AMD'nin yeni amiral gemisi Phenom II X4 975 Black Edition için geri sayım başladı

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Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerini 2011'de duyurmayı planlayan AMD'nin 2010 için hazırladığı en büyük yenilik ise kuşkusuz 6 çekirdekli masaüstü işlemciler olacak. Thuban kod adını taşıyan ve Phenom II X6 serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilerin ikinci çeyrekte, muhtemelen Nisan ayı gibi pazara girmesi beklenirken AMD, dört çekirdekli işlemci gamını da yüksek frekanslı yeni bir model ile güncelleyecek.

AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı yeni işlemci, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Phenom II X4 975 Black Edition olacak. 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemcinin, 3.6GHz olarak belirlenen saat hızıyla şimdiye kadar hazırlanan, çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli masaüstü işlemci olması bekleniyor. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitelerine sahip olacak yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 140 Watt.

Intel ile rekabette AMD'nin yeni silahı olması beklenen Phenom II X4 975 Black Edition modelinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak mevcut ürün gamındaki masaüstü işlemcilerin tamamını 200$'ın altında bir fiyatla sunan AMD, Phenom II X4 975 Black Edition modelini ise 200-250$ arası bir fiyatlandırma ile lanse edebilir.