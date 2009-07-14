Apple App Store 1.5 milyar uygulama indirme barajını da geçti

Tam Boyutta Gör

Apple'ın akıllı telefon pazarı ve taşınabilir medya oynatıcıları kategorisinde elde ettiği başarıda hazırladığı donanımlar kadar App Store'un katkısı da yadsınamaz. Zira firma iPhone ve iPod kullanıcıları için yaklaşık bir yıl önce devreye soktuğu uygulama mağazası App Store ile adeta inanılmazı başardı ve 1.5 milyar uygulama indirme rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Kimisi ücretli kimisi ise ücretsiz yaklaşık 65.000 uygulamanın yayımlandığı çevrimiçi mağazanın bu kadar güçlü olmasında en büyük paylardan birisi de "iPhone Developer Program" a kayıtlı 100.000 uygulama geliştiricisine ait. 77 ülkeden erişilebilen App Store'un elde ettiği başarı diğer üreticileri de hareketlendirdi zira Android platformu ile Google, Nokia, RIM ve LG gibi alanlarında iddialı isimlerin kendi uygulama mağazalarıyla benzer bir adım attıkları veya atacakları da biliniyor.

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs yaptığı açıklamasında, App Store'un ölçek ve kalite açısından endüstride daha önce görülen hiç birşeye benzemediğini, diğerleri için 1.5 milyar uygulama indirme rakamını yakalamanın çok zor olacağını belirtti. Akıllı telefonların başarısında sadece donanım özelliklerinin değil aynı zamanda uygulama çeşitliliği ve kalitesinin de önemli olduğunu gözler önüne seren Apple App Store için yeni hedef 2 milyar barajı bakalım uygulama mağazası bu rakama ne zaman ulaşacak.