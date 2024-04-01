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    Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Çinli rakipler zorluyor

    Yatırımcı endişeleri, artan rekabet ve üretimde yaşanan aksaklıklar Tesla'yı vurdu. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri 2024'ün ilk çeyreğinde %29 oranında değer kaybetti.
    Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Rekabet zorluyor Tam Boyutta Gör
    CNBC tarafından servis edilen habere göre Tesla hisseleri son 3 ayda ciddi bir düşüş yaşadı ve Ocak-Mart 2024 döneminde %29 oranında değer kaybetti. Bu durum, 2022 sonundan bu yana en büyük çeyreklik düşüş ve şirketin 2010'da halka açılmasından bu yana yaşanan üçüncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

    Ayrıca Tesla, bu dönemde S&P 500 endeksindeki en fazla düşüş yaşayan şirket oldu. Firmanın hisse senedi fiyatı şu anda yaklaşık 171 dolar seviyesinde. Düşüşün arkasında yatan nedenler karmaşık. Yatırımcılar, Tesla'nın ana faaliyet alanı olan elektrikli araç pazarındaki liderliğinin sürdürülebilirliği konusunda endişeli.

    Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Rekabet zorluyor Tam Boyutta Gör

    Çinli markalar atakta

    Şirketin önümüzdeki günlerde açıklayacağı üretim ve satış rakamlarının, indirimlere ve teşviklere rağmen düşük olması bekleniyor. Ayrıca, Tesla'nın Çinli rakipleri karşısında da zorlandığı görülüyor. BYD, 2023 yılında dünya elektrikli araç üretim lideri oldu. Xiaomi de yeni elektrikli aracıyla büyük ilgi gördü.

    Ocak ayında Husiler tarafından Kızıldeniz'deki kargo gemilerine yapılan saldırılar, parça kıtlığına yol açarak Tesla ve Volvo gibi üreticilerin Avrupa'daki üretimlerini kısmen durdurmasına neden oldu. Mart ayında ise Tesla'nın Berlin fabrikası, yerel çevre aktivistlerinin bir trafo merkezini ateşe vermesi sonucu üretimi askıya almak zorunda kaldı.

    Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Rekabet zorluyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak, Tesla'nın model yelpazesinin eski olması ve Cybertruck'ın beklenen ilgiyi görmemesi de düşüşe katkıda bulunuyor. Sonuç olarak Tesla hisselerinin son 3 ayda yaşadığı sert düşüş, yatırımcı endişeleri, artan rekabet ve üretimde yaşanan aksaklıklar gibi bir dizi faktöre bağlı. Şirketin bu zorlukları nasıl aşacağını ve yatırımcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağını hep birlikte göreceğiz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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