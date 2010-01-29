Android'li Galaxy 2'nin görseli internete sızdı

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Dünyanın en büyük 2.telefon üreticisi Samsung'un, ülkemizde de satışı yapılan Android'li i7500 Galaxy modelinin yeni versiyonu Galaxy 2'nin basın görseli internete sızdı. Görselden yorum yapmak gerekirse Galaxy 2, Android 2.1 işletim sistemine sahip görünüyor.

Son dönemde üst sınıf akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız 1GHz'lik Snapdragon işlemcisinin kullanıldığı Galaxy 2, 3.7 inçlik AMOLED dokunmatik ekranıyla geliyor. 32GB dahili depolama alanıyla gelen akıllı telefonda 5 megapiksellik kameraya yer verilmiş.

GPS, Wi-Fi gibi temel özelliklere de sahip olan Galaxy 2'nin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih konusunda belirsizlik bulunsa da önümüzdeki ay yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung tarafından resmi olarak duyrulması bekleniyor. Görünüşe göre X10, Nexus One gibi Android'li cihazlara karşı güçlü bir çözüm daha geliyor.