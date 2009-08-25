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Apacer Golden serisi DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apacer Golden serisi DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerini gösterdi
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Apacer, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Golden serisi DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerini duyurdu. 1GB ve 2GB kapasiteli bellek modüllerinden oluşan Golden serisi yeni SO-DIMM çözümlerinde çalışma frekansı, erişim süresi ve voltaj değerleri modeline göre değişmekte. RoHS talimatları kapsamında JEDEC standartlarıyla uyum gözetilerek hazırlanan yeni bellek modüllerinin genel özellikleri şu şekilde;

- 1GB DDR2-667 | 667 MHz | 5-5-5 | 1.8V
- 2GB DDR2-667 | 667 MHz | 5-5-5 | 1.8V
- 1GB DDR2-800 | 800 MHz | 6-6-6 | 1.8V
- 2GB DDR2-800 | 800 MHz | 6-6-6 | 1.8V
- 1GB DDR3-1066 | 1066 MHz | 7-7-7 | 1.5V
- 2GB DDR3-1066 | 1066 MHz | 7-7-7 | 1.5V
- 1GB DDR3-1333 | 1333 MHz | 9-9-9 | 1.5V
- 2GB DDR3-1333 | 1333 MHz | 9-9-9 | 1.5V

Apacer tarafından hazırlanan Altın sarısı özel soğutucu ile donatılan DDR2 ve DDR3 SO-DIMM belleklerin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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c34 10 yıl
fiyatları ne acaba
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