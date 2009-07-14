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Apple App Store 1.5 milyar uygulama indirme barajını da geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple App Store 1.5 milyar uygulama indirme barajını da geçti
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Apple'ın akıllı telefon pazarı ve taşınabilir medya oynatıcıları kategorisinde elde ettiği başarıda hazırladığı donanımlar kadar App Store'un katkısı da yadsınamaz. Zira firma iPhone ve iPod kullanıcıları için yaklaşık bir yıl önce devreye soktuğu uygulama mağazası App Store ile adeta inanılmazı başardı ve 1.5 milyar uygulama indirme rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Kimisi ücretli kimisi ise ücretsiz yaklaşık 65.000 uygulamanın yayımlandığı çevrimiçi mağazanın bu kadar güçlü olmasında en büyük paylardan birisi de "iPhone Developer Program" a kayıtlı 100.000 uygulama geliştiricisine ait. 77 ülkeden erişilebilen App Store'un elde ettiği başarı diğer üreticileri de hareketlendirdi zira Android platformu ile Google, Nokia, RIM ve LG gibi alanlarında iddialı isimlerin kendi uygulama mağazalarıyla benzer bir adım attıkları veya atacakları da biliniyor.

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs yaptığı açıklamasında, App Store'un ölçek ve kalite açısından endüstride daha önce görülen hiç birşeye benzemediğini, diğerleri için 1.5 milyar uygulama indirme rakamını yakalamanın çok zor olacağını belirtti. Akıllı telefonların başarısında sadece donanım özelliklerinin değil aynı zamanda uygulama çeşitliliği ve kalitesinin de önemli olduğunu gözler önüne seren Apple App Store için yeni hedef 2 milyar barajı bakalım uygulama mağazası bu rakama ne zaman ulaşacak.


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Mamiy 10 yıl
apple kimse tutamaz :)
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atlantiq 10 yıl
deli para. önüne geçilmez artık
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Momo-Oz 10 yıl
adam ne para kırdı lan :D off 1.5 milyar ne demek ya :D bana %1 ini verseler ömrümün sonuna kadar yeter
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cbenlidayi 10 yıl
steve işi degil bu instaler diye bir uygulama vardı (ilk hackelenen iphonelara crackli program yüklemek için hack eden eleman tarafından geliştirilmiş) bu onun biraz daha geliştirilmiş hali apple baktı ii tutuluyor bu menü içinden uygulama downloadı ve setupı app store diye ismin de benzer uygulama ve alt yapıyı güçlendirdi olay bundan ibaret
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Figure 10 yıl
Aferin.


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tolgaerhan 10 yıl
Apple'de Steve Jobs gibi sıradan olmayan bir adam var bu taktikler hep onun işi..
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fatihcanery 10 yıl
apple firması gercekten sıradışı pazarlama stratejisi sunuyor,Böyle giderse daha da büyürler...
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Vipracing 10 yıl
Çığ gibi büyüyor tutulmaz hale geldi atı alan üsküdarı değil ayı geçti artık bundan sonra biraz zor yakalarlar geçmiş olsun.

Edit baktım tam : 62,336 aplikasyon varmış (Fart aplikasyonları dahil
) son olarak yaklaşık 3 ayda 500.000.000 downloada ulaştığı düşünülürse bundan önceki 1 milyar download un tam 2 katına denk geliyor bu seferki süratleri.
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Fettah34 10 yıl
WWDC toplantisinda 50.000 uygulama deniyordu.
Şimdi 65.000 uygulama olmuş...
40 günde 15.000 uygulama mi eklenmiş?


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sinuhe.s 10 yıl

farkı fark edebilmek gerek ayfonu değerli ve tercih edilir kılan nedenler arasında uygulama zenginliğinin etkisi büyük
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