Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor

Amazon bundan birkaç yıl önce müşterilerin raflardan istedikleri ürünü alıp mağazadan çıkabildikleri ve ödemenin de kredi kartlarından otomatik olarak düşüldüğü Amazon Go'yu başlatmıştı. Görünen o ki şirket geleceğin süpermarketi olarak gösterilen bu teknolojiyi satma niyetinde.

Amazon bu teknolojiyi lisanslamak istiyor

Amazon bu aralar, kasiyersiz market hizmetini diğer süpermarketlere lisanslama konusunda çalışmalar yapıyor. Şirket, Just Walk Out olarak adlandırdığı bu teknolojiyi: "Just Walk Out teknolojisi, müşterilerin sadece bir mağazaya girmelerini, istediklerini almasını ve sadece gitmelerini sağlar. Amazon Go'daki yılların deneyiminden doğan Just Walk Out, ödeme noktalarını ortadan kaldırmak için bir dizi teknoloji kullanıyor." şeklinde tanımlıyor.

"Artık perakendecilere, daha fazla müşteriye hızlı ve rahat ödeme deneyimleri getirmelerine yardımcı olmak için mağazalarında bu teknolojiden yararlanma olanağı sunuyoruz." şeklinde açıklama yapan şirket, süpermarketlerin bu teknolojiyi kullanmak için, müşterilerin kredi kartlarını okutabilecekleri bir turnikeye sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Amazon'un fütüristik alışveriş deneyimini, hangi süpermarketlerin kullanıma sunacağı ise merak konusu olmuş durumda.

