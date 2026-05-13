Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    eBay, GameStop’un 56 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti

    GameStop’un eBay’i satın almak için yaptığı 56 milyar dolarlık teklif reddedildi. eBay yönetimi, finansman risklerine dikkat çekerek öneriyi “inandırıcı değil” olarak nitelendirdi.

    eBay, GameStop’un satın alma teklifini reddetti Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta GameStop, eBay’i satın almak için hisse başına 125 dolar teklif etmişti. Teklifin toplam büyüklüğü bu sayede yaklaşık 56 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Önerilen anlaşma yapısında ödemenin yarısının nakit, diğer yarısının ise GameStop hisseleriyle gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Teklif, eBay hisselerinin mevcut değerine göre yaklaşık yüzde 20 prim içeriyordu. Ancak eBay, bu devasa satın alma teklifini reddetti.

    GameStop, her ne kadar güçlü bir teklifte bulunsa da finansal anlamda bu teklifte büyük sorunlar bulunuyordu. Yaklaşık 11 milyar dolar piyasa değerine sahip olan GameStop’un, yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki eBay’i nasıl finanse edeceği yatırımcıların en çok tartıştığı konular arasında yer aldı. Şirketin satın alma için 20 milyar dolar borçlanmayı planladığı belirtilirken finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda da bilgi verilmedi.

    “Ne inandırıcı ne de cazip”

    eBay yönetimi yaptığı değerlendirmede, teklifin kapsamlı şekilde incelendiğini ancak özellikle finansman yapısı ve oluşacak borç yükü konusunda ciddi endişeler bulunduğunu açıkladı. Şirket, satın alma teklifini “ne inandırıcı ne de cazip” olarak nitelendirerek reddetti.

    eBay tarafı şirketin halihazırda güçlü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ve Amazon gibi dev rakiplere karşı rekabet gücünü artırdığını savundu. Bu açıklamalar, eBay yönetiminin mevcut stratejisinin başarılı olduğu görüşünü koruduğunu ve GameStop’un teklifine ihtiyaç duymadığını ortaya koyuyor.

    eBay’in yaklaşık 136 milyon aktif kullanıcısı olduğu ve kullanıcıların yıllık toplam harcamalarının 80 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl komisyon gelirleri, reklam faaliyetleri ve ödeme işleme hizmetlerinden toplam 11,6 milyar dolar gelir elde etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversitede tutanak tutulursa ne olur anne kedi ölen yavrusunu ne yapar 170 erkek manyetolu çakmak yanmıyor kredi taksitini 1 ay erken ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum