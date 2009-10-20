AMD'nin yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition (125W) işlemcisi hazır

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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemcilerini bugün itibariyle kullanıma sunan AMD, ürün gamının en hızlı çözümü olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modeli için revizyon güncellemesine gitti. Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce lanse edilen Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) fiyat/performansıyla dikkat çekmiş ancak 140 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla da eleştirilmişti.

Yüksek güç tüketim değerlerinin önüne geçmek isteyen AMD, Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi için revizyon güncellemesine gitti. Satılmakta olan mevcut model ile arada performans farkı yaratbilecek ciddi bir herhangi bir değişikliğin yapılmadığı yeni revizyonda en önemli farklılık olarak ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin 140 Watt'tan 125 Watt seviyesine çekilmesi gösterilebilir.

Isıl güç tasarımına ek olarak donanımsal C1E uygulaması ile güç durumları arasındaki geçişin hızlandırıldığı yeni revizyonda ayrıca entegre bellek kontrolcüsüne DDR3-1333MHz için ağır yük desteğinin eklendiği ve bu sayede yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin 4x DDR3-1333MHz bellek desteği sunabileceği açıklandı.

Mevcut anakartların yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition ile sorunsuzca çalışacağını belirten AMD, ayrıca yeni BIOS'ların yolda olduğunu da ifade etti.