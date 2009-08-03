AMD'nin yeni yonga seti 785G yarın lanse ediliyor

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AMD yonga seti pazarındaki iddiasını 785G ile bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Uzunca bir süredir üzerine konuşulan ve entegre grafik performansıyla öne çıkacağı belirtilen 785G yonga seti yarın yapılacak resmi lansman ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. AMD'nin Pisces platformu kapsamında hazırladığı ve Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olan 785G, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. RV620 GPU'sunu temel alan ve Radeon HD 4200 olarak isimlendirilen entegre grafik birimiyle yeni yonga setinin mevcut en hızlı çözümden %15'e varan oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor.

DirectX 10.1 desteğine sahip olan Radeon HD 4200 entegre grafik birimi, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. 40x paralel işlem birimine sahip olan entegre grafik birimi, DisplayPort ve HDMI 1.3 ara birimlerine de destek veriyor. Anakart üreticilerine göre kullanılacağı modele ve konfigürasyona göre 3DMark 2006'da 3000+ skor alabileceği belirtilen entegre grafik çözümüyle 785G yonga seti oldukça iddialı. Kullanılacağı anakarta göre DDR2 veya DDR3 bellek desteği sunan çipsete güney köprüsü olaraksa ACC destekli SB710 eşlik ediyor.

Yapılan çalışmalar ışığında çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 ve X3 işlemcilerde "çekidek aşırtma" (ACC ile) olanağı da sunan 785G yonga setinin resmi lansmanı yarın yapılacak.