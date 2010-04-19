Apple, 2.Nesil iPad'de OLED ekran kullanabilir

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'da yer alan habere göre Apple yaklaşık 5 gün içersinde 450,000'lik satış sayısını aşmayı başaran iPad'in 2.Jenerasyonunda OLED ekran kullanılabilir.

Digitimes'ın bileşen endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde Apple'ın, 2.Nesil iPad üzerinde çalışmalara başladığı ve 2011 yılında satışa sunacağı bu modelde OLED ekran kullanmayı düşündüğü belirtildi. Apple'ın özellikle batarya ömrüne katkı yapması muhtemel olan bu kararının arkasında 10 inçlik OLED ekranlarının fiyatlarının oldukça düşeceğini düşünmesi yatıyor. Digitimes'ın analistlerinden Mingchi Kuo de iPad'de OLED ekran kullanılmasının çok önemli bir hamle olacağını belirtmesine rağmen, OLED ekranların fiyatlarında 2010 yılı ile 2011 arasında çok büyük bir fark olmamasını beklediklerini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle iPad'de kullanılan 9.7 inçlik LCD ekranın fiyatı 60-70 dolarken, aynı boyuttaki OLED ekranların fiyatıysa yaklaşık 500 dolar.