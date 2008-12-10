AMD'nin RD890 yonga seti Quad-Crossfire desteği ve SB800 köprüsüyle geliyor

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ATi'yi satın alarak işlemci üreticiliğinden platform üreticiliğine terfi eden AMD, Phenom II işlemcilerinin yanı sıra işlemcilerin kullanılacağı anakartlar için yeni yonga setleri üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Önümüzdeki ay 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı ilk Phenom II X4 modellerini lanse edecek olan firma eş zamanlı olarak Dragon platformunu da duyuracak. Geçtiğimiz sene Phenom jenerasyonu ile birlikte devreye giren Spider platformunun devamı olarak geliştirilen Dragon platformu 45nm Phneom II işlemcileri, 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarından oluşacak.

AMD, OverDrive yazılımının yeni versiyonlarıyla birlikte kullanıcılara platform üzerinde daha fazla kontrol ve ince ayar olanağı da sağlamayı hedefliyor. Belirttiğimiz gibi Dragon platformunu 7 serisi yonga setleriyle duyuracak olan AMD, önümüzdeki yıl içerisinde 8 serisi yonga setlerini de kullanıma sunacak. Geçtiğimiz günlerde detaylarını verdiğimiz RS880 kod adlı ve entegre grafik işlemcili çözümle birlikte AMD, yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için RD890 kod adlı yeni yonga setini de kullanıma sunacak.

Muhtemel isminin 890FX olacağı öngörülen yeni yonga seti Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcilere ev sahipliği yapacak ve güç verdiği anakartlarda DDR3 bellekler kullanılacak. RD790 kod adlı 790FX'in yerini alacak yonga seti tahmin edebileceğiniz üzere Crossfire X teknolojisinin tüm avantajlarını üzerinde taşıyacak. Gelen bilgilere göre RD890 ile çift kartlı kullanımda 16x+16x, dört kartlu kurulumlarda ise 8x+8x+8x+8x konfigürasyonunda kurulumlar gerçekleştirilebilecek. Öte yandan RD89 yeni güney köprüsü SB800 ile birlikte gelecek.

Geçtiğimiz Temmuz ayında lanse edilen 790GX ile gelen SB750 köprüsünün sunduğu Advanced Clock Calibration teknolojisi ile önemli bir başarı elde eden firma SB800 ile kullanılabilir teknoloji çıtasını yuları çekmeyi hedefliyor. SATA-III (6Gbps) desteği sunacağı konuşulan SB800, ayrıca dahili Gigabit ethernet kontrolcüsüne de sahip olacak, bilindiği üzere AMD'nin mevcut yonga setlerinde erhernet kontrolü 3. parti yongalar ile sağlanmakta. En iyi ihtimalle önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde anons edilmesi beklenen RD890 için AMD'nin henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.