere AMD'nin mevcut yonga setlerinde erhernet kontrolü 3. parti yongalar ile sağlanmakta. En iyi ihtimalle önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde anons edilmesi beklenen RD890 için AMD'nin henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.
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İyi de sen Intel'in mantığını ve AMD nin mantığını anlayamamışsın. Intel işlemcisini satar. Geçen sene 6 milyar $lık satıştan ettiği gibi %66 kâr eder. AMD ise daha az kar eder hem de çok daha az. AMD Intel ile yarışmıyor. Yarışıyor olsa çarpanı açık olan ve hava soğutmayla bile rahatlıkla 4 Ghz i gören PhenomII 940 ı biraz daha iyi bir fanla 4 Ghz olarak çıkartır bırak Q9550 yi defaultta Core i7 yi bile geçmiş olarak çıkartırdı. "AMD den iki gömlek üstünler" mi (HAHAHA)
Bu AMD den iki gömlek üstün dediklerin 64 bit işlemci çıkartmayı beceremeyip AMD den 10 yıllığına lisanslayan, veya her zaman AMD yi taklit ettiği gibi Entegre bellek denetleyicisini "AMD GİBİ" işlemciye entegre etmeye çalışan hatta onu da yüzüne gözüne bulaştıran (Core i7 lerde TLB hatası olduğunu kabul etti) veya 45nm. işlemci üretip AMD nin 90nm si ile zar zor kapışan Intel mi? Puhahahahaha. Yoksa "DAHA HENÜZ DOĞAL 4 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ ÇIKARAMAMIŞ" olan Intel mi ? Zuhahahahaha
Sen nasıl olup ta Q9950 yi geçemedi diyorsun ki. Intel yapar 330$ a satar. AMD yapar 275$ a satar. Çarpanını açık bırakır. Sen onu alırsın çarpanını değiştirirsin.
Intelin 1000$ lık işlemcisinden daha hızlı olur.
Kaldı ki sen kalkıp ta 275$ lık işlemciyle 330$ lık işlemciyi karşılaştırıyorsun. O zaman niye demiyorsun Q9400 > Q9550 yi bile geçemiyor diye. Hahahaaha. AMD Intel gibi düşünseydi çarpanı açık bırakıp 275 e satacağına çarpanı arttırır 3.8 Ghz olarak Core i7 den ve Q9550 den hayli hayli hızlı olarak 350$ a satardı. Sen de Aaaaa 330$ a Intel Q9550 alacağıma 20$ daha verip AMD PhenomII 940 alırım. Hem o Q9550 den çok daha hızlı hem de az fiyat farkı var derdin ve onu alırdın. Ama sen Bunun değerini ve kadir kıymetini bilmezsin. Gider TLB sorunlu Core i7 alırsın...
TLB sorunu ???? !!!
bu sorun c2d lerde de vardı sanırım ama kimsenin sorun yaşadığını ben duymadım.gerçi c2d lerin güncellerinde sorunu gidermişlerdi..
adam gibi işlemci çıkarın önce niye yonga seti pompalıyo habire anlamış değilim"
İntel i7 gibi demek istiosan çok gülerim kendi ürettiği qx serisini bile overclock la geçemio...
Bence f/p oranı açısından intel amd nin eline su dökemez...
AMD ne kadar QuadCF ı ön plana çıkarmaya çalışsa da ikili sistemler hem darboğaz, hem $/verim hem de sürücü meselelerinde daha başarılı.
adam gibi işlemci çıkarın önce niye yonga seti pompalıyo habire anlamış değilim
öesinlikle KATILMIYORUM saglam bi işlemci saglam bir platforma oturtulursa gerçek performansını gösterir görüsündeyim
amd emin adınlarla yolunda ilerliyor
ayrıca amd nin işlemcileri gayet güzel fiyatına göre ama bu milletimizin marka fanatikligi yüzünden basına gelecek çok musibet var bence... hala daha objektif bakmayı ögrenebilmiş degiliz yok işlemci intelden ekran kartı n vidia dan yok anakart falan markadan
adam akıllı araştırdınmı hanginin f7p si daha iyi hangisi daha sorunsuz=====???????????bence bu soruları kendine sor cevabını araştır sonra yorum yap
qx serisi değilki adam gibi bi e7000 yada e8000 serisiyle yarışcak işlemcisi bile yok e6000 serisiyle anca yarışabiliyor oda overclok yapınca intel geçior
Kendisi forum tarafından bilinen bozuk bir intel fanıdır.
daima gürültülü çalışır. bütün forumlarda çıkardığı bozuk sesler rahatça duyulur.
Sözlerini Fazla ciddiye almaya değmez.