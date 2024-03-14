Apple'ın yeni Touch Bar patenti ortaya çıktı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), Apple’ın başvuruda bulunduğu yepyeni bir Touch Bar patenti yayınladı. Daha önceki MacBook Pro modellerini andıran bu tasarım, tuşa entegre dokunmatik ekranla geliyor. Ancak iPhone ve iPad'ler dahil olmak üzere çok daha geniş bir yelpazede sunulabilir.

Hem iyi hem de kötü bir fikir olabilir

Patent dosyalarına baktığımızda, Apple'ın planladığı Touch Bar tasarımının birden fazla amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Öyle ki bu bölümden kontrol düğmeleri ve kullanıcı arayüzünün yanı sıra, pil ömrü ve hava durumu gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Bunu eski Nokia telefonlardaki özel oynat/duraklat/atla düğmelerine benzetebiliriz. Ancak daha modernize edilmiş şekilde geliyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik yenilik sadece basit bir yan ekran değil. Örneklerden birinde, yan tarafta şarkı başlıkları, şarkı sözleri ve hatta ses seviyesi kontrollerinin bulunduğu bir müzik çalar arayüzü sergileniyor. Yani bu özellik, yeniden yapılandırılabilir ve mevcut faaliyetle ilgili kontroller ve bilgiler için düzenlenebilir olacak. Kısaca daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi söz konusu.

Bu gelişmeler her ne kadar heyecan verici olsa da, dayanıklılık soruları akla getirmiyor değil. Zira telefonun düşmesi veya çizilmesi gibi etmenler baş ağrıtıcı sonuçlara açabilir.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi teknoloji devleri, gelecek planları doğrultusunda çok sayıda patent başvurusunda bulunuyor. Ancak birçoğunun hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil iPhone veya iPad modellerinde kullanılıp kullanılmayacağı şuan için belirsiz.

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