5K Apple Studio Display karşınızda

Apple’ın yeni Mac Studio mini PC modelini tanıtmasının ardından eşlik edecek yeni yüksek çözünürlüklü monitör modeli de duyuruldu. 5K Apple Studio Display pek çok önemli özellik ile geliyor.
5K Apple Studio Display özellikleri ve fiyatı
Yeni 5K Apple Studio Display monitör modeli 27 inçlik ekranında 5K çözünürlük sunuyor. Parlamayı azaltmak için nano desen teknolojili bir panel seçeneği de mevcut. Alüminyum kasaya sahip olan cihaz ince ekran kenarları barındırıyor. Entegre stand ise 30 dereceye kadar eğilebiliyor.
Sektörde bir ilk olacak şekilde monitöre Apple A13 yongası entegre edilmiş. Bu yonga ses sistemini kontrol etme, web kamerayı yönetme gibi fonksiyonları monitör içerisinde yerine getiriyor ve verimlilik sağlıyor.
Center Stage destekli 12MP çözünürlüğünde web kamerası ise sahnede kullanıcıyı ortaya alacak şekilde optimizasyon sağlıyor. Üçlü mikrofon dizilimi ve Dolby Atmos destekli 6 hoparlör dizilimi zengin bir görüşme tecrübesi sunuyor.
3 adet USB Tip-C portunun yanında Thunderbolt 4 portu da dizüstü modelleri ile veri aktarımı ve 96W şarj imkanı gerçekleştirebiliyor. 5K Apple Studio Display modeli 27999TL başlangıç fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..