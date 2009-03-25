Anakart satışları ikinci çeyrekte %10-15 oranında düşebilir

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Küresel ekonomik kriz sektörleri vurmaya devam ediyor!

Küresel ekonomik krizin de etkisiyle anakart satışlarının ikinci çeyrekte %10-15 oranında düşebileceği belirtiliyor. Çin kaynaklık Commercial Times tarafından yayımlanan bir habere göre, üreticilerin aldığı siparişlerde ilk çeyreğe kıyasla düşüş olduğu belirtilirken, Gigabyte'ın Mart ayındaki talebin zayıf kaldığını ve bazı müşterilerin anakart siparişlerini askıya aldığını belirttiği açıklandı.