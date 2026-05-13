eBay, GameStop’un 56 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta GameStop, eBay’i satın almak için hisse başına 125 dolar teklif etmişti. Teklifin toplam büyüklüğü bu sayede yaklaşık 56 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Önerilen anlaşma yapısında ödemenin yarısının nakit, diğer yarısının ise GameStop hisseleriyle gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Teklif, eBay hisselerinin mevcut değerine göre yaklaşık yüzde 20 prim içeriyordu. Ancak eBay, bu devasa satın alma teklifini reddetti.

GameStop, her ne kadar güçlü bir teklifte bulunsa da finansal anlamda bu teklifte büyük sorunlar bulunuyordu. Yaklaşık 11 milyar dolar piyasa değerine sahip olan GameStop’un, yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki eBay’i nasıl finanse edeceği yatırımcıların en çok tartıştığı konular arasında yer aldı. Şirketin satın alma için 20 milyar dolar borçlanmayı planladığı belirtilirken finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda da bilgi verilmedi.

“Ne inandırıcı ne de cazip”

eBay yönetimi yaptığı değerlendirmede, teklifin kapsamlı şekilde incelendiğini ancak özellikle finansman yapısı ve oluşacak borç yükü konusunda ciddi endişeler bulunduğunu açıkladı. Şirket, satın alma teklifini “ne inandırıcı ne de cazip” olarak nitelendirerek reddetti.

eBay tarafı şirketin halihazırda güçlü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini ve Amazon gibi dev rakiplere karşı rekabet gücünü artırdığını savundu. Bu açıklamalar, eBay yönetiminin mevcut stratejisinin başarılı olduğu görüşünü koruduğunu ve GameStop’un teklifine ihtiyaç duymadığını ortaya koyuyor.

eBay’in yaklaşık 136 milyon aktif kullanıcısı olduğu ve kullanıcıların yıllık toplam harcamalarının 80 milyar doları bulduğu belirtiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıl komisyon gelirleri, reklam faaliyetleri ve ödeme işleme hizmetlerinden toplam 11,6 milyar dolar gelir elde etti.

