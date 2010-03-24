Apple, 2-4 sene içersinde Internet tabanlı HDTV'i duyurabilir

Steve Jobs, 2007 yılındaki WWDC'de Apple Computer olan firmanın ismini Apple olarak değiştirdiklerini duyurmuştu. Son 10 yılı mercek altına aldığımızda yapılan bu isim değişikliğinin yerinde bir karar olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. 90'lı yılların başında bilgisayar sektörünün yanı sıra fotoğraf makinesi, cd çalar ve oyun konsolu ile kullanıcının karşısına çıkan ancak bu alanlarda başarılı olamayan Apple, 21.yy'ın başlamasıyla birlikte bilgisayar sektörünün yanı sıra ilk önce müzik dünyasında bir süre sonrada telekomünikasyon pazarında kilit oyuncularından biri haline geldi.
Ancak Piper Jaffray'in analisti Gene Munster'a göre Apple, elektronik firması olma yolundaki girişimlerine devam edecek ve 2-4 sene içersinde kendi televizyonu ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Analist, Apple'ın bu kararının arkasındaki ana sebep olarak ev eğlence pazarının değerinin yaklaşık 31.8 milyar dolar olmasını gösteriyor.
Munster'a göre önümüzdeki dönemde televizyon satışlarında kilit noktalar donanımın yanı sıra yazılım ve içerik olacak. Apple'ın bu 3 önemli noktayı başarılı bir şekilde birleştirebilecek bir firma olacağını söyleyen Munster, Apple'ın aylık ücret karşılığı kullanıcılarına sunacağını TV Servisi üzerinde çalıştığını ve bu yüzden Apple markalı televizyonların internet tabanlı olacağını belirtirken, Apple marka televizyonların rekabetçi bir fiyattan (2000 dolar) satılacağını da iddia ediyor.
Analistin söylediklerini bir kenara bırakırsak; Apple'ın üst düzey yöneticilerinden Tim Cook, Goldman Sachs Teknoloji ve İnternet Konferasında TV pazarına girmek gibi bir düşünceleri olmadığını ancak Apple TV'i geliştirmeye devam edeceklerini açıklamıştı.
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Sadece Apple için değil, dünya için kaçınılmaz birşey, yayınların internete taşınması. Zaten bu süreç şu an gerçekleşiyor, çoğu kişi haberleri haber sitelerindeki videolardan, filmleri dizileri internetten indirip izliyor.
ITunes store dünyanın en büyük film-dizi dağıtıcılarından oldu şimdiden. Apple TV cihazının bir LCD veya LED tv ile birleştiriğini düşünün... böyle bir ürün olabilir.
Ancak 2000 dolar olacağını hiç sanmam, o ayrı.
cihazın çıkmasına yakın apple ın elemanları forumlarda aynen böyle diyeceklerdir. buraya yazıyorum :)))