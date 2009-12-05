Android 2.0 için ilk güncelleme yolda!

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Android takımı, Google öncülüğünde geliştirilen açık kaynaklı mobil işletim sisteminin 2.0 sürümü için ilk güncellemeyi tamamladı. Android işletim sistemini 2.0.1 seviyesine yükselten ve SDK'sı yayımlanan yeni güncellemenin bazı hataları düzelttiği ayrıca sistemin genel işleyişinde, örneğin API seviyesini temel alan kaynak seçimi ve Bluetooth ilişkili bazı sabitlerde değer değişikliği gibi bazı davranış güncellemeleri getirdiği belirtildi. Uygulama geliştiricilerin yazılımlarını sınadığı 2.0.1 güncellemesinin yıl sonuna kadar Android 2.0 tabanlı tüm cihazlarda yer alması bekleniyor.

Android 2.0.1 güncellemesi ile birlikte Google, Android 1.6 yazılım geliştirime kitinin ikinci revizyonunu da hazırladı. Yeni revizyon çoklu ekran boyutlarına destek vermeyen uygulamalar için uyum sorunlarını ve SDK hatlarını gideriyor.