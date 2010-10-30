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Apple, 2.Nesil iPad'de 5 megapiksel ve VGA çözünürlüğünde iki kameraya mı yer verecek ?

8 yıl
14,5b
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13
iPad
Shady
Haber Editörü
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Son çeyrekte 4,1 milyon iPad satışı yapan Apple; gelecek yılın başında tanıtılacağına kesin gözüyle bakılan 2.Nesil iPad'de iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da olduğu gibi çift kamera mı kullanacak ?

Barron's'un  Detweiler Fenton isimli araştırma şirketine dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu 2.Nesil iPad'in kamera sensörlerinin tedariği için OmniVision Technologies ile anlaşmaya vardı. İddiaya göre Apple; OmniVision'dan arka kamera için 5 megapiksellik; internet kamerası içinde VGA çözünürlüğünü destekleyen sensör alımı yapacak. Detweiler, ayrıca, Apple'ın 1.çeyrek için 2,5 milyon iPad üretimi yapacağını öngörüyor..

Apple'ın iPhone 4'le başlayan ve 4.Nesil iPod Touch ile Mac OS X işletim sistemiyle devam eden FaceTime desteğinin; 2.Nesil iPad'de süreceğine kesin gözüyle bakılıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
IPAD kullanıcılari için bilgi
FLASH :
Jailbreak yaptıktan sonra Cydia'dan FRASH progrmını yüklediğinizde flash destegi de eklenmiş oluyor.
USB belek ve HAFIZA KARTI
29 Euro'ya Camera Connection Kit alırsanız Jailbreakli IPAD lerde iFILE programı ile her türlü USB beleğe ve SD Kart'a rahatça ulaşıyorsunuz
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hedelebu123 8 yıl
IPAD kullanıcılari için bilgi
FLASH :
Jailbreak yaptıktan sonra Cydia'dan FRASH progrmını yüklediğinizde flash destegi de eklenmiş oluyor.
USB belek ve HAFIZA KARTI
29 Euro'ya Camera Connection Kit alırsanız Jailbreakli IPAD lerde iFILE programı ile her türlü USB beleğe ve SD Kart'a rahatça ulaşıyorsunuz
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darkaura 8 yıl
Acikcasi bu jailbreak islerine applein kasitli goz yumdugunu dusunuyorum. hatta gerekli yazilim desteklerini kendileri bile sagliyor olabilir.

bu sekilde apple, bir yandan cihazin detayina girmeyecek yuzeysel takilan kullaniciyi istedigi cizgide tutarken,
ote yandan cihazin her yerini kurcaliyip daha cok hareket alani isteyen kullanicilarada belli bir ozgurluk vermis oluyor ki alternatif sistemlere yonelmesinler.
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haQQo 8 yıl
Hala flas destegi geyigi yapanlar var. Flash kadar dandik web teknolojisi var mi? Cok sukurki SJ de o flashdan nefret ediyor. Ve hicbir zaman flash destegide olmayacak. Flashdan dolayi appleye uzak duranlarda hic gelmesinler zaten aramiza. Istemezukkk
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_leylandi_ 8 yıl
en kuru pad,ipad
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orhan azeri 8 yıl

haQQo

Hala flas destegi geyigi yapanlar var. Flash kadar dandik web teknolojisi var mi? Cok sukurki SJ de o flashdan nefret ediyor. Ve hicbir zaman flash destegide olmayacak. Flashdan dolayi appleye uzak duranlarda hic gelmesinler zaten aramiza. Istemezukkk
simdi steve jobs kalkip flash ios geliyor dese apple fanatikleri flash destegini yere goye sigdiramayacak
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Batuist 8 yıl
yeni modele hafıza desteği versinler bence.. sanki ne zararları olur.. hatta kendi hafıza modüllerini üretsinler yine tüketici razı olur.. yeterki olsun..
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darkaura 8 yıl

Batuist

yeni modele hafıza desteği versinler bence.. sanki ne zararları olur.. hatta kendi hafıza modüllerini üretsinler yine tüketici razı olur.. yeterki olsun..


hic olurmu. mazallah ondan sonra bu hafiza modulleriyle baska yerlerden film muzik hatta program oyun alirsin, itunes ve appstore gelirleri duser ondan sonra.
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stradivardi 8 yıl
bir de usb girişi olsun o zaman almayı düşünürüm gerçi flash desteğiolmadıktan sonra tam olarak bir internet cihazı olamayacak ama...
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sekerserseri 8 yıl
usb girisine gerek yokki onu zaten bir pc gibi kullanmazsın yazılımı farklı
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