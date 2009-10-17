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Android'li Sony Ericsson XPERIA X3 görüntülendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
44,6b
1
27
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Android'li Sony Ericsson XPERIA X3 görüntülendi
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2.Çeyrekte açıkladığı 213 milyon Avro'luk zararın ardından 3.çeyrekte de 164 milyon Avro zarar açıklayan Sony Ericsson'un merakla beklenen Xperia X3 modeli sonunda canlı görüntülendi. SE'nin yeni modeli, Acer'ın ilk Android'li telefonu Liquid'de olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm QSD8250 Snapdragon işlemcisi sayesinde en hızlı Android telefonlardan olmaya hazırlanıyor. 852 x 480 piksel çözünürlüğe sahip 4-inç boyutlarında sığasal (kapasitif) ekranı ile çoklu dokunmatiği destekleyecek olan X3, dahili GPS ve HSDPA ile Wi-Fi bağlantı kabiliyetlerine de sahip olacak. Cihaz'da ayrıca 8 Megapiksellik otomatik netleme desteğine sahip kamera da bulunuyor.

GSMarena tarafından çekilen resimde Android 1.6 işletim sisteminde çalıştığı anlaşılan X3'ün kullanıcıyla buluştuğu zaman sosyal ağlarla daha uyumlu olan Android 2.0 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Kasım ayında son halinin hazırlanması beklenen cihazın kullanıcıyla buluşacağı tarih olarak Ocak ayı gösteriliyor.


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laerrof 10 yıl
kameranın flaşı mı yok bana mı öyle geldi resimlerde göremedim gibi ya da dikkatimi çekmedi herhalde s.e böyle ciddi bir cihazda hayatnın hatasını yapmaz umarım zaten flaşsız 8 mp kamera açıklamak direk cümle düşüklüğü gibi birşey olur
ben görmemişimdir herhalde bu arada cihazın ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne aralıkta olacağıyla ilgili gelişmeler var mı




herkese iyi çalışmalar...
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nurixY 10 yıl

laerrof

kameranın flaşı mı yok bana mı öyle geldi resimlerde göremedim gibi ya da dikkatimi çekmedi herhalde s.e böyle ciddi bir cihazda hayatnın hatasını yapmaz umarım zaten flaşsız 8 mp kamera açıklamak direk cümle düşüklüğü gibi birşey olur
ben görmemişimdir herhalde bu arada cihazın ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne aralıkta olacağıyla ilgili gelişmeler var mı




herkese iyi çalışmalar...



SE maalesef kamera saçmalama olayında bir numara
böyle bir telefonda arkaki 8 mpx lik minnacık şeyden utanıyorum...

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ozgboy 10 yıl
Şık bir cihaz gibi duruyor. Ama Android konusunda hala soru işaretleri var kafamda...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hook1903 10 yıl
güzele benziyor multi-touch olması güzelmiş
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tanerergul 10 yıl
Işlemciden bahsedermisiniz azcık ne gibi özellikleri var?

700ytl peşin param var x2 çıkar çıkmaz almak için elimde tuttuyordum ama x3 bekleyecem galiba çünkü telefonda film izlemek istiyorum ama X2 de x1 ile aynı işlemciyi kullandığı için oynattığı videoların boyutu 240x320 yi geçebileceğini sanmıyorum

Ama x2 den vazgeçip bunu beklediğimi düşünüyorumda ya tr ye gelmez ise? Ben se den başka tel kullanamam + olarak uzun zamandır P1 kullanıyorum normal teklefonlarda yazı yazamıyorum artık. Qwerty var dimi bunda?
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m35 10 yıl

tanerergul

Işlemciden bahsedermisiniz azcık ne gibi özellikleri var?

700ytl peşin param var x2 çıkar çıkmaz almak için elimde tuttuyordum ama x3 bekleyecem galiba çünkü telefonda film izlemek istiyorum ama X2 de x1 ile aynı işlemciyi kullandığı için oynattığı videoların boyutu 240x320 yi geçebileceğini sanmıyorum

Ama x2 den vazgeçip bunu beklediğimi düşünüyorumda ya tr ye gelmez ise? Ben se den başka tel kullanamam + olarak uzun zamandır P1 kullanıyorum normal teklefonlarda yazı yazamıyorum artık. Qwerty var dimi bunda?


qwerty tabiki var full dokunmatik zaten...

artı olarak x2 240*320leri çok rahat oynatır böyle bi kanıya kapılma bile... oynatabilice belli video boyutları vardır yüksek çözünürlükte video oynatır oda çok iyi bi ram kapasitesi var çünkü...
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greenk 10 yıl
4 inç çok büyük dokunmatik hiç bir telefonu almam klavyesi olanlar hariç
Sony E x serisi gibi ya da nokia n97 gerçe nokia almamda.
Özellik olarak kısıtlı bilgiler fakat iyi cihaz olur tabi.
Telefon işini iyice abarttılar bunun en büyük etkisi kullanıcı.
Büyük ekran büyük ekran al sana büyük ekran. Çantada taşırlar artık.
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Angelica 10 yıl
işlemcisi cok yüksek frekansli bide ekran devasal.. buna göre batarya tüketimi nasil olcak acaba..
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the_guardian87 10 yıl
Kameradan bahsedilmiş ; Cihaz'da ayrıca 8 Megapiksellik otomatik netleme desteğine sahip kamera da bulunuyor.
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Klack 10 yıl
ben söyledikten sonra ekledi Shady onu..

gerçekten güzel bir telefona benziyor.. daha x2 yi göremeden bunu çıkaracaklar..


yakından takip etmeye çalışacağım.. sırf çoklu dokunmatik desteği için alınır bee !! :D
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Shady 10 yıl
Kamera bilgisini de ekledim. Teşekkürler uyardığınız için.
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Klack 10 yıl
umarım çoklu dokunmatik vardır.. Ocak ayıda iyi olmuş.. Alınabilir bir telefon bence.. kameradan bahsedilmemiş mi yoksa göremedim mi ?
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