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Apple, 2.Nesil iPad'de OLED ekran kullanabilir

9 yıl
10,9b
1
17
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'da yer alan habere göre Apple yaklaşık 5 gün içersinde 450,000'lik satış sayısını aşmayı başaran iPad'in 2.Jenerasyonunda OLED ekran kullanılabilir.

Digitimes'ın bileşen endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde Apple'ın, 2.Nesil iPad üzerinde çalışmalara başladığı ve 2011 yılında satışa sunacağı bu modelde OLED ekran kullanmayı düşündüğü belirtildi. Apple'ın özellikle batarya ömrüne katkı yapması muhtemel olan bu kararının arkasında 10 inçlik OLED ekranlarının fiyatlarının oldukça düşeceğini düşünmesi yatıyor. Digitimes'ın analistlerinden Mingchi Kuo de iPad'de OLED ekran kullanılmasının çok önemli bir hamle olacağını belirtmesine rağmen, OLED ekranların fiyatlarında 2010 yılı ile 2011 arasında çok büyük bir fark olmamasını beklediklerini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle iPad'de kullanılan 9.7 inçlik LCD ekranın fiyatı 60-70 dolarken, aynı boyuttaki OLED ekranların fiyatıysa yaklaşık 500 dolar.


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ExECaLiBuR 8 yıl
TR 1. nesil yaygınlaşmaya başlamadan 2. si çoktan çıkmış olacak bu gidişle.
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Neyıh 9 yıl
iphone amerikada 99$ iken türkiyede garanti kapsamlı ürün 5-6 katı fiyatına satılıyordu. apple türkiyede bu ürünü üretse belki alan çok olabilir.
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Sylargray 9 yıl

taskalp

iphone amerikada 99$ iken türkiyede garanti kapsamlı ürün 5-6 katı fiyatına satılıyordu. apple türkiyede bu ürünü üretse belki alan çok olabilir.

forum.donanimhaber.com/...
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darkaura 9 yıl
tepki suresini bilmiyorum ama kontrast orani sonsuz, daha ince ve daha az enerji harciyor. tek kusuru kisa kullanim omru
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Batuist 9 yıl
oled ekranların performansları nasıl?? tepki süreleri vs.
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ville 9 yıl
sony x1061 kullanıyorum. görüntüler iphone a kıyasla çooook daha canlı ve renkler mükemmel. ayrıca güneşin altında en ufak bir görme problemi çekmiyorum. apple oled ekrana geçer geçmez bir ipod touch ya da ipad alırım heralde.
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sertacaygun 9 yıl
Teknolojinin ülk sürümlerini almayacaksın, hele de Apple ürünlerinin...
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Centauri 9 yıl

sertacaygun

Teknolojinin ülk sürümlerini almayacaksın, hele de Apple ürünlerinin...


Apple ürünlerinin ilk sürümünü rahatlıkla alabilirsin.
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Centauri 9 yıl
yalnız bi google nexus one incelemesinde, OLED ekranın dışarıda güneş ışığında HİÇ gözükmediğini okudum....
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bilgehankalkan 9 yıl

Centauri

yalnız bi google nexus one incelemesinde, OLED ekranın dışarıda güneş ışığında HİÇ gözükmediğini okudum....


Zaten dışarda 10"'ik makineyi çıkartacak değil ya. Çıkarsa çıkarsa cep telefonunu çıkarır.
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Vipracing 9 yıl
N1 sahibiyim : Evet doğru dışarıda çok zor okunuyor direkt güneş ışığı altında.iPhone çok daha okunaklı aynı şartlarda.
Centauri

yalnız bi google nexus one incelemesinde, OLED ekranın dışarıda güneş ışığında HİÇ gözükmediğini okudum....
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