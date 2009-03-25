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Anakart satışları ikinci çeyrekte %10-15 oranında düşebilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart satışları ikinci çeyrekte %10-15 oranında düşebilir
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Küresel ekonomik kriz sektörleri vurmaya devam ediyor!

Küresel ekonomik krizin de etkisiyle anakart satışlarının ikinci çeyrekte %10-15 oranında düşebileceği belirtiliyor. Çin kaynaklık Commercial Times tarafından yayımlanan bir habere göre, üreticilerin aldığı siparişlerde ilk çeyreğe kıyasla düşüş olduğu belirtilirken, Gigabyte'ın Mart ayındaki talebin zayıf kaldığını ve bazı müşterilerin anakart siparişlerini askıya aldığını belirttiği açıklandı.


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Tolgá 10 yıl
P43 LER 180 CİVARI
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Cold1 10 yıl
abi güzel hoş söylüyosunuzda fiyat düşse bile alım gücü olmadıktan sonra bi anlamı kalır mı sizce?herşeyin fiyatı düştü ama insanlarda para var mı?bu biraz tartışmaya açık bence.. fiyat düşürmekten çook satış politikası deiştirilmeli yeni pazarlara açılmalar lazım afrika,hindistan ve ortadoğu ülkeleri gibi reklamlar ve fiyat aralıkları iyi konumlansın ki satış olsun pazara yeni kan gerek düşüncesindeyim ben..
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bodyman700 10 yıl
intelinkini bilememde amd düşürse süper olur iyi bir am3 soketli 790fx e ihtiyacım var
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N-0NE 10 yıl
Madem anakart satışları düşecek diye bi varsayım var niçin anakart üreticileri fiyatları aşağıya çekmiyolar ? Beğenmediğimiz p-35 bile 80 $+kdv'den satılıyor.İntel ve amd'nin fiyatları düşürmesi gibi anakart fiyatlarının da düşmesini istiyoruz....
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