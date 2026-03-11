Oppo, Android 16 güncellemesini alacak yeni cihazları açıkladı

Tam Boyutta Gör Oppo, Android 16 tabanlı kararlı ColorOS 16 güncellemesini bu ay sekiz akıllı telefona daha verecek. 3GB boyutundaki güncelleme, Mart ortasına kadar Reno, F ve K serisi cihazlara kademeli olarak gönderilecek.

Mart ayında Android 16 güncellemesi alacak Oppo cihazlar

Dağıtım, geçen hafta Oppo F31 Pro serisi ve Oppo K13x ile başladı. Şirket, merakla beklenen Android 16 güncellemesini önümüzdeki günlerde daha fazla telefona getirmeyi planlıyor. Bu ay ColorOS 16 güncellemesini alacağı onaylanan cihazların tam listesi şu şekilde:

Oppo F31 Pro+ (5 Mart 2026)

Oppo F31 Pro (5 Mart 2026)

Oppo K13x (6 Mart 2026)

Oppo Reno12 F (10 Mart 2026)

Oppo Reno12 FS (10 Mart 2026)

Oppo Reno11 FS (10 Mart 2026)

Oppo K12x (10 Mart 2026)

Oppo F31 (17 Mart 2026)

Büyük Android güncellemelerinde olduğu gibi, bu da kademeli bir dağıtım olacak, bu nedenle açıklanan tarih gelmesine rağmen güncellemeyi görmemiş olabilirsiniz. Oppo kullanıcıları tarafından paylaşılan OTA ekran görüntülerine göre, güncelleme yaklaşık 3.39 GB boyutunda. Yukarıdaki cihazlardan herhangi birine sahipseniz ve henüz OTA bildirimi almadıysanız, Ayarlar - Sistem ve Güncellemeler - Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

ColorOS 16 güncellemesi neler getiriyor?

ColorOS 16, doğada bulunan ışık ve gölge etkileşiminden ilham alan yenilenmiş kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor ve sisteme daha sade ve modern bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, gezinmeyi, uygulama başlatmayı ve çoklu görevleri daha akıcı hale getirmeyi amaçlayan yeni animasyon sistemi de ekliyor. Özelleştirme tarafında, Flux Ana Ekran, kullanıcıların uygulama simgelerini ve klasörlerini farklı şekil ve boyutlarda ayarlamasına ve düzeni otomatik olarak ayarlamasına olanak tanıyor. ColorOS 16 ayrıca yeniden tasarlanmış Sürekli Açık Ekran deneyimi ve notları özetlemek ve fotoğrafları düzenlemek için bir dizi üretken yapay zeka aracı da getiriyor ancak bunlar muhtemelen bazı eski modellerde kullanılamayacak.

