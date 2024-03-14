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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni Touch Bar patenti ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Gelecek nesil iPhone'ların ve iPad'ler için plananan sürpriz bir Touch Bar patenti ortaya çıktı. Yeni tasarım, entegre bir harici ekranla geliyor. İşte detaylar...
    Apple'ın yeni Touch Bar patenti ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), Apple’ın başvuruda bulunduğu yepyeni bir Touch Bar patenti yayınladı. Daha önceki MacBook Pro modellerini andıran bu tasarım, tuşa entegre dokunmatik ekranla geliyor. Ancak iPhone ve iPad'ler dahil olmak üzere çok daha geniş bir yelpazede sunulabilir.

    Hem iyi hem de kötü bir fikir olabilir

    Patent dosyalarına baktığımızda, Apple'ın planladığı Touch Bar tasarımının birden fazla amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Öyle ki bu bölümden kontrol düğmeleri ve kullanıcı arayüzünün yanı sıra, pil ömrü ve hava durumu gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Bunu eski Nokia telefonlardaki özel oynat/duraklat/atla düğmelerine benzetebiliriz. Ancak daha modernize edilmiş şekilde geliyor.

    Apple'ın yeni Touch Bar patenti ortaya çıktı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Üstelik yenilik sadece basit bir yan ekran değil. Örneklerden birinde, yan tarafta şarkı başlıkları, şarkı sözleri ve hatta ses seviyesi kontrollerinin bulunduğu bir müzik çalar arayüzü sergileniyor. Yani bu özellik, yeniden yapılandırılabilir ve mevcut faaliyetle ilgili kontroller ve bilgiler için düzenlenebilir olacak. Kısaca daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi söz konusu.

    Bu gelişmeler her ne kadar heyecan verici olsa da, dayanıklılık soruları akla getirmiyor değil. Zira telefonun düşmesi veya çizilmesi gibi etmenler baş ağrıtıcı sonuçlara açabilir. 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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