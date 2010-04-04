Apple A4: iPad'in beyni ne kadar hızlı ?

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Apple iPad

Resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan Apple iPad, dün itibariyle Amerika'da satışa sunuldu. Kimilerince devrim olarak nitelendirilen iPad, hem teknik hem de tasarım özellikleriyle kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Özellikle iPhone deneyimi olan kullanıcılar, iPad ile Apple'ın bir başka önemli zafere imza atacağını düşünürken diğer bir kesim ise iPad'i, ekranı daha büyük iPhone olarak tanımlıyor ve tablet bilgisayar pazarında güçlü rakipleri olacağını belirtiyor. Tasarımla ilgili tartışmalar bir yana iPad için bugün üzerinde duracağımız asıl nokta sahip olduğu işlemcisi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere iPad ile birlikte Apple, artık kendi tasarladığı A4 işlemcisini kullanmaya başlıyor.

iPhone için Samsung ile iş birliğine giden ve Güney Koreli üreticinin tasarladığı işlemcileri kullanan Apple, Nisan 2008'de yonga tasarımcısı P.A Semi firmasını satın alarak, gelecekte farklı bir strateji izleyeceğinin ilk sinyallerini vermişti. iPad ile sürpriz yapan ve A4 isimli yeni işlemci tasarımını kullanmaya başlayan Apple'ın, dördüncü jenerasyon iPhone'da da, iPad'de kullandığı A4 işlemcisine veya onun akıllı telefonlar için daha fazla optimizasyon içeren yeni bir varyasyonuna yer vermesi bekleniyor. ARM mimarisini temel alan ve üretimi Samsung tesislerinde gerçekleştirilen A4 işlemcisinin merak edilen detayları ve karşılaştırmalı bazı test sonuçları yayınlandı.

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İnternet sitesi yüklenme süreleri - Karşılaştırmalı test sonuçları - Düşük süre daha iyi.

ARM Cortex A8 mimarisini temel aldığı belirtilen A4 işlemcisi, aynı mikroişlemci mimarisini kullanan Samsung ve Qualcomm çözümlerinde olduğu gibi SoC yani yongada sistem formunda bir yapı. Apple tarafından tasarım özellikleri ve teknik dökümanları henüz detaylandırılmayan A4 işlemcisinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve sahip olduğu olduğu özellikler açısından özellikle aynı frekansta çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisiyle rakip olacağı öngörülüyor. iPad'in tasarım özellikleri dikkate alındığında, yapısında daha az I/O birimi olduğu belirtilen A4 işlemcisi, LDDR2 desteği ile geliyor ve bu açıdan daha yüksek bant genişliği sunacağı düşünülüyor.

1GHz'de çalışan A4 işlemcisinin karşılaştırmalı ilk test sonuçları Anandtech tarafından yayınlandı. Orjinal hızı 800MHz'in üzerinde olan ancak pil tüketimi dikkate alınarak 600MHz'e düşürülen ARM Cortex A8 tabanlı Samsung işlemcisinin kullanıldığı iPhone 3Gs ve Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemcili Google Nexus One'ın da dahil edildiği karşılaştırmada, A4 işlemcisinin performans değerleriyle ilgili ilk figürler ortaya çıktı. Tablet bilgisayar pazarının bir temsilcisi olan iPad'deki A4 işlemcisinin, bu açıdan farklı optimizasyonlara sahip olabileceği düşünülse de yetenekleri ve rakip çözümler karşısındaki performans durumu, iPhone 4G'nin işlem gücü açısından önemli bir ipucu niteliğinde.

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Düşük skor daha iyi.

Test sonuçlarından da görülebileceği üzere Apple'ın A4 işlemcisi, piyasada yaygın olarak kullanılan mevcut rakipleri karşısında ciddi şekilde daha hızlı olmayı başarıyor. Bu noktada altını çizmemiz gereken çok önemli bir detay daha bulunuyor ki o da kullanılan grafik yongası. Yongada sistem formundaki bu tip işlemcilerde, grafik hesaplamaları için genellikle konusunda uzman firmaların çözümlerine yer veriliyor. Snapdragon işlemcisinde ATi'nin tasarımı birkaç yıl öncesine dayanan Z430 grafik birimini kullanan Qualcomm'dan farklı olarak A4 işlemcisinde Apple, ortakları arasında yer aldığı Imagination firmasının güncel PowerVR grafik yongasına güveniyor ki bu noktada şu an için tek rakibinin Samsung'un yeni çözümü S5CP110 olması bekleniyor.

Nvidia Tegra platformunun da benzer kategoride yer aldığı düşük güç tüketimli SoC pazarı için üreticilerin çalışmaları da devam ediyor. Qualcomm, 1.3GHz'de çalışan yeni bir platform üzerinde çalışırken, tüm bu çözümlerin arkasındaki isim olan ARM ise yeni nesil üretim teknolojileri için hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Apple A4 işlemcisinin sergilediği yüksek performansın, 4. jenerasyon iPhone'da da kendini hissettirmesi beklenirken, yılın ikinci yarısında rekabetin agresif bir şekilde gelişmesi ve 1GHz işlemcili çok sayıda yeni telefonun pazara giriş yapması bekleniyor. Nintendo'nun Wii ile oyun pazarında yaptığını, iPad ile mobil pazarda gerçekleştirmek isteyen Apple'ın, ilerleyen dönemlerde SoC tipi işlemci tasarımında söz sahibi olması da bekleniyor.

http://anandtech.com/show/3633/apples-a4-soc-faster-than-snapdragon