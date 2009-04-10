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Apacer'den sunucular için 8GB kapasiteli DDR2 FB-DIMM bellek modülü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apacer'den sunucular için 8GB kapasiteli DDR2 FB-DIMM bellek modülü
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Bellek çözümleri üreticisi Apacer, sunucular için hazırladığı yüksek kapasiteli FB-DIMM bellek modülünü duyurdu. Firmanın 8GB kapasiteli DDR2 FB-DIMM bellek modülü özel bir soğutucu ile desteklenmiş durumda. Intel'in S5400SF ve S5000PALR sunucu platformları için onay aldığı belirtilen bellek modülü 667MHz'de çalışıyor ve 1.8v geriliminde CAS5 zamanlamalarıyla geliyor. JEDEC ve RoHS uyumluluğu da bulunan sunucu odaklı bellek modülünün üç yıllık garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilirken fiyatı ise açıklanmadı.


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husNUKE 10 yıl
uzunluk olarak fark olacağını zannetmiyorum, server ve normal anakartlar aynı tip ram slotu taşıyorlar
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Sith 10 yıl
yıllardır 8 gb lık modüller vardı zaten...
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Huzur_02 10 yıl
normal Ramlerden biraz uzun gibi görünüyor aralarında boyut olarak fark var mı ?
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max975 10 yıl
görünüşü ilginç olmuş ama 8gb iyi bir kapasite...
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