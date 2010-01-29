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Android'li Galaxy 2'nin görseli internete sızdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Android'li Galaxy 2'nin görseli internete sızdı
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Dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi Samsung'un, ülkemizde de satışı yapılan Android'li i7500 Galaxy modelinin yeni versiyonu Galaxy 2'nin basın görseli internete sızdı. Görselden yorum yapmak gerekirse Galaxy 2, Android 2.1 işletim sistemine sahip görünüyor.

Son dönemde üst sınıf akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinin kullanıldığı Galaxy 2, 3.7 inçlik AMOLED dokunmatik ekranıyla geliyor. 32GB dahili depolama alanıyla gelen akıllı telefonda 5 megapiksellik kameraya yer verilmiş.

GPS, Wi-Fi gibi temel özelliklere de sahip olan Galaxy 2'nin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih konusunda belirsizlik bulunsa da önümüzdeki ay yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung tarafından resmi olarak duyrulması bekleniyor. Görünüşe göre X10, Nexus One gibi Android'li cihazlara karşı güçlü bir çözüm daha geliyor.


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laerrof 9 yıl
ne zamandır adam akıllı bi model çıkartmıyordu samsung hep orta segment hep orta segment bu güzel oldu şu soğuk kış gününde içimizi ısıttı
işin şakası bir tarafa 32 gb fikri gayet hoş geliyor kulağa 3.7 amolede zaten lafımız yok işlemci de güzel android işletim sistemini daha önce hiç test etmediğimden bu konuda yorum yapmak güç ama donanım olarak güzel duruyor cihaz bi çıksın bakalım önce sonra samsungu çekiştirmeye devam ederiz





herkese iyi çalışmalar...
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TR_001 9 yıl
Samsung bu işi gerçekten iyi biliyor ve çıkardığı cihazlar gerçekten kaliteli.. Keşke birazda çıkardığı cihazlara yazılım desteği verse, o zaman tadından yenmezdi :)
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş, haber için teşekkürler
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quzman 9 yıl
Güzel cihaz ancak Samsung kesinlikle kasa kalitesini arttırmalı .
İnsanın elinde kalacakmış gibi duruyor ...
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Ezio Auditoré 9 yıl
ortalık bayağı kızışıyor.
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marikanwap 9 yıl
Samsung'da sevdiğim tek şey AMOLED ekranları. Onun dışında çok kişi üst sınıf telefonlarından şikayetçi gibi...
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cssbaycelebi 9 yıl
tasarımı güzel gerçekten.
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