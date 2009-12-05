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Android 2.0 için ilk güncelleme yolda!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,6b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android 2.0 için ilk güncelleme yolda!
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Android takımı, Google öncülüğünde geliştirilen açık kaynaklı mobil işletim sisteminin 2.0 sürümü için ilk güncellemeyi tamamladı. Android işletim sistemini 2.0.1 seviyesine yükselten ve SDK'sı yayımlanan yeni güncellemenin bazı hataları düzelttiği ayrıca sistemin genel işleyişinde, örneğin API seviyesini temel alan kaynak seçimi ve Bluetooth ilişkili bazı sabitlerde değer değişikliği gibi bazı davranış güncellemeleri getirdiği belirtildi. Uygulama geliştiricilerin yazılımlarını sınadığı 2.0.1 güncellemesinin yıl sonuna kadar Android 2.0 tabanlı tüm cihazlarda yer alması bekleniyor.

Android 2.0.1 güncellemesi ile birlikte Google, Android 1.6 yazılım geliştirime kitinin ikinci revizyonunu da hazırladı. Yeni revizyon çoklu ekran boyutlarına destek vermeyen uygulamalar için uyum sorunlarını ve SDK hatlarını gideriyor.


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atomcu 5 yıl en beğenilen

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Vuh 5 yıl
Kimse iplememiş zamanında, nerden nereye
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mehmedaltair 5 yıl


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Onur Göksu 5 yıl
1.0 can çekişiyor onuda hortlatın :)
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kemalboran 5 yıl
Güzel hort olmuş.
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StG 44 5 yıl


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atomcu 5 yıl en beğenilen

1 Yanıt Yanıtla +4
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photosentez 5 yıl atomcu
ne kadr eski konu varsa hortlatmaya karar vermişsin heralde hocam
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