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    Anlık Bildirim

    Android 13 final betası yayınlandı, tam sürüm yakında

    Google, Pixel cihazlar için Android 13'ün son beta sürümünü yayınladı. Beta 4 RC, Android 13 final sürümüne en yakın sürüm olarak bugünden itibaren desteklenen telefonlara verilecek.
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    android 13 beta 4 yayınlandı

    Google, Android 13’ün dördüncü ve son beta sürümünü yayınladı. Sıradaki Android 13 final sürümü olacak ve şirket güncellemeyi birkaç hafta içerisinde desteklenen Pixel telefonlara verecek.

    Final sürümünden önceki son beta

    Android 13’ün dördüncü beta sürümü, uygulama geliştiricilerinin yeni sürümü göz önünde bulundurarak son testleri ve geliştirmeleri yapabilmeleri için. Bu yapı aslında Pixel cihazlar ve Android Emülatörü için Android 13’ün final sürümüne en yakın sürümü.

    Platform kararlılığına önceki beta ile ulaşıldığından o zamandan bu yana SDK ve NDK API’leri, uygulamaya yönelik sistem davranışları ve SDK olmayan arayüzlerde kısıtlamalar dahil tüm uygulama yüzeyleri nihai hale geldi. Bugün yayınlanan Beta 4 / sürüm adayı, daha önce bildirilen sorunlar için düzeltmeler içeriyor ve yazılımın final öncesi en stabil sürümü olması gerekiyor.

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    Android 13 özellikleri

    Android 13, bildirim izni ve yenilenmiş fotoğraf seçici, temalı uygulama simgeleri, her uygulama için dil desteği, HDR video, Bluetooth LE ses ve USB üzerinden MIDI 2.0 desteği gibi yeni gizlilik özellikleriyle geliyor. Ayrıca uygulama geliştiricilerin tabletlerden ve büyük ekranlı cihazlardan yararlanabilmeleri için Android 12L’de yerleşik olarak sunulanları genişleten daha iyi araçlar sunuyor.

    Android 13 beta indir

    Pixel telefona sahipseniz, cihazınız Google’ın herkese açık beta programına zaten kayıtlıysa bu yeni yapıyı önümüzdeki saatler içinde veya birkaç gün içerisinde cihaz üzerinden güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz. Bu sürümü denemek istiyorsanız, Android 13 beta programına buradan kaydolabilirsiniz.

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