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Apple, 2-4 sene içersinde Internet tabanlı HDTV'i duyurabilir

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, 2-4 sene içersinde Internet tabanlı HDTV'i duyurabilir
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Steve Jobs, 2007 yılındaki WWDC'de Apple Computer olan firmanın ismini Apple olarak değiştirdiklerini duyurmuştu. Son 10 yılı mercek altına aldığımızda yapılan bu isim değişikliğinin yerinde bir karar olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. 90'lı yılların başında bilgisayar sektörünün yanı sıra fotoğraf makinesi, cd çalar ve oyun konsolu ile kullanıcının karşısına çıkan ancak bu alanlarda başarılı olamayan Apple, 21.yy'ın başlamasıyla birlikte bilgisayar sektörünün yanı sıra ilk önce müzik dünyasında bir süre sonrada telekomünikasyon pazarında kilit oyuncularından biri haline geldi.

Ancak Piper Jaffray'in analisti Gene Munster'a göre Apple, elektronik firması olma yolundaki girişimlerine devam edecek ve 2-4 sene içersinde kendi televizyonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Analist, Apple'ın bu kararının arkasındaki ana sebep olarak ev eğlence pazarının değerinin yaklaşık 31.8 milyar dolar olmasını gösteriyor.

Munster'a göre önümüzdeki dönemde televizyon satışlarında kilit noktalar donanımın yanı sıra yazılım ve içerik olacak. Apple'ın bu 3 önemli noktayı başarılı bir şekilde birleştirebilecek bir firma olacağını söyleyen Munster, Apple'ın aylık ücret karşılığı kullanıcılarına sunacağını TV Servisi üzerinde çalıştığını ve bu yüzden Apple markalı televizyonların internet tabanlı olacağını belirtirken, Apple marka televizyonların rekabetçi bir fiyattan (2000 dolar) satılacağını da iddia ediyor.

Analistin söylediklerini bir kenara bırakırsak; Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Tim Cook, Goldman Sachs Teknoloji ve İnternet Konferasında TV pazarına girmek gibi bir düşünceleri olmadığını ancak Apple TV'i geliştirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.


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umutarslan.com 9 yıl
afedersin internetten indir HD filmi izle 2bin dolar verilirmi :D
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Centauri 9 yıl
Apple kompleksi olan arkadaşlar şimdiden saçmalamaya başlamış :) Neyse...

Sadece Apple için değil, dünya için kaçınılmaz birşey, yayınların internete taşınması. Zaten bu süreç şu an gerçekleşiyor, çoğu kişi haberleri haber sitelerindeki videolardan, filmleri dizileri internetten indirip izliyor.
ITunes store dünyanın en büyük film-dizi dağıtıcılarından oldu şimdiden. Apple TV cihazının bir LCD veya LED tv ile birleştiriğini düşünün... böyle bir ürün olabilir.
Ancak 2000 dolar olacağını hiç sanmam, o ayrı.
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resler 9 yıl
Aylık ücret ile TV servisi verecek. DigiTurk-D smart vb. gibi ama yayınlar internet üzerinden aktarılacak. TV nin fiyatıda 2000 $ olacak. Çanaktı, antendi, kutuydu, kartıydı vs. ile uğraşmadan 2000$ a TV yi alıcaksın internete bağlayıp izlemeye başlıyacaksın.
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vipergts 9 yıl
"çok mantıklı ve çok ucuz. teknoloji adına gene devrim yaratacak bir gelişme. artık lcd ve plazma televizyonların modası geçti böyle bir cihaz olmadan televizyon izlemek keyif vermeyecektir."


cihazın çıkmasına yakın apple ın elemanları forumlarda aynen böyle diyeceklerdir. buraya yazıyorum :)))


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Computeus 9 yıl
2000$ + aylık ücret. Öeh.
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Kuray 9 yıl
2000 dolar:D biraz kucuk atin:D
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