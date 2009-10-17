Android'li Sony Ericsson XPERIA X3 görüntülendi

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2.Çeyrekte açıkladığı 213 milyon Avro'luk zararın ardından 3.çeyrekte de 164 milyon Avro zarar açıklayan Sony Ericsson'un merakla beklenen Xperia X3 modeli sonunda canlı görüntülendi. SE'nin yeni modeli, Acer'ın ilk Android'li telefonu Liquid'de olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemcisi sayesinde en hızlı Android telefonlardan olmaya hazırlanıyor. 852 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 4-inç boyutlarında sığasal (kapasitif) ekranı ile çoklu dokunmatiği destekleyecek olan X3, dahili GPS ve HSDPA ile Wi-Fi bağlantı kabiliyetlerine de sahip olacak. Cihaz'da ayrıca 8 Megapiksellik otomatik netleme desteğine sahip kamera da bulunuyor.

GSMarena tarafından çekilen resimde Android 1.6 işletim sisteminde çalıştığı anlaşılan X3'ün kullanıcıyla buluştuğu zaman sosyal ağlarla daha uyumlu olan Android 2.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Kasım ayında son halinin hazırlanması beklenen cihazın kullanıcıyla buluşacağı tarih olarak Ocak ayı gösteriliyor.