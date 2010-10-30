Apple, 2.Nesil iPad'de 5 megapiksel ve VGA çözünürlüğünde iki kameraya mı yer verecek ?

Son çeyrekte 4,1 milyon iPad satışı yapan Apple; gelecek yılın başında tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'de iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da olduğu gibi çift kamera mı kullanacak ?

Barron's'un Detweiler Fenton isimli araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu 2.Nesil iPad'in kamera sensörlerinin tedariği için OmniVision Technologies ile anlaşmaya vardı. İddiaya göre Apple; OmniVision'dan arka kamera için 5 megapiksellik; internet kamerası içinde VGA çözünürlüğünü destekleyen sensör alımı yapacak. Detweiler, ayrıca, Apple'ın 1.çeyrek için 2,5 milyon iPad üretimi yapacağını öngörüyor..

Apple'ın iPhone 4'le başlayan ve 4.Nesil iPod Touch ile Mac OS X işletim sistemiyle devam eden FaceTime desteğinin; 2.Nesil iPad'de süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.