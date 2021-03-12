Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor

Apple, yaptığı iki farklı patent başvurusu ile kullanıcıların otomatik olarak oluşturulan ekstralarla birlikte artırılmış gerçeklik deneyimlerini kaydedebilmesini, düzenlemesini ve daha sonra görüntüleyebilmesini amaçlıyor.İlginizi Çekebilir Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor
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Artırılmış gerçekliğin kaydıyla alakalı patent başvuruları
Apple'ın başvuru yaptığı Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Gerçeklik Kaydedici başlıklı patentin açıklamasında: "Söz konusu teknoloji, en azından kısmen bir kullanıcı tercihine veya tespit edilen bir olaya dayanarak, bir ilgi alanı veya içeriğin kaydedilmesiyle ilgilenilen bir nesneyi tanımlar. En azından kısmen, belirlenen ilgi alanına veya odak nesneye dayalı olarak söz konusu teknoloji, içerik kaydının değiştirilmiş bir versiyonunu üretir." ifadelerine yer veriliyor.
Esas olarak patent, sanal nesneleri veya bilgileri gerçeklikle başarılı bir şekilde karıştırmak ve daha sonra oynatmak için kaydetmekle ilgili. Verilen örnekler incelendiğinde mevcut teknoloji, bir spor karşılaşmasında kullanıcı, özellikle bir oyuncuyu takip etmek istediğinde ortaya çıkıyor. Diğer oyuncular ne yaparsa yapsın, sistem seçilen oyuncunun ne yaptığını yakalayabilecek ve gerçekleştirdiği eylemleri açıklayan bir üst bilgi oluşturacak.
Artırılmış gerçeklik kaydıyla ilgili yeni ortaya çıkan ikinci patent başvurusu ise bir cihazın görüş alanı içindeki bir içerik kaydının analiz edilmesi ile alakalı. Görüş alanı içerisinde kullanıcı tarafından seçilen bir nesne, bulanıklaştırılabilecek veya görüntüden çıkarılabilecek. Cihaz, hem nesnenin çıkarıldığı veya bulanıklaştırıldığı hem de orijinal görüntüleri kayıt edebilecek.
https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-wants-ar-to-be-recordable-and-intelligently-annotated-for-later-viewers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!