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    Google, Android 13'ü resmi olarak tanıttı: İşte yenilikler

    Google, yeni nesil Android işletim sisteminin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Tiramisu kod adı verilen Android 13 birçok yenilikle geliyor. İşte detaylar...       
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    Google, Android 13'ü resmi olarak tanıttı: İşte yenilikler
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    Android 13 işletim sistemi, Google I/O 2022 etkinliği sırasında tanıtıldı ve Tiramisu kod adıyla piyasaya sürüldü. Ürünün ayırt edici özelliği, Material You tasarım konseptinin sistem öğeleri ve uygulama simgeleri için uyarlanması olarak gösteriliyor. İşletim sistemi ayrıca dört renk teması, yeni bir multimedya kontrol aracı, güncellenmiş gizlilik ayarları ve tabletler için ek destek de getiriyor.

    İstediğiniz uygulamayı, istediğiniz dile çevirin

    Ayrıca şirket, uzamsal ses ve Bluetooth Low Energy Audio veri aktarım standardını desteklediğini duyurdu. Sunum sırasında, Google Pay'in yerini alacak yeni bir temassız ödeme uygulaması olan Google Cüzdan da (Google Wallet) tanıtıldı. İçinde banka kartları, ehliyetler, uçak biletleri ve diğer belgeleri saklamak mümkün olacak.

    Google, Android 13'ü resmi olarak tanıttı: İşte yenilikler
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    Android 13'te ayrıca istediğiniz uygulamayı, istediğiniz dile çevirebilmenizi sağlayan Panlingual işlevini de duyurdu. Ayrıca işletim sistemi artık, ekran kalemi kullanırken cihazın ekranına yanlışlıkla dokunulduğunda yanıt vermeyecek şekilde, genişletilmiş ekran kalemi desteği de sunuyor. Bu da kalemin rahat kullanımına olanak sağlayacak.

    Google, Android 13'ü resmi olarak tanıttı: İşte yenilikler
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    Tam sürüm yaz sonu veya sonbaharda

    Android 13 ayrıca bildirim gönderme izinlerini ayarlama, gizlilik korumalı fotoğraf seçici, yakındaki cihazlarla eşleştirme ve medyaya erişim için geliştirilmiş izinler, uygulama simgelerini tema renkleriyle eşleştirme, HDR video desteği gibi bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Şirket ayrıca, bölünmüş ekran modu ve aktif uygulamalar arasında dosya aktarımı dahil olmak üzere tabletler için bir dizi yenilik de ekledi.

    Android 13, beta olarak indirilebilir durumda. İşletim sisteminin tam sürümü yaz sonu veya sonbahar başında çıkacak. Dağıtım zamanlaması ise akıllı telefon üreticilerinin yol haritasına bağlı.

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