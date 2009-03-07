AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisi 2011'de geliyor

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AMD yeni yıla hızlı bir bir giriş yapmış ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Devam eden süreçte Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcilerini de pazara sunan firma bilindiği üzere yeni üretim teknolojisine geçiş ve L3 bellek kapasitesindeki arttırım gibi bazı detaylar haricinde Phenom işlemcilerinde kullandığı K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini Phenom II jenerasyonunda ana hatları ile kullanma yoluna gitmişti. 45nm üretim teknolojisine geçiş yaparak bir yıl gecikmeli de olsa Intel'i yaklayan firma cephesinde artık gözler hazırlanacak "yeni nesil" işlemcilerde.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyuduğu Core i7 işlemci ailesiyle pek çok radikal değişikliği beraberinde getiren Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinden sonra AMD'nin aylardır konuşulan Bulldozer mimarisine ne zaman geçiş yapacağı da merak konusu olmaya başladı. AMD işlemci tasarım ekibinin üzerinde yoğun mesai harcadağı Bulldozer mimarisinin 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte gündeme gelmesi beklenirken firmanın güncel yol haritasına göre, örneklendirme çalışmalarının 2010 sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen Bulldozer tabanlı işlemciler için üzerinde konuşulan yol haritası 2011'i işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Bulldozer mimarisinden ilk defa 2007 yılında bahsetmiş ve yeni mikroişlemci mimarisinin 2009 yılında 45nm üretim teknolojisiyle birlikte ik meyvalarını vereceğinden bahsedilmişti. Ancak geçen süreç zarfında yaşana gelişmeler, Bulldozer mimarisini de vurmuşa benziyor zira SSE5 destekli Bulldozer mimarisi için 2011 yılı üzerinde durulmakta. AMD'nin Bulldozer mimarisiyle hazırlayacağı ilk işlemci serisi ise Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesinin yerini alması beklenen ayrca 4'ten fazla çekirdeğe, entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne ve 8MB+ L3 bellk kapsaitesine sahip olacağı söylenen Orochi kod adlı 32nm işlemcilerin olması bekleniyor.