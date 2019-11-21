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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı!

    SpaceX Starship Mk1 prototipi Teksas'ta yapılan erken testler sırasında patlayıcı bir hatayla karşılaştı. Basınç testi sırasında gerçekleşen patlama, prototipin üst kısmını havaya uçurdu.
    1 gün
    1,8b
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    11
    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    SpaceX'in Starship programı, Mars'a ve Ay'a yolcu taşıyabilmeyi amaçlıyor. SpaceX, uzay turizmi için geliştirdiği bu program kapsamında Starship Mk1'in, ilk 20 km'lik deneme uçuşunu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleştirmeyi düşünüyordu ancak Güney Teksas'taki Boca Chica test bölgesinde SpaceX'in ilk tam kapsamlı Starship Mk1 prototipi test aşamasında başarısız oldu.

    Ayrıca Bkz. "Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı"

    Mk1 prototipi, yapılan kriyojenik basınç testi sırasında bir anormallik yaşadı. Metan ve oksijen tanklarının kriyojenik bir sıvı(kaynama noktası çok düşük sıvı) ile doldurulmasından ibaret olan test esnasında tanklarda gereğinden fazla basınç oluştu ve bu basınç uzay aracının üst kubbe kısmını patlattı. 

    SpaceX temsilcileri, "Bu testin amacı sistemleri yüksek basınç altına almaktı, bu yüzden sonuç tamamen beklenmedik değildi." derken Elon Musk, attığı tweetle Mk1 prototipini tamir etmek ve yeniden test etmek yerine daha gelişmiş prototipler üretmeye odaklanacağını söylüyor. 



    https://www.cnet.com/news/spacex-starship-pressure-test-blows-up-musks-mars-rocket-prototype/ Yorum Yaz
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    TncyKrmn 1 gün en beğenilen FatihAsl
    hacı adı üzerinde prototip. ne bekliyordun Star Wars evrenindeki "Imperial Class Star Destroyer" gibi bir şey mi?
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    Ahmet DOĞAN 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    DH Misafiri 1 gün
    Evet soba borusu gibi üst kapaktan patlamış twitter.com/...
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    SigSauer6 1 gün
    Yenilgi, yenilgi büyüyen bir ZAFER vardır. Sen üzülme elon reis.
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    feylosoft 1 gün
    Bu uçurmak için olan bir alet değil. Uçuş öncesi bunun gibi testler yapmak için. Deneme yanılma yapılmadan bir şey yapılamıyor malesef...
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    FatihAsl 1 gün
    Görüntüsü hiç güven vermiyor. sanki okul projesi için sanayide soba borusu ile yapılmış gibi
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    TncyKrmn 1 gün FatihAsl
    hacı adı üzerinde prototip. ne bekliyordun Star Wars evrenindeki "Imperial Class Star Destroyer" gibi bir şey mi?
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    smart1978 1 gün FatihAsl
    ALGISAL ele alirsan oyle ...
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    spacex, starship ve
    5 etiket daha uzay turizmi starship mk1 Uzay Bilim ve Teknoloji Bahtiyar Ergülü
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