AMD'nin yeni yonga seti 785G yarın lanse ediliyor

AMD yonga seti pazarındaki iddiasını 785G ile bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Uzunca bir süredir üzerine konuşulan ve entegre grafik performansıyla öne çıkacağı belirtilen 785G yonga seti yarın yapılacak resmi lansman ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. AMD'nin Pisces platformu kapsamında hazırladığı ve Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olan 785G, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. RV620 GPU'sunu temel alan ve Radeon HD 4200 olarak isimlendirilen entegre grafik birimiyle yeni yonga setinin mevcut en hızlı çözümden %15'e varan oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor.
DirectX 10.1 desteğine sahip olan Radeon HD 4200 entegre grafik birimi, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. 40x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi, DisplayPort ve HDMI 1.3 ara birimlerine de destek veriyor. Anakart üreticilerine göre kullanılacağı modele ve konfigürasyona göre 3DMark 2006'da 3000+ skor alabileceği belirtilen entegre grafik çözümüyle 785G yonga seti oldukça iddialı. Kullanılacağı anakarta göre DDR2 veya DDR3 bellek desteği sunan çipsete güney köprüsü olaraksa ACC destekli SB710 eşlik ediyor.
Yapılan çalışmalar ışığında çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 ve X3 işlemcilerde "çekidek aşırtma" (ACC ile) olanağı da sunan 785G yonga setinin resmi lansmanı yarın yapılacak.
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haberi dağıtmayalım yakında dx 11 li koyarlar anakarta
arkadaş için demedim genel kanıyı söyledim, zaten bi tepki değil benimki, sadece çok biliyomya güya, kendi çapımda hava yapıyim dedim
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yok ya aynı fiyattaydılar hemen hemen, modele göre farklar oluyordu, ayrıyaten 780g ile beraber sb700 kullanılıyordu, 770a larda ise sb600 vardı.
Bir an önce stoklara girmesini bekliyorum!
sonuçta hız aşırtmanın yapılabilmesini sağlayan şey, işlemcilerin(cpu, gpu), en kötü şartlarda dahi azami stabileteyi sağlayacak şekilde etiketlendirilmesi. yani diğer bileşenleri kalite olanlar daha yüksek frekanslarda çalıştırabiliyor. sonuçta farklı frekanslarla satılan çoğu işlemci aslında yapı olarak birbirinin aynısı olan çekirdeklerden meydana geliyor, ama bazısı iyi çıkıyor, bazısı kötü, ona görede dediğim gibi gerekli frekans ayarlaması yapılıyor.
şimdi çekirdek olayına gelirsek, aynı durum burdada var. işlemci üretiliyor, düşününki 4 çekirdekli işlemcinin her bir çekirdeği birbirinden farklı performans sergileyebiliyor, duruma göre ya biri kapatılıyor ya ikisi kapatılıyor, sonra frekans ayarlaması yapılıp satışa. sb710 ve sb750 kullanan anakartlar, phenom II ve athlon II lerdeki kullanılmayan bazı pinlerin bu köprülerle kullanılmasını sağlıyo, ve hızaşırtma imkanı doğuyor. acc teknolojiside bu kullanılmayan çekirdekleri aktif hale getiriyor, ve hızaşırtm potansiyeli sayesinde extra stabil çekirdek kullanma imkanı oluyor. tabi şans işi genede, belki kapalı olan çekirdek en iyi sistemde bile 1ghz de bile çakılabilen türde çıkabileceğinden, çekirdek açma ihtimali sıfır da olabilir (tabi tüm çekirdekleri 1ghz de kullanma fantaziside alternatif )