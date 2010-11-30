AMOLED ekran üretimindeki yetersizlik 2011 yılında son bulabilir

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung'un AMOLED ekran üretiminde yaşadığı sorunlarla ilgili bir gelişme yaşandı.

AMOLED ekran üreticisi Samsung, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda AMOLED ekran üretiminin talepleri karşılayamadığını açıklamış ve bu durum karşısında HTC ve Motorola gibi akıllı telefon üreticileri telefonlarında kullanacakları panelde değişikliğe gitmek zorunda kalmışlardı.

Özellikle HTC cephesinde yaşanan bu durum sonucunda HTC Desire'ların yeni seri üretiminde Sony'e ait olan Super LCD panellere yer verilmişti.

Samsung'un üretim konusunda yaşadığı bu sıkıntıların 2011 yılı içinde ortadan kalkacağı bildirildi. Samsung'un Kore'de kuracağı yeni bir üretim tesisinin, Samsung'un AMOLED üretimindeki kıtlığı çözeceği iddia ediliyor. 2011 yılı içinde üretilecek telefonların AMOLED ve Super AMOLED panellere sahip olması bekleniyor.