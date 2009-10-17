Android'li Sony Ericsson XPERIA X3 görüntülendi

2.Çeyrekte açıkladığı 213 milyon Avro'luk zararın ardından 3.çeyrekte de 164 milyon Avro zarar açıklayan Sony Ericsson'un merakla beklenen Xperia X3 modeli sonunda canlı görüntülendi. SE'nin yeni modeli, Acer'ın ilk Android'li telefonu Liquid'de olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemcisi sayesinde en hızlı Android telefonlardan olmaya hazırlanıyor. 852 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 4-inç boyutlarında sığasal (kapasitif) ekranı ile çoklu dokunmatiği destekleyecek olan X3, dahili GPS ve HSDPA ile Wi-Fi bağlantı kabiliyetlerine de sahip olacak. Cihaz'da ayrıca 8 Megapiksellik otomatik netleme desteğine sahip kamera da bulunuyor.
GSMarena tarafından çekilen resimde Android 1.6 işletim sisteminde çalıştığı anlaşılan X3'ün kullanıcıyla buluştuğu zaman sosyal ağlarla daha uyumlu olan Android 2.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Kasım ayında son halinin hazırlanması beklenen cihazın kullanıcıyla buluşacağı tarih olarak Ocak ayı gösteriliyor.
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herkese iyi çalışmalar...
SE maalesef kamera saçmalama olayında bir numara böyle bir telefonda arkaki 8 mpx lik minnacık şeyden utanıyorum...
700ytl peşin param var x2 çıkar çıkmaz almak için elimde tuttuyordum ama x3 bekleyecem galiba çünkü telefonda film izlemek istiyorum ama X2 de x1 ile aynı işlemciyi kullandığı için oynattığı videoların boyutu 240x320 yi geçebileceğini sanmıyorum
Ama x2 den vazgeçip bunu beklediğimi düşünüyorumda ya tr ye gelmez ise? Ben se den başka tel kullanamam + olarak uzun zamandır P1 kullanıyorum normal teklefonlarda yazı yazamıyorum artık. Qwerty var dimi bunda?
qwerty tabiki var full dokunmatik zaten...
artı olarak x2 240*320leri çok rahat oynatır böyle bi kanıya kapılma bile... oynatabilice belli video boyutları vardır yüksek çözünürlükte video oynatır oda çok iyi bi ram kapasitesi var çünkü...
Sony E x serisi gibi ya da nokia n97 gerçe nokia almamda.
Özellik olarak kısıtlı bilgiler fakat iyi cihaz olur tabi.
Telefon işini iyice abarttılar bunun en büyük etkisi kullanıcı.
Büyük ekran büyük ekran al sana büyük ekran. Çantada taşırlar artık.
gerçekten güzel bir telefona benziyor.. daha x2 yi göremeden bunu çıkaracaklar..
yakından takip etmeye çalışacağım.. sırf çoklu dokunmatik desteği için alınır bee !! :D