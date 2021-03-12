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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor

    Teknoloji devi Apple, artırılmış gerçekliğin uygulamalarını daha iyi hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Kullanıcılar, istedikleri nesneleri bulanıklaştırabilecek ya da çıkarabilecekler.
    12 Mart 2021, 21:30 (3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor
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    Apple, yaptığı iki farklı patent başvurusu ile kullanıcıların otomatik olarak oluşturulan ekstralarla birlikte artırılmış gerçeklik deneyimlerini kaydedebilmesini, düzenlemesini ve daha sonra görüntüleyebilmesini amaçlıyor.  

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor

    Ayrıca Bkz. "Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek"

    Artırılmış gerçekliğin kaydıyla alakalı patent başvuruları

    Apple'ın başvuru yaptığı Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Gerçeklik Kaydedici başlıklı patentin açıklamasında: "Söz konusu teknoloji, en azından kısmen bir kullanıcı tercihine veya tespit edilen bir olaya dayanarak, bir ilgi alanı veya içeriğin kaydedilmesiyle ilgilenilen bir nesneyi tanımlar. En azından kısmen, belirlenen ilgi alanına veya odak nesneye dayalı olarak söz konusu teknoloji, içerik kaydının değiştirilmiş bir versiyonunu üretir." ifadelerine yer veriliyor.

    Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor
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    Esas olarak patent, sanal nesneleri veya bilgileri gerçeklikle başarılı bir şekilde karıştırmak ve daha sonra oynatmak için kaydetmekle ilgili. Verilen örnekler incelendiğinde mevcut teknoloji, bir spor karşılaşmasında kullanıcı, özellikle bir oyuncuyu takip etmek istediğinde ortaya çıkıyor. Diğer oyuncular ne yaparsa yapsın, sistem seçilen oyuncunun ne yaptığını yakalayabilecek ve gerçekleştirdiği eylemleri açıklayan bir üst bilgi oluşturacak.

    Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor
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    Artırılmış gerçeklik kaydıyla ilgili yeni ortaya çıkan ikinci patent başvurusu ise bir cihazın görüş alanı içindeki bir içerik kaydının analiz edilmesi ile alakalı. Görüş alanı içerisinde kullanıcı tarafından seçilen bir nesne, bulanıklaştırılabilecek veya görüntüden çıkarılabilecek. Cihaz, hem nesnenin çıkarıldığı veya bulanıklaştırıldığı hem de orijinal görüntüleri kayıt edebilecek.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-wants-ar-to-be-recordable-and-intelligently-annotated-for-later-viewers
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    E Elektrikliarabasever 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oha bildiğin Black mirror bu engellediğin insanları görmediğin duymadığın bir bölüm vardı :D
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım sağlam bir AR yada VR kaskı çıkarsınlarda ortam şenlensin. Apple fiyat politikası konusunda eleştirilebilir ama mühendislik ekibi cidden çok iyi çalışıyor. Sektörde ne kadar fazla rekabet o kadar hızlı gelişen teknoloji demek.
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