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AMD'nin yeni amiral gemisi Phenom II X4 975 Black Edition için geri sayım başladı

9 yıl
17,2b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni amiral gemisi Phenom II X4 975 Black Edition için geri sayım başladı
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Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerini 2011'de duyurmayı planlayan AMD'nin 2010 için hazırladığı en büyük yenilik ise kuşkusuz 6 çekirdekli masaüstü işlemciler olacak. Thuban kod adını taşıyan ve Phenom II X6 serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerin ikinci çeyrekte, muhtemelen Nisan ayı gibi pazara girmesi beklenirken AMD, dört çekirdekli işlemci gamını da yüksek frekanslı yeni bir model ile güncelleyecek.

AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı yeni işlemci, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Phenom II X4 975 Black Edition olacak. 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemcinin, 3.6GHz olarak belirlenen saat hızıyla şimdiye kadar hazırlanan, çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli masaüstü işlemci olması bekleniyor. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitelerine sahip olacak yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 140 Watt.

Intel ile rekabette AMD'nin yeni silahı olması beklenen Phenom II X4 975 Black Edition modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak mevcut ürün gamındaki masaüstü işlemcilerin tamamını 200$'ın altında bir fiyatla sunan AMD, Phenom II X4 975 Black Edition modelini ise 200-250$ arası bir fiyatlandırma ile lanse edebilir.


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talh4wk 9 yıl
alacaklara hayırlı olsun
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hak_an 9 yıl
evet alacaklara kayırlı olsun
ben am3 240 ve 955 kullandım
bana uymadı onun için I7 ye geçtim
sonuçta en iyi işlemci sizin en çok memnun
olduğunuz işlemcidir. AMD miş İNTEL miş
çok ta önemi yok bence...
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Sp_UlTiMaTe 9 yıl
black edition muş occilerin işini görücek gibi
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ArdilesS 9 yıl
140 watt olmamış biraz. Ama revizyondan geçer 125 watt olur diye tahmin ediyorum.
Hadi bakalım AMD
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sotoxs 9 yıl
tubitak neler yapabiliyordur acaba? hani şu devrim arabası gibi. birileri hadi yapın bir işlemci dese biz ne yapabiliriz?
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Xtremee 9 yıl
Tek çekirdekli yapabiliriz herhalde
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9600_G_T 9 yıl
140 Watt ıstıyor bır kac ay sonra aynı ıslemcının 125 wattını cıkartır bu
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Mertcan. 9 yıl
Intel'in performansına kötü demiyoruz , fiyat/performans oranına kötü diyoruz , bazı arkadaşlar da Intel AMD'yi geçer hesabı yapıyor halâ.
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yelkowan 9 yıl
Bilinçli tüketicinin artık umrunda değil hız 3.6 olsa n'olurki mimari istiyoruz.
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oulcan24 9 yıl
artık mimari değişimine gidilsin hız artırma bırakılsın..

gelişim aynı işlemciye overclock yapılarak tekrardan çıkartmayla olmaz..
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aydogdu1453 9 yıl
Beyler kimse kusura bakmasın ama ne varsa amd'de var.Adamlar öz çalışıyo valla çipsetinden işlemcisine kadar.Bazı çakallarda işlemciye göre chipset çıkartacak duruma geldi.
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Tolgá 9 yıl
stock halde 3.6 güzelde 140 w olmamış
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DH Misafiri 9 yıl
bildiğim kadarıyla xilisoft video döniştürmede 8 çekirdeğe kadar destekliyor 3.9 ghz de ki phenom iyi iş görür. oyun içinde neden olmasın ki
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mindcrime 9 yıl
autocad max(render) ve photoshop (fazla değil) kullanan biri olarak müdahale edeyim autocad için bu işlemcilerden hiç birine gerek yok yüksek saat hızlarında kullanabileceğiniz çift çekirdekli bir işlemci işinizi görür
max için eğer animasyon yapacaksanız i7 işlemciler biraz daha ön plana çıkıyor ama normal tek kare render alırken çok fazla önem arz etmiyor
photosopta benim kullandığım kadar ve veya versiyon için 2. çekirdek bile gereksiz oluyor :)
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Mene 9 yıl
bu arada yeni phenom 965be işlemci aldım. almadan önce de kadıköyde yazıcıoğlu civarlarında bi araştırayım dedim ve sonuç dehşet. ürünü bulmak imkansız gibi birşey. bir mağazadaki satıcı ürün yok satıyor kalmadı dedi. hemen hemen her sistem alan AMD işlemci alıyor şu sıralar ve özellikle de 965be satılıyor dedi. sadece bir yerde buldum o da ancak 140watt'lık olan kalmış ve sadece bir tane var. mecbur netten aldım ben de ankaradan getirttim
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sgnr 9 yıl
Athlon II x4 razıyım bile razıyım. =) 2 çekirdekten üstüne geçemedik daha.
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