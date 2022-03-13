Apple, 27 inç LG UltraFine 5K'nın satışını durdurdu

LG ve Apple'ın ortaklığıyla geliştirilen 27 inçlik UltraFine 5K monitör, bundan yaklaşık 2 yıl önce tanıtılmıştı. Ancak LG’nin Mac bilgisayarlarına odaklı 27 inçlik UltraFine 5K monitörü, Apple'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştridiği etkinlikten sonra piyasadan kaldırıldı.
Apple, Studio Display'ı tanıttıktan sonra 5K LG UltraFine ekran satışını durdurdu
Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Peek performance etkinliğinde Apple Studio Display'i tanıttıktan sonra 5K LG UltraFine satışını resmen durdurdu. LG'nin modeli üretmeyi tamamen durdurup durdurmayacağı henüz belli olmasa da kendi web sitesinde ürün stokta bulunmamakta.
Apple Studio Display'in özellikleri, 5K LG UltraFine'ın özelliklerinin iyileştirilmiş hali olarak söylenebilir. Ancak LG UltraFine'ın piyasadan kaldırılma sebebi fiyatı olabilir. Çünkü iki model arasında çok bir farklılık olmasada dün kaldırılana kadar LG UltraFine 1300 dolara satılıyordu ve Studio Display şu an için 1599 dolara satılmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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