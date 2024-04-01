Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Çinli rakipler zorluyor

Tam Boyutta Gör CNBC tarafından servis edilen habere göre Tesla hisseleri son 3 ayda ciddi bir düşüş yaşadı ve Ocak-Mart 2024 döneminde %29 oranında değer kaybetti. Bu durum, 2022 sonundan bu yana en büyük çeyreklik düşüş ve şirketin 2010'da halka açılmasından bu yana yaşanan üçüncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Xiaomi'nin ikinci elektrikli aracı bu yılın sonunda tanıtılabilir 6 sa. önce eklendi

Ayrıca Tesla, bu dönemde S&P 500 endeksindeki en fazla düşüş yaşayan şirket oldu. Firmanın hisse senedi fiyatı şu anda yaklaşık 171 dolar seviyesinde. Düşüşün arkasında yatan nedenler karmaşık. Yatırımcılar, Tesla'nın ana faaliyet alanı olan elektrikli araç pazarındaki liderliğinin sürdürülebilirliği konusunda endişeli.

Tam Boyutta Gör

Çinli markalar atakta

Şirketin önümüzdeki günlerde açıklayacağı üretim ve satış rakamlarının, indirimlere ve teşviklere rağmen düşük olması bekleniyor. Ayrıca, Tesla'nın Çinli rakipleri karşısında da zorlandığı görülüyor. BYD, 2023 yılında dünya elektrikli araç üretim lideri oldu. Xiaomi de yeni elektrikli aracıyla büyük ilgi gördü.

Ocak ayında Husiler tarafından Kızıldeniz'deki kargo gemilerine yapılan saldırılar, parça kıtlığına yol açarak Tesla ve Volvo gibi üreticilerin Avrupa'daki üretimlerini kısmen durdurmasına neden oldu. Mart ayında ise Tesla'nın Berlin fabrikası, yerel çevre aktivistlerinin bir trafo merkezini ateşe vermesi sonucu üretimi askıya almak zorunda kaldı.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak, Tesla'nın model yelpazesinin eski olması ve Cybertruck'ın beklenen ilgiyi görmemesi de düşüşe katkıda bulunuyor. Sonuç olarak Tesla hisselerinin son 3 ayda yaşadığı sert düşüş, yatırımcı endişeleri, artan rekabet ve üretimde yaşanan aksaklıklar gibi bir dizi faktöre bağlı. Şirketin bu zorlukları nasıl aşacağını ve yatırımcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağını hep birlikte göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla hisseleri son 3 ayda %29 değer kaybetti: Rekabet zorluyor