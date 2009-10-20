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AMD'nin yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition (125W) işlemcisi hazır

9 yıl
18,4b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition (125W) işlemcisi hazır
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Athlon II X3 serisi üç çekirdekli yeni işlemcilerini bugün itibariyle kullanıma sunan AMD, ürün gamının en hızlı çözümü olan dört çekirdekli Phenom II X4 965 Black Edition modeli için revizyon güncellemesine gitti. Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce lanse edilen Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) fiyat/performansıyla dikkat çekmiş ancak 140 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla da eleştirilmişti.

Yüksek güç tüketim değerlerinin önüne geçmek isteyen AMD, Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisi için revizyon güncellemesine gitti. Satılmakta olan mevcut model ile arada performans farkı yaratbilecek ciddi bir herhangi bir değişikliğin yapılmadığı yeni revizyonda en önemli farklılık olarak ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin 140 Watt'tan 125 Watt seviyesine çekilmesi gösterilebilir.

Isıl güç tasarımına ek olarak donanımsal C1E uygulaması ile güç durumları arasındaki geçişin hızlandırıldığı yeni revizyonda ayrıca entegre bellek kontrolcüsüne DDR3-1333MHz için ağır yük desteğinin eklendiği ve bu sayede yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisinin 4x DDR3-1333MHz bellek desteği sunabileceği açıklandı.

Mevcut anakartların yeni revizyon Phenom II X4 965 Black Edition ile sorunsuzca çalışacağını belirten AMD, ayrıca yeni BIOS'ların yolda olduğunu da ifade etti.


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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar, şu an ben Phenom 2 965 kullanıyorum. (Revizyon C3) Stock Fanla şu an 4016 Mhz'ye stabil ulaştım. ( 1.5000V, Çarpan 19.5, 205 Mhz FSB, Northbridge 2255, HT Link 2050 MHz.)
Çok memnunum. Özellikle de 4 GHz işlemcim var demeyi =)
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Tolgá 9 yıl

DH Misafiri

Arkadaşlar, şu an ben Phenom 2 965 kullanıyorum. (Revizyon C3) Stock Fanla şu an 4016 Mhz'ye stabil ulaştım. ( 1.5000V, Çarpan 19.5, 205 Mhz FSB, Northbridge 2255, HT Link 2050 MHz.)

Çok memnunum. Özellikle de 4 GHz işlemcim var demeyi =)

stock fanla
ısılar ne alemde..hemde volt 1.5
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VenomS 9 yıl
ben phenom II X3 720yi X4 975 hızında günluk kullanıyorum zaten 3.6 ghz tdp değeri ne olur bilemiyorum
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Erai 9 yıl

Her ne kadar Amd kullansam ve memnun olsam da, şunu da sormadan edemiyorum.

Madem 1.5 ay sonra bu işlemcinin 125W lık versiyonunu çıkaracaktın, ne diye insanlara (alan varsa tabi) 140W lık versiyonunu aldırdın
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yc#1 9 yıl
Üretim teknolojisindeki (45 nm) olgunlaşma sonucunda hızaşırtmaya daha yatkın ve daha düşük TDP değerine sahip işlemciler üretebilmek mümkün. Intel ile girdiği yarışta fazla geri kalmamak için eldeki mimariyi sonuna kadar zorlayan AMD, yeni revizyonlarla eldeki işlemcilerini daha cazip hale getirecektir. (Özellikle Core i5'lerin pazara girişinden sonra)
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simplethinks 9 yıl
AMD PHENOM 2X3 BE 720 kullanıyorum 4. çekirdek aktif 3,5 ghz herhalde bu haliyle bunun kadargüç tüketmiyordur 1,375 voltta.
AMD PHENOM 2 X4 945 ilk çıkardığında 125 wattı ve revizyonla 95 wata çekmişti.Bu iyi bi gelişmeydi.
Bu haber için diyeceğim Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik döndük baktıkki bir arpa boyu yol gittik .
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F.@.T.İ.H 9 yıl
p2 x4 975 icin iyi bir fiyat belirlerseler guzel olur oc yapmaya gerek bırakmayacak hızlar guzel aslında..
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simplethinks 9 yıl
amd phenom2 x3 be 720 kullanıyorum. 4. çekirdek aktif ve 3,5 ghz de bu halde güç tüketimi herhalde bununla aynıdır.
Bu haber için diyeceğim az gittik uz gittik dere tepe düz gittik döndük baktıkki bir arpa boyu yol gittik.
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miharbi17 9 yıl
zaten amd ninde çok umrunda senin amd ye geçmen puhahha
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
aman ne hoş haber hemen amd ye geçiorm puhaha
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venom800 9 yıl
Öncelikle haber için teşekkür ederiz. Bende bunu bekliyordum işte ama Amd bunu baştan yapmalıydı 140 watt ısıl güç tüketimi X4 965 için çok fazla bir değer. Gerçi 140 watt lık model piyasaya sürülmeden önce 125 watt lık versiyonunda önümüzdeki aylarda duyurulacağı haberini yine buradan okumuştum yani akıllarında böyle bir fikir varmış ama 140 watt lık modeli önce çıkartmayı uygun görmüşler, vardır bir bildikleri diyeyim artık
Şimdi önemli olan 125 watt lık 965'in ülkemize ne zaman geleceği, X4 975'de yolda ve büyük ihtimalle 965'in 125 watt lık modeli ülkemize geldiği zaman 975 modeli çıkmış olacak umarım fiyat olarak uçuk bir rakam görmeyiz şu an için tek temennim 965'in 125 watt lık modelinin bir an evvel piyasaya çıkıp ülkemize gelmesidir.
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