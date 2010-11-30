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AMOLED ekran üretimindeki yetersizlik 2011 yılında son bulabilir

Samsung'un özellikle 2010 yılı içinde talepleri karşılama konusunda yaşadığı sıkıntı 2011 yılı içinde son bulabilir.
8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung'un AMOLED ekran üretiminde yaşadığı sorunlarla ilgili bir gelişme yaşandı.

AMOLED ekran üreticisi Samsung, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda AMOLED ekran üretiminin talepleri karşılayamadığını açıklamış ve bu durum karşısında HTC ve Motorola gibi akıllı telefon üreticileri telefonlarında kullanacakları panelde değişikliğe gitmek zorunda kalmışlardı.

Özellikle HTC cephesinde yaşanan bu durum sonucunda HTC Desire'ların yeni seri üretiminde Sony'e ait olan Super LCD panellere yer verilmişti.

Samsung'un üretim konusunda yaşadığı bu sıkıntıların 2011 yılı içinde ortadan kalkacağı bildirildi. Samsung'un Kore'de kuracağı yeni bir üretim tesisinin, Samsung'un AMOLED üretimindeki kıtlığı çözeceği iddia ediliyor. 2011 yılı içinde üretilecek telefonların AMOLED ve Super AMOLED panellere sahip olması bekleniyor.


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MxFxOx 8 yıl
Türkiye kursa olmazmıydı tesisi ne var şu korede anlamadım bütün önemli yatırımlar orada oluyor
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siyahtemas 8 yıl
Ben bu amoled kadar güzel görüntü veren bir ekran türü göremedim...
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firtinakusu 8 yıl
Kardeşimde Samsung Wave 8500 var. Şu ana kadar gördüğüm en güzel ekran. Lcd ile bu kadar fark olacağını hiç düşünemezdim. Sadece bu ekran için bile telefona o para verilir dedirtiyor. Yanlız aynı ekrana sahip olan Galaxs S neden aynı kalitede değil anlamakta güçlük çektim. Galaxs S'in ekranı aynı kaliteyi sunmuş ve biraz daha iyi bir tasarımda olsaydı hiç düşünmeden alırdım. Anlaşılan biraz daha beklemem gerekecek.
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EfeoK 8 yıl

firtinakusu

Kardeşimde Samsung Wave 8500 var. Şu ana kadar gördüğüm en güzel ekran. Lcd ile bu kadar fark olacağını hiç düşünemezdim. Sadece bu ekran için bile telefona o para verilir dedirtiyor. Yanlız aynı ekrana sahip olan Galaxs S neden aynı kalitede değil anlamakta güçlük çektim. Galaxs S'in ekranı aynı kaliteyi sunmuş ve biraz daha iyi bir tasarımda olsaydı hiç düşünmeden alırdım. Anlaşılan biraz daha beklemem gerekecek.


çünkü galaxy s in ekranı wave e göre daha büyük hocam o yüzden..biri 3.3 ken diğeri 4 inç bu yüzden olabilir.
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OverClocK1ng 8 yıl
Olmaz olur mu. Güneşte çok farkediyor. Amoled güneş altında acayip rahay görünürken SLCD öyle değil.
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damn2u 8 yıl
Samsung her alanda ekran üretim üstünlüğünü götürüyor, umarım bunu geliştirerek daha iyi bir teknoloji sunarlar bizlere, tabi öncelikle şu samoled sıkıntısı bitmeli, haber wave & galaxy s serilerinin raf'a bir süre daha kalkmayacağının göstergesi gibi duruyor.
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Batuist 8 yıl
bence bu teknolojiyi üretmenin yanında biraz daha geliştirmeli.. iphone4 teki gibi daha yüksek çözünürlüklü ekran üretmenin çalışmaların yapmalılar.. 326dpilık bir superamoled ekranın ilk müşterisi apple olurdu zaten.. ve herhalde süper ötesi birşey olurdu..
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orhan azeri 8 yıl

Batuist

bence bu teknolojiyi üretmenin yanında biraz daha geliştirmeli.. iphone4 teki gibi daha yüksek çözünürlüklü ekran üretmenin çalışmaların yapmalılar.. 326dpilık bir superamoled ekranın ilk müşterisi apple olurdu zaten.. ve herhalde süper ötesi birşey olurdu..

zaten 2011 super amoled 2 ekranlar cikiyor 4 inc ve uzerinde kullanilacak cozunuruluk olarak 1280:720 olucak. kare inc basina ne kadar pi dusyor onu nasil hesablicaz arkadaslar
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Brainy 8 yıl
Benim HTC Desire Super LCD Ama Ben Çok Memnunum.Önceden 2 Ay Amoled Ekranlı HTC Desire Kullandim Ama Pek Bir Fark Göremedim Aralarinda.
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