Apple A4: iPad'in güç ünitesi hakkında ilk bilgiler

Teknoloji dünyası tartışmalarla geçen uzun bir bekleyiş döneminin ardından Apple iPad ile nihayet tanıştı. Dün düzenlenen etkinlik kapsamında lansmanını Steve Jobs'un gerçekleştirdiği iPad, diğer Apple ürünlerinden farklı olarak teknoloji tutkunlarını ikiye bölmüş durumda. Bir kısım kullanıcı iPad'in beklenen patlamayı yapamadığını, tasarım özellikleri açısından oluşan yüksek beklentiyi karşılayamadığını dile getirirken, diğer bir kısım ise Apple'ın yine etkileyici hatta kendi sınıfında yol gösterici bir cihaza imza attığını düşünüyor. İlk yorumlara bakılırsa iPad üzerine tartışmalar ürün piyasaya çıkana kadar devam edecek gibi görünüyor ancak kabul etmemiz gereken bir gerçek var ki, Apple yine yaptı yapacağını ve gündem yaratmayı başaran bir başka yeni bir cihaza daha imza attı.

Apple iPad'in genel özelliklerine, tasarımına ve kullandığı yazılım platformuna ait detaylara önceki haberlerimizde değinmiştik. Bu haberimizde ise iPad'in can damarı diyebileceğimiz işlemcisine biraz daha yakından bakmaya çalışacağız. Resmi tanıtımı dün yapılan iPad'ın en az kendisi kadar ses getiren bir diğer önemli özelliği ise hiç kuşkusuz kullanılan işlemcisi oldu diyebiliriz. Zira Apple, iPad ile birlikte işlemci konusunda dışa bağımlılığı sona erdirecek uzun soluklu yeni bir projenin ilk adımını atmış oldu. IBM ve Motorola ile birlikte 1991 yılında duyurduğu RISC tabanlı PowerPC işlemcilerinden 2005 yılında vazgeçen ve Intel ile anlaşarak yeni nesil bilgisayarlarında Intel platformunu kullanmaya başlayan Apple, önce iPod hemen ardından da iPhone gibi milyonlarca adet satan mobil cihazlarında ise ARM tabanlı Samsung işlemcilerini kullanıyor.

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Apple iPad.

iSuppli tarafından hem iPod Touch hem de iPhone için hazırlanan komponent maliyetleri dikkatle alındığında Apple adına maliyet en yüksek parçaların başında NAND flash bellek yongalarıyla birlikte işlemcilerin geldiğini görüyoruz. ARM mimarisini temel alan Samsung işlemcileriyle yoluna devam Cuppertino merkezli firma, birkaç yıl önce kendi işlemcisini geliştirmek için radikal bir karar almış ve bu karar doğrultusunda alternatif işlemci tasarımları hazırlayan P.A Semi firmasını 278 milyon dolar karşılığında 2008 yılında bünyesine katmıştı. Şirket satın almanın tek başına yeterli olmadığının bilincindeki Apple, hem CPU hem de GPU tasarımlarında uzman, sektörde saygınlığı bulunan çeşitli mühendisleri de kadrosuna katarak önemli sinyaller vermiş ve yonga tasarımında iddialı olacağına dikkat çekmişti.

Apple'ın A4 adını verdiği yeni işlemcisi 1GHz'de çalışıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin SoC formunda hazırlandığını yani aslında bir işlemcinin ötesinde yongada sistem birimi olduğunu ve grafik ünitesini de üzerinde barındırdığını görüyoruz. Nvidia'nın Tegra 2 ve Qualcomm'un Snapdragon platformlarına benzer şekilde ARM'ın Cortex A9 tasarımını temel aldığı belirtilirken, hesaplama yeteneği açısından Tegra 2 platformuyla benzer performans sergileyeceği konuşulurken grafik performansı hakkında çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Bilindiği gibi Apple, PowerVR grafik yongalarını geliştiren Imagination firmasının hissederları arasında yer alıyor ve firmanın düşük güç tüketimi ve yüksek performansı bir arada sunan grafik işlemci tasarımları bulunuyor.

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iPad'in tasarımı kullanıcıları ikiye bölmüş durumda.

Ancak bugün yayınlanan bazı haberlere göre A4 işlemcisinde PowerVR firmasının çözümleri yerine yine bir ARM tasarımı olan Mali 50 serisi grafik birimine yer verilmiş olabilir. PowerVR tasarımlarında olduğu gibi Mali 50 mimarisi de yüksek 3D performansı ve düşük güç tüketimini bir arada vaat ediyor ancak Nvidia Tegra 2 platformu karşısında nasıl bir performans sergileyeceği tam olarak bilinmiyor. Öte taraftan resmi tanıtımı CES 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak yapılan PowerVR SGX 545 GPU'su ile Imagination firmasının oldukça iddialı olduğu ve Nvidia çözümlerine kafa tutabilecek performansta bir GPU hazırladığı yönünde iddialı açıklamalar dikkate alındığında, Apple'ın neden bu yönde bir tercihde bulunmadığı sorusu da akıllara gelebilir ancak A4 işlemcisinin üretime Eylül ayında girdiği düşünülürse cevap ta ortaya çıkmış oluyor.

Mevcut bilgiler ışığında A4 işlemcisinde Mali 50 serisi GPU kullanılmasının en önemli nedeni olarak, tasarımı gerçekleştiren P.A Semi firmasının, geliştirme çalışmaları esnasında hazır ve güçlü bir çözüm olarak bu yönde bir tercihte bulunmuş olabileceğine dikakt çekiliyor. Peki Mali 50 serisi GPU tasarımı neler yapabilir ? ARM'ın açıklamalarına bakılırsa bu tasarımda 4x ve 16x Anti Aliasing desteği ile yüksek görüntü kalitesi elde edebilmek mümkün. Sahip olduğu performans ile karmaşık sahnelerin görüntüleyebildiği belirtilen grafik biriminin, yüksek tanımlı -1080p- video oynatma yeteneğine sahip olduğu ayrıca 2D/3D destekli uygulamalarda (örneğin 3D kullanıcı ara birimi gibi) gelişmiş kullanım deneyimi sunduğu belirtiliyor.

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Apple iPad'de kendi tasarımı olan ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanıyor.

iPad, iPod ve iPhone, Apple taşınabilir ürün gamının tamamında A4 ve türevi işlemciler kullanabilir.

Yeni nesil platform çözümlerinde yüksek grafik performansı hedefleyen hatta çıkan oyunlar sayesinde taşınabilir oyun konsolu kimliği de kazanan iPhone'un bu başarısını ileri götürmek isteyen ve bu hedefleri için ATi'de grafik çözümlerinden sorumlu baş teknolojist olarak görev yapmış Bob Drebin'i kadrosuna katan Apple'ın önünde farklı seçenekler de bulunmuyor değil. Anandtech'in haberine göre A4 işlemcisinde Cortex-A9 tasarımına eşlik eden grafik birimi, PowerVR SGX 535 ya da 540 çözümlerinden birisi olabilir. IPS gibi yüksek kaliteli panelin kullanıldığı 9.7-inç büyüklüğündeki kapasitif dokunmatik ekranıyla dikkat çeken iPad'in destek verdiği çözünürlük, 1024 x 768 piksel. Peki iPad video yetenekleri açısından nasıl bir cihaz, kullanıcılar iPad'i aynı zamanda bir medya oynatıcısı olarak ta kullanabilecekler mi ?

Gelişmiş ekran teknolojilerine rağmen düşük çözünürlük desteği ile bazı eleştrilerin hedefi olan Apple, iPad üzerinde donanımsal yani GPU tabanlı video hızlandırma desteği sunuyor ancak bu desteğin sınırlı olduğu belirtiliyor. Zira gelen bilgilere göre sadece H.264 videoların 720p çözünürlüğünde [muhtemelen] ve 30 kare/saniye gösterim performansıyla oynatılabildiği belirtiliyor. AAC-LC (48Hz, ana profil seviyesi 3.1) ses ve .m4v, .mp4 and .mov video formatlarına destek sunması beklenen iPad'in genel performansına yönelik gözlemler de detaylanıyor. Yine Anandtech'e göre iPad ile müzik sitesi Spin.com yaklaşık 2.7 saniyede yüklenirken, aynı site işlemci frekansı 600MHz olan iPhone 3Gs'te ise 7-9 saniyede yüklenebiliyor.

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Mali 50 ya da PowerVR SGX 5xx; iPad'in her koşulda iPhone ile başlayan taşınabilir oyun deneyimini geliştireceği belirtiliyor.

Apple'ın iPad ile tablet bilgisayar pazarında nasıl bir performans sergileyeceğini ürünün piyasaya çıkmasıyla birlikte daha sağlıklı bir şekilde gözlemleme fırsatı yakalayacağız. Ancak şu an üzerinde fazla durulmasa da iPad'in orta ve uzun vadede endüstrideki bazı dengeleri değiştirebilecek bir dizi gelişmenin ilk temsilcisi olması da muhtemel görünüyor. Zira pozisyonu ve yüksek adetli alım gücüyle, Intel'in yeni nesil işlemcilerine pek çok firmadan önce ulaşan [bkz. MacBook Air] Apple, iPad ile başlayan serüvende A4 ve devamında gelecek yeni işlemcilerini ürün gamında çok daha yaygın bir şekilde kullanarak işlemci konusundaki dışa bağımlılığını azaltacağı tahminleri yapılıyor.

Grafik performansı açısından A4 işlemcisinin, Nvidia Tegra 2 platformunun önünde yer alması açıkçası pek beklenmiyor ancak donanım ve yazılım uyumluluğu noktasında güçlü yetenekleri olan Apple'ın bu açığı kapatabileceği düşünülüyor. Zira bugün piyasada iPhone'dan daha güçlü telefonlar bulunmakla birlikte bir kısmının daha zayıf kullanım deneyimi sunduğunu çünkü yazılım ve donanım birlikteliği açısından Apple'a göre daha zayıf kaldıklarını görüyoruz. Bu açıdan değerlendirildiğinde iPad'in şaşırtıcı bir performans sunması da beklenebilir. Bu arada Apple'a ek olarak Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI ve Samsung gibi dünya devi isimlerin tablet bilgisayar hazırlıkları da devam ediyor. Kısacası Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın belirttiği gibi 2010 yılı tablet bilgisayarların yılı olacak gibi görünüyor.

Kaynaklar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8