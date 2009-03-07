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AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisi 2011'de geliyor

10 yıl
13,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisi 2011'de geliyor
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AMD yeni yıla hızlı bir bir giriş yapmış ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Devam eden süreçte Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcilerini de pazara sunan firma bilindiği üzere yeni üretim teknolojisine geçiş ve L3 bellek kapasitesindeki arttırım gibi bazı detaylar haricinde Phenom işlemcilerinde kullandığı K10 kod adlı mikroişlemci mimarisini Phenom II jenerasyonunda ana hatları ile kullanma yoluna gitmişti. 45nm üretim teknolojisine geçiş yaparak bir yıl gecikmeli de olsa Intel'i yaklayan firma cephesinde artık gözler hazırlanacak "yeni nesil" işlemcilerde.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru duyuduğu Core i7 işlemci ailesiyle pek çok radikal değişikliği beraberinde getiren Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinden sonra AMD'nin aylardır konuşulan Bulldozer mimarisine ne zaman geçiş yapacağı da merak konusu olmaya başladı. AMD işlemci tasarım ekibinin üzerinde yoğun mesai harcadağı Bulldozer mimarisinin 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte gündeme gelmesi beklenirken firmanın güncel yol haritasına göre, örneklendirme çalışmalarının 2010 sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen Bulldozer tabanlı işlemciler için üzerinde konuşulan yol haritası 2011'i işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere AMD, Bulldozer mimarisinden ilk defa 2007 yılında bahsetmiş ve yeni mikroişlemci mimarisinin 2009 yılında 45nm üretim teknolojisiyle birlikte ik meyvalarını vereceğinden bahsedilmişti. Ancak geçen süreç zarfında yaşana gelişmeler, Bulldozer mimarisini de vurmuşa benziyor zira SSE5 destekli Bulldozer mimarisi için 2011 yılı üzerinde durulmakta. AMD'nin Bulldozer mimarisiyle hazırlayacağı ilk işlemci serisi ise Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesinin yerini alması beklenen ayrca 4'ten fazla çekirdeğe, entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne ve 8MB+ L3 bellk kapsaitesine sahip olacağı söylenen Orochi kod adlı 32nm işlemcilerin olması bekleniyor.


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isomania 10 yıl
2007 den beri çıkaracaklar..ha gayret..intelin boş duracağını sanmam :/ buldozer çıktığında intel nehalemleri eskitir heralde :S inş daha erken çıkarırlarda durum eşitlenir..
iyi forumlar
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toz-koparan 10 yıl
şimdiden çok erken yorumlar için...bu arada intel boş durmaz..
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justbejust 10 yıl
intelin bu sene sonunda 32 nm'ye geçeceği düşünülürse amd biraz geç kalıyor olabilir. intelin aksine mevcut yol haritasında mimari ve üretim teknolojisindeki değişikliğin beraber gerçekleşeceği görülüyor. amd herhalde en azından 2011'e kadar düşük fiyat rekabetine devam edecek.
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Master_Evil 10 yıl
isim iddialı
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OverClocK1ng 10 yıl
Orochi çıksın kesin alırım. King Of Fighters hastasıyım. Almazmıyım hiç..
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Promity 10 yıl
P4 lerin düştüğü duruma İ7 ler de düşçekmi bakalım Bulldozer le olursa AMD gene efsane FX serisi canladırır ozaman BulldozerFX süper olur.
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fatihcanery 10 yıl
isme bak ,buldozer :D
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sampiyon bilo 10 yıl
32nm nehalemlerin rakibi işte bu.
Amd kendini çabuk toparladı.
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petsiyehable 10 yıl
amd son hız geliyo buldozerle ezecek :)
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Black_Necro 10 yıl
güzel haber bende noldu bu yeni bulldozer platformu diyodum
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