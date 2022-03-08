5K Apple Studio Display karşınızda

Apple’ın yeni Mac Studio mini PC modelini tanıtmasının ardından eşlik edecek yeni yüksek çözünürlüklü monitör modeli de duyuruldu. 5K Apple Studio Display pek çok önemli özellik ile geliyor.

5K Apple Studio Display özellikleri ve fiyatı

Yeni 5K Apple Studio Display monitör modeli 27 inçlik ekranında 5K çözünürlük sunuyor. Parlamayı azaltmak için nano desen teknolojili bir panel seçeneği de mevcut. Alüminyum kasaya sahip olan cihaz ince ekran kenarları barındırıyor. Entegre stand ise 30 dereceye kadar eğilebiliyor.

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Sektörde bir ilk olacak şekilde monitöre Apple A13 yongası entegre edilmiş. Bu yonga ses sistemini kontrol etme, web kamerayı yönetme gibi fonksiyonları monitör içerisinde yerine getiriyor ve verimlilik sağlıyor.

Center Stage destekli 12MP çözünürlüğünde web kamerası ise sahnede kullanıcıyı ortaya alacak şekilde optimizasyon sağlıyor. Üçlü mikrofon dizilimi ve Dolby Atmos destekli 6 hoparlör dizilimi zengin bir görüşme tecrübesi sunuyor.

3 adet USB Tip-C portunun yanında Thunderbolt 4 portu da dizüstü modelleri ile veri aktarımı ve 96W şarj imkanı gerçekleştirebiliyor. 5K Apple Studio Display modeli 27999TL başlangıç fiyat etiketine sahip.

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5K Apple Studio Display tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı