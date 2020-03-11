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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor

    Amazon, market müşterilerinin istedikleri ürünleri alıp çıkmasını ve ödemenin de kredi kartlarından otomatik olarak düşülmesini sağlayan Amazon Go teknolojisini lisanslamak istiyor.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor
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    Amazon bundan birkaç yıl önce müşterilerin raflardan istedikleri ürünü alıp mağazadan çıkabildikleri ve ödemenin de kredi kartlarından otomatik olarak düşüldüğü Amazon Go'yu başlatmıştı. Görünen o ki şirket geleceğin süpermarketi olarak gösterilen bu teknolojiyi satma niyetinde.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi"

    Amazon bu teknolojiyi lisanslamak istiyor

    Amazon bu aralar, kasiyersiz market hizmetini diğer süpermarketlere lisanslama konusunda çalışmalar yapıyor. Şirket, Just Walk Out olarak adlandırdığı bu teknolojiyi: "Just Walk Out teknolojisi, müşterilerin sadece bir mağazaya girmelerini, istediklerini almasını ve sadece gitmelerini sağlar. Amazon Go'daki yılların deneyiminden doğan Just Walk Out, ödeme noktalarını ortadan kaldırmak için bir dizi teknoloji kullanıyor." şeklinde tanımlıyor.

    Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor
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    "Artık perakendecilere, daha fazla müşteriye hızlı ve rahat ödeme deneyimleri getirmelerine yardımcı olmak için mağazalarında bu teknolojiden yararlanma olanağı sunuyoruz." şeklinde açıklama yapan şirket, süpermarketlerin bu teknolojiyi kullanmak için, müşterilerin kredi kartlarını okutabilecekleri bir turnikeye sahip olmaları gerektiğini belirtiyor. Amazon'un fütüristik alışveriş deneyimini, hangi süpermarketlerin kullanıma sunacağı ise merak konusu olmuş durumda.



    https://www.ubergizmo.com/2020/03/amazon-go-tech-other-supermarkets/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Çok mantıklı ve süratli bir şekilde yaygınlaşacaktır bence bu tarz kasiyersiz marketler.
    Tabi güvenlik için kapıda biri bence hala lazım. Bi artısı da 24 saat açık olabilirler.
    Çok mantıklı ve süratli bir şekilde yaygınlaşacaktır bence bu tarz kasiyersiz marketler. Tabi güvenlik için kapıda biri bence hala lazım. Bi artısı da 24 saa...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 5 gün
    Zamazingo.

    Kasiyerlerin aldığı paraya da gözünüzü dikin anasını satim. Malınızı satacak adam bulursunuz bu gidişle.
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    -Blue- 5 gün yeni yorumcu
    İşsizlik ne olacak
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Migros'un jet kasaları yeterli hız sağlıyor zaten bence. 6 kasaya bir yardımcı veriyorlar takılana yardım ediyor.
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    irish 1 hf.
    "Bim' de kasiyer olur ancak " dediğimiz insanlar onu da olamayacak artık.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    personel çalıştırmak,
    bu dönemde ;
    sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey oldu artık !!!
    Yanıtla +3
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    Moueson 1 hf.
    İşsizlik daha da artacak
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    Borget (bbb ) 1 hf.
    Vr gözlüklerle sanal tur yapılıp drone kargo ile eve gelsin aldıklarımız. İyice tembelleşiyoruz insan oğlu olarak.
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Çok mantıklı ve süratli bir şekilde yaygınlaşacaktır bence bu tarz kasiyersiz marketler.
    Tabi güvenlik için kapıda biri bence hala lazım. Bi artısı da 24 saat açık olabilirler.
    Yanıtla +8
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