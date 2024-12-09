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    AOC, oyunseverler için yeni nesil monitörünü satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Son zamanların hızlı isimlerinden biri olan ve pek çok monitör modelini arka arkaya satışa sunan tanınmış monitör teknoloji şirketi AOC, şimdilerde bunlara bir yenisini daha ekledi.

    AOC yeni oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    AOC, yeni nesil oyun monitörü Q27G4ZMN modelini piyasaya sürdü. Gelişmiş teknolojilerle donatılan bu model, kullanıcılarına üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. 27 inç boyutundaki ekranı, QHD çözünürlüğü (2560×1440) ve canlı görüntü kalitesiyle dikkat çekiyor. Mini LED arka aydınlatma teknolojisine sahip olan monitör, 1152 yerel karartma bölgesine yayılan 4608 mini LED ile donatılmış. Bu sayede daha derin kontrastlar ve hassas parlaklık kontrolü sağlıyor.

    240Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync destekli Adaptive-Sync özelliği, akıcı ve gecikmesiz bir oyun performansı sunarken ekran yırtılmalarını minimuma indiriyor. 8-bit renk derinliği, %100 sRGB ve %97 DCI-P3 renk gamı kapsama oranıyla canlı ve doğru renkler sağlıyor. Ayrıca 5000:1 statik kontrast oranı ve 1ms gri-şekil-geçiş süresiyle hem rekabetçi oyunlar hem de sinematik görseller için ideal bir seçenek.

    Monitör, standart görüntüleme modunda 450 nit parlaklık sunarken, HDR içeriklerde 1200 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikasıyla desteklenen HDR özellikleri, etkileyici bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Fabrika çıkışında Delta E<2 renk hassasiyeti ile kalibre edilen ürün, profesyonel çalışmalara uygun bir renk doğruluğu sağlıyor. Göz sağlığı için TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık ve titreşimsiz ekran teknolojisi de mevcut.

    Bağlantı seçenekleri arasında iki adet HDMI 2.0 portu, bir DisplayPort 1.4 girişi ve bir kulaklık jakı bulunuyor. Ergonomik stand tasarımı, 130 mm yükseklik ayarı, çift yönlü pivot, +/-20 derece dönebilme ve -5 ila 25 derece eğim imkanı sunarak uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Ayrıca 100x100mm VESA uyumluluğuyla duvara monte edilebiliyor.

    Q27G4ZMN modeli, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için G-Menu, Gölge Kontrolü, Nişangah, MBR (Motion Blur Reduction), MBR Sync, Overdrive, Düşük Giriş Gecikmesi, Oyun Modu, Kare Sayacı ve Oyun Renk Ayarı gibi gelişmiş özelliklerle donatılmış. Monitör, bu teknik özellikleri ve kullanıcı dostu tasarımıyla hem oyun severlere hem de profesyonellere hitap ediyor. 302 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan ürün, şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

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