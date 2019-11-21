SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı!

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SpaceX'in Starship programı, Mars'a ve Ay'a yolcu taşıyabilmeyi amaçlıyor. SpaceX, uzay turizmi için geliştirdiği bu program kapsamında Starship Mk1'in, ilk 20 km'lik deneme uçuşunu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleştirmeyi düşünüyordu ancak Güney Teksas'taki Boca Chica test bölgesinde SpaceX'in ilk tam kapsamlı Starship Mk1 prototipi test aşamasında başarısız oldu.

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Mk1 prototipi, yapılan kriyojenik basınç testi sırasında bir anormallik yaşadı. Metan ve oksijen tanklarının kriyojenik bir sıvı(kaynama noktası çok düşük sıvı) ile doldurulmasından ibaret olan test esnasında tanklarda gereğinden fazla basınç oluştu ve bu basınç uzay aracının üst kubbe kısmını patlattı.

SpaceX temsilcileri, "Bu testin amacı sistemleri yüksek basınç altına almaktı, bu yüzden sonuç tamamen beklenmedik değildi." derken Elon Musk, attığı tweetle Mk1 prototipini tamir etmek ve yeniden test etmek yerine daha gelişmiş prototipler üretmeye odaklanacağını söylüyor.

https://www.cnet.com/news/spacex-starship-pressure-test-blows-up-musks-mars-rocket-prototype/