Antec'den 80Plus Gold sertifikasına sahip yeni güç kaynakları

Antec ilk defa Haziran ayında tanıttığı High Current Pro serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor. Yüksek kapasitelerinin yanında 80Plus Gold sertifikasıyla verimlilik konusunda da iddialı olan yeni güç kaynakları, modeline göre 750 Watt, 850 Watt, 1000 Watt ve 1200 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunuluyorlar.

Çift katmanlı baskılı devre kullanan ve altın kaplı yüksek akım terminali ile donatılan güç kaynakları %92'ye varan verimlilik değerlerine imza atabiliyorlar. 1200 Watt kapasiteli modeli 8, diğer modelleri ise 4'lü olmak üzere çoklu 12v rail tasarımına sahip olan High Current Pro serisi güç kaynaklarında Aktif PFC özelliğine de yer veriliyor.

Soğutma için 135mm çapında fan (1200 Watt'lık modelde 80mm arka fana yer veriliyor) kullanılan soğutucular, beş yıllık garanti ile ay içerisinde satışa sunulacaklar.