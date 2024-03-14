Apple'ın yeni Touch Bar patenti ortaya çıktı: İşte görüntüler

Hem iyi hem de kötü bir fikir olabilir
Patent dosyalarına baktığımızda, Apple'ın planladığı Touch Bar tasarımının birden fazla amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Öyle ki bu bölümden kontrol düğmeleri ve kullanıcı arayüzünün yanı sıra, pil ömrü ve hava durumu gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Bunu eski Nokia telefonlardaki özel oynat/duraklat/atla düğmelerine benzetebiliriz. Ancak daha modernize edilmiş şekilde geliyor.
Bu gelişmeler her ne kadar heyecan verici olsa da, dayanıklılık soruları akla getirmiyor değil. Zira telefonun düşmesi veya çizilmesi gibi etmenler baş ağrıtıcı sonuçlara açabilir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.