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    Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu

    Yapılan araştırmalarla, Android cihazların kamera uygulamalarındaki güvenlik açıklarının, uzaktan erişimle fotoğraf çekilmesine ve video kaydedilmesine izin verdiği anlaşıldı.
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    İşletim Sistemleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Android cihazların kamera uygulamasında güvenlik açığı bulundu
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    Checkmarx güvenlik araştırmacısı ekibi, kötü amaçlı uygulamaların, telefonun kamerası üzerindeki kontrolünü tamamen ele geçirmelerine izin verebilecek Android kamera uygulamalarında önemli bir güvenlik açığı buldular. Bulunan güvenlik açığı, kullanıcının iznini almadan kötü amaçlı bir uygulama aracılığıyla kamera uygulaması açık değilken bile telefonla fotoğraf çekilmesine veya video kaydedilmesine olanak verebiliyor. 

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    Kamera uygulamasını başlangıçta Pixel 2XL ve Pixel 3  telefon modelleri üzerinde araştırmaya başlayan Checkmarx güvenlik araştırma ekibi, güvenlik sorunlarından kaynaklanan birden fazla açık tespit etti. 

    Samsung ve Google telefonları, yüz milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilecek güvenlik açığından en fazla risk altında olan telefonlar olarak gösteriliyor ancak Checkmarx, diğer telefon üreticilerine de aynı güvenlik açığına karşı savunmasız olabileceklerini söyledi.

    Checkmarx bu güvenlik açıklarını telefon üreticilerine bildirdi. Hem Google hem de Samsung güvenlik açıkları için düzeltmeler yapmış ve kullanıcıların benzer bir saldırıya maruz kalmalarını önlemek için, cihazlarını en son Android sürümüne güncellemeleri konusunda uyarıyor.



    https://www.checkmarx.com/blog/how-attackers-could-hijack-your-android-camera Yorum Yaz
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    barisg 2 sa.
    2017 model Samsung telefonlar hala Android 8'de. 9 güncellemesi gelmeyecek. Güvenlik güncellemesi Haziran tarihli.



    Samsung telefonlarınızı güncelleyin diye bir açıklama yapmış olamaz. Haberin bu kısmı çeviri hatası olmalı.
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    smart1978 5 sa.
    CVE-2019-2234 sorunu giderilmisse guvendesinizdir.

    Guncel kalmak yani aylik guvenlik guncellemelerin de guncel olmasi takip edip birsekilde yuklemenin de onemini ifade etmesi acisindan da onemlidir ..
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