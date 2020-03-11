Apple, 2019 yılında giyilebilir cihaz pazarının lideri oldu

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IDC analistleri, giyilebilir elektronik cihaz pazarında 2019 yılının özetini çıkardı. Yayınlanan veriler geçtiğimiz yıl satışların %89 artarak 336.5 milyon adede ulaştığını gösteriyor.

Ürün yelpazesinde sadece birkaç giyilebilir cihaz olan Apple buna rağmen pazar lideri olmaya devam ediyor. Şirket yıl boyunca 106.5 milyon cihaz satarak performansını %121.7 oranında artırdı.

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Bir önceki sene pazarın %27'sini elinde bulunduran Apple, geçtiğimiz yılı %31.7 pazar payı ile kapattı. Heman arkasında ise sektörün birçok alanında rekabet ettiği iki şirket yer alıyor.

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Samsung'dan rekor büyüme

Xiaomi, satışlarını %78.8 yükselterek 41.7 milyon cihaz sattı. İkinci sırada yer alan Çinli devin pazar payı %12.4 seviyesinde. Geçen yıl 30.9 milyon adet giyilebilir cihaz satan Samsung ise üçüncülüğü el geçirmiş durumda.

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Güney Koreli şirket satışlarını %153.3 gibi inanılmaz bir oranda artırdı. Sektörün %9.2'lik dilimine hükmeden Samsung, pazar liderleri arasında en fazla büyüme gösteren şirket konumunda.

Giyilebilir alandaki en popüler cihaz kategorisi ise toplam satışların 170.5 milyonluk kısmını oluşturan kulaklıklar oldu. İkinci sırada akıllı saat, üçüncü sırada ise akıllı bileklik kategorileri bulunuyor.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46122120

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