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Antec'den performans tutkunlarına özel güç kaynağı: True Power Quattro 1200W OC

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Antec'den performans tutkunlarına özel güç kaynağı: True Power Quattro 1200W OC
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Komponent üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Antec, hız aşırtmacılar ve oyuncular için hazırladığı yeni güç kaynağını gösterdi. Firmanın True Power Quattro 1200W OC isimli 1200 Watt'lık yeni güç kaynağı hem teknik özellikleri hem de tasarım detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Yeni nesil Antec güç kaynaklarının bir kısmında gördüğümüz yarış çizgilerine sahip olan yeni güç kaynağı ile Antec, performans ve verimliliği bir arada sunmayı hedefliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 1200 Watt'lık yüksek güç kapasitesine rağmen ürün 80 Plus Gümüş sertifikasıyla geliyor ve yüksek verimlilik sağlayabiliyor.

Açıklanan bilgilere göre, 6 adet 12v rail hattına (her biri 38A kapasiteli) sahip olan yeni güç kaynağında özellikle PowerCache isimli kapasitörlere dikkat çekiliyor. Doğrudan işlemci ve grafik işlemci konnektörlerinin önüne yerleştirilen 2200µf kapasitörler ile yüklenmeye bağlı yüksek güç gereksinimi doğduğu anda meydana gelebilecek olası voltaj düşüşlerinin önüne geçileceği ve en yüksek güç gereksinimde dahi daha az dalgalanma ile daha dengeli güç sağlanabileceği belirtiliyor. Sahip olduğu çift ayar konnektörü ile kullanıcıların fan hızını ve 12v çıkış değerlerini (11.8v ile 12.4v aralığında) değiştirimesine olanak tanıyan güç kaynağı, çoklu ekran kartı kurulumları için ATi Crossfire X ve Nvidia SLI sertifikalarına da sahipç Altın kaplı konnektörler ile donatılan ve melez kablo yönetim sistemine sahip olan Antec True Power Quattro 1200W OC'nin ağırlığı ise 3.5 Kg.

Katı kapasitörlerle donatılan ve 6x 6 pin pcie + 6x 8pin pcie konnektör (toplam 12 PCIe konnektörü) kullanımına olanak tanıya güç kaynağı, dört adet GeForce GTX 285 ya da dört adet ATi Radeon HD 5870'i besleyebiliyor. Antec tarafından yakın zamanda kullanıma sunulacak. Bu arada son bir not olarak daha önceleri Foxconn Quantum Force programına ve şu sıralar EVGA'nın anakart ve ekran kartı geliştirme bölümlerine teknik danışmanlık yapan dünyaca ünlü hız aşırtmacı (overclock profesyoneli) Peter "Shamino" Tan, Antec'in yeni güç kaynağı için şimdiye kadar rast geldiği en iyi PSU açıklamasını yaptığını da belirtelim.

Antec'den performans tutkunlarına özel güç kaynağı: True Power Quattro 1200W OC
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Antec'den performans tutkunlarına özel güç kaynağı: True Power Quattro 1200W OC
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Antec'den performans tutkunlarına özel güç kaynağı: True Power Quattro 1200W OC
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CoreXXX 10 yıl
biraz uzun iyi monte edilmezse eğilme ihtimali var, hele bide kasanın metali inceyse:)
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LUZz 10 yıl
Çok fena duruyor
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orhan--k 10 yıl
Değerleri çok iyi benim elimdeki psu da aynı boyutta fana sahip 'pc&cooling 750w' kullandığım 10 farklı psu içerisinde en sessizi diyebilirim...
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yelkowan 10 yıl
Fanı küçük çok ses yapacağı kesin bendeki psuyla aynı fana sahip ve sesi sinir bozucu 14cm fan olmassa bundan sonra en kralı gelse yanına yaklaşmam...
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BlackeR 10 yıl
tasarım kötü ama çok kalşteli olduğundan eminim.4 yıldır çok stabil bir şekilde çalışan antec sl400p 400w psu m var.
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mrxpsp3 10 yıl
yarı modular yarı sabit kablolu, sabit kabloları bile çok kaba, kalın ve karışık. Kabloların hepsini sabit yada hepsini modular yapsalar daha iyi olurmuş
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sft67 10 yıl
tasarım kötü ama cihaz iyi
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sgnr 10 yıl
Bravo bunların tasarımcılarına, bu kadar görsel yoksunu olur bi cihaz.
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fukarakoala 10 yıl
cok guzel donanım ozellıklerıde bunu kasanın üst tarafına koyarsak düşerser direk kasa icindekileri kırar
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fukarakoala 10 yıl
cok guzel donanım ozellıklerıde bunu kasanın üst tarafına koyarsak düşerser direk kasa icindekileri kırar
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Ezio Auditoré 10 yıl
6x38=228 A verebiliyor. gayet iyi. ama fiyatına gelince tuzlu olacağı kesin
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HexfeT 10 yıl
DigitalFortress

6x38=228 A verebiliyor. gayet iyi. ama fiyatına gelince tuzlu olacağı kesin


Hesap rail sayısı x rail akımı olarak yapılmıyor. 228A x 12v = 2736Watt eder, PSU zaten 1200W

38A değeri her bir rail in aşırı akım koruma sınır değerini belirtiyor. Toplam sağlanabilecek akım PSU etiketinde Combined olarak ayrıca belirtilir, bu PSU için değer 100A olarak belirtilmiş. Yani 38 er amperlik aşırı akım koruması ile sınırlandırılmış olan 6 railden toplamda 100A verebiliyor.
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