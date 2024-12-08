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    Çin’de en çok satanlar listesindeki 10 telefondan 5’i iPhone modeli!

    Amerikalı teknoloji devi Apple, dünyanın hemen her bölgesinde en önemli oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Gelen son veriler, Apple’ın Çin’deki hakimiyetini de gözler önüne seriyor.

    Çin’de en çok satan 10 telefondan 5’i iPhone modeli! Tam Boyutta Gör

    Apple, akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyarak, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde önemli bir başarı elde etti. Özellikle Çin'deki satışlarda büyük bir ivme kazanan teknoloji devi, bu dönemde en çok satan 10 modelin yarısını kendi ürünleriyle doldurdu. iPhone 15 Pro Max, listede ilk sırada yer alırken, onu iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 modelleri takip etti. Bu başarı, Apple’ın güçlü marka algısını ve yüksek kalite sunan ürünlerinin kullanıcılar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bununla birlikte, yerel markalar arasında Honor, Oppo, Xiaomi, Vivo ve Huawei gibi üreticiler de listede yer aldı. Ancak bu markaların toplam pazar payı, Apple’ın ulaştığı seviyeye yaklaşamadı. Bir zamanlar sektörde önemli bir aktör olan Huawei, yalnızca Huawei Pura 70 modeliyle listeye girmeyi başardı. Şirket, özellikle 550 ila 825 dolar arasındaki fiyat segmentinde yerel bir rakip olarak varlığını sürdürse de, üst segmentteki gücünü kaybetmiş durumda.

    Huawei’nin üst segmentteki gerilemesi, ABD’nin uyguladığı ticaret kısıtlamalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu kısıtlamalar nedeniyle yerel olarak üretilen daha az güçlü çipleri kullanmak zorunda kalıyor ve bu da rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Ancak Huawei, sadık kullanıcı kitlesi sayesinde hala önemli bir yerel desteğe sahip. Pek çok tüketici, Huawei ürünlerini tercih ederek yerli teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

    Geçtiğimiz ay tanıtılan Mate 70 serisi, Huawei’nin tamamen kendi geliştirdiği HarmonyOS Next işletim sistemi ile dikkat çekti. Android kodundan tamamen bağımsız olan bu işletim sistemi, iOS ve Android’e rakip olmayı hedefliyor. Mate 70 serisinin başlangıç fiyatı 756 dolar olarak belirlenirken, aynı zamanda katlanabilir Mate X6 modeli ve yapay zeka odaklı yeni özellikler de duyuruldu.

    Bununla birlikte, Apple’ın akıllı telefon pazarındaki etkisi giderek artarken, Huawei’nin sektördeki geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin, hem teknolojik yenilikler hem de küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmak için stratejik adımlar atması gerekiyor.

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