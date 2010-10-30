Apple, 2.Nesil iPad'de 5 megapiksel ve VGA çözünürlüğünde iki kameraya mı yer verecek ?

Son çeyrekte 4,1 milyon iPad satışı yapan Apple; gelecek yılın başında tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'de iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da olduğu gibi çift kamera mı kullanacak ?
Barron's'un Detweiler Fenton isimli araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu 2.Nesil iPad'in kamera sensörlerinin tedariği için OmniVision Technologies ile anlaşmaya vardı. İddiaya göre Apple; OmniVision'dan arka kamera için 5 megapiksellik; internet kamerası içinde VGA çözünürlüğünü destekleyen sensör alımı yapacak. Detweiler, ayrıca, Apple'ın 1.çeyrek için 2,5 milyon iPad üretimi yapacağını öngörüyor..
Apple'ın iPhone 4'le başlayan ve 4.Nesil iPod Touch ile Mac OS X işletim sistemiyle devam eden FaceTime desteğinin; 2.Nesil iPad'de süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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FLASH :
Jailbreak yaptıktan sonra Cydia'dan FRASH progrmını yüklediğinizde flash destegi de eklenmiş oluyor.
USB belek ve HAFIZA KARTI
29 Euro'ya Camera Connection Kit alırsanız Jailbreakli IPAD lerde iFILE programı ile her türlü USB beleğe ve SD Kart'a rahatça ulaşıyorsunuz
FLASH :
Jailbreak yaptıktan sonra Cydia'dan FRASH progrmını yüklediğinizde flash destegi de eklenmiş oluyor.
USB belek ve HAFIZA KARTI
29 Euro'ya Camera Connection Kit alırsanız Jailbreakli IPAD lerde iFILE programı ile her türlü USB beleğe ve SD Kart'a rahatça ulaşıyorsunuz
bu sekilde apple, bir yandan cihazin detayina girmeyecek yuzeysel takilan kullaniciyi istedigi cizgide tutarken,
ote yandan cihazin her yerini kurcaliyip daha cok hareket alani isteyen kullanicilarada belli bir ozgurluk vermis oluyor ki alternatif sistemlere yonelmesinler.
simdi steve jobs kalkip flash ios geliyor dese apple fanatikleri flash destegini yere goye sigdiramayacak
hic olurmu. mazallah ondan sonra bu hafiza modulleriyle baska yerlerden film muzik hatta program oyun alirsin, itunes ve appstore gelirleri duser ondan sonra.