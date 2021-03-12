Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor

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Apple, yaptığı iki farklı patent başvurusu ile kullanıcıların otomatik olarak oluşturulan ekstralarla birlikte artırılmış gerçeklik deneyimlerini kaydedebilmesini, düzenlemesini ve daha sonra görüntüleyebilmesini amaçlıyor.

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Ayrıca Bkz. "Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek"

Artırılmış gerçekliğin kaydıyla alakalı patent başvuruları

Apple'ın başvuru yaptığı Bilgisayar Tarafından Oluşturulan Gerçeklik Kaydedici başlıklı patentin açıklamasında: "Söz konusu teknoloji, en azından kısmen bir kullanıcı tercihine veya tespit edilen bir olaya dayanarak, bir ilgi alanı veya içeriğin kaydedilmesiyle ilgilenilen bir nesneyi tanımlar. En azından kısmen, belirlenen ilgi alanına veya odak nesneye dayalı olarak söz konusu teknoloji, içerik kaydının değiştirilmiş bir versiyonunu üretir." ifadelerine yer veriliyor.

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Esas olarak patent, sanal nesneleri veya bilgileri gerçeklikle başarılı bir şekilde karıştırmak ve daha sonra oynatmak için kaydetmekle ilgili. Verilen örnekler incelendiğinde mevcut teknoloji, bir spor karşılaşmasında kullanıcı, özellikle bir oyuncuyu takip etmek istediğinde ortaya çıkıyor. Diğer oyuncular ne yaparsa yapsın, sistem seçilen oyuncunun ne yaptığını yakalayabilecek ve gerçekleştirdiği eylemleri açıklayan bir üst bilgi oluşturacak.

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Artırılmış gerçeklik kaydıyla ilgili yeni ortaya çıkan ikinci patent başvurusu ise bir cihazın görüş alanı içindeki bir içerik kaydının analiz edilmesi ile alakalı. Görüş alanı içerisinde kullanıcı tarafından seçilen bir nesne, bulanıklaştırılabilecek veya görüntüden çıkarılabilecek. Cihaz, hem nesnenin çıkarıldığı veya bulanıklaştırıldığı hem de orijinal görüntüleri kayıt edebilecek.

https://appleinsider.com/articles/21/03/11/apple-wants-ar-to-be-recordable-and-intelligently-annotated-for-later-viewers

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