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    Oneplus Buds 4’ün global lansman tarihi netleşti

    OnePlus, merakla beklenen Buds 4 modelini 8 Temmuz’da küresel pazarda kullanıcılarla buluşturacağını duyurdu. Çin lansmanının ardından global versiyon da aynı teknik donanım ve tasarımla geliyor.

    Oneplus Buds 4’ün global lansman tarihi netleşti

    OnePlus, Buds 4 kulaklıklarının global çıkış tarihini 8 Temmuz olarak duyurdu. Daha önce yalnızca Çin’de tanıtılan model, bu kez Avrupa, Kuzey Amerika ve diğer pazarlarda da kullanıcılarla buluşacak. Tasarımda değişiklik yapılmadan küresel pazara sunulacak olan Buds 4, sunduğu özelliklerle orta segmentte dikkat çekmeye hazırlanıyor.

    Kulaklıkta 11 mm’lik bir woofer ve 6 mm’lik bir tweeter görev alıyor. Hi-Res Audio Wireless desteğiyle birlikte LHDC 5.0 ve 3D uzamsal ses özelliklerini barındıran model, oyunseverler için düşük gecikme modu da sunuyor. Aktif gürültü engelleme kapasitesi 55 desibel seviyesine kadar çıkarken, her kulaklıkta üçer mikrofon bulunuyor. IP55 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

    Pil ömrü tarafında ise dikkat çeken rakamlar var. Tek şarjla 11 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 45 saate kadar ulaşabiliyor. ANC açıkken bu süre 6 saate, LHDC modunda ise yaklaşık 5.5 saate düşüyor. Kutuyla birlikte bu değer sırasıyla 24 ve 22 saat olarak değişiyor.

    Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Çin’deki satış fiyatı yaklaşık 63 dolara denk geliyor. Buds 4, aynı etkinlikte tanıtılacak Nord 5 ve Nord CE 5 modelleriyle birlikte sahne alacak.

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    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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