Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek

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Apple ürünleri konusunda güvenilir analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmalarına dair son raporlarını paylaştı. Kuo'nun paylaştığı raporlara göre, teknoloji devi, önümüzdeki yıl ilk karma gerçeklik başlığını ve 2025 yılına kadar artırılmış gerçeklik gözlüklerini piyasaya sürecek.

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Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik ürün çalışmaları

Kuo'nun hazırladığı raporlarda üç aşamalı bir çizelge, ilk göze çarpanlar arasında yer alıyor. Şirket, 2022'ye kadar kask tipi, 2025'e kadar gözlük tipi ve 2030 - 2040'a kadar kontakt lens tipi ürünlerle artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri sunacak. Kask tipi ürün artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri sağlarken gözlük ve kontakt lens tipi ürünlerin artırılmış gerçeklik uygulamalarına odaklanması bekleniyor.

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Apple'ın karma gerçeklik başlıklarının mevcut prototiplerinin tümünün yaklaşık 200-300 gram olduğunu ancak Apple'ın şu anda karşılaştığı teknik sorunları çözmeyi başarması durumunda bu ağırlığın 100-200 grama düşürülebileceğini belirtildi. Bu durum, Apple'ın başlığını piyasadaki sanal gerçeklik gözlüklerinin birçoğuna oranla daha hafif olmasını sağlayacak. Raporlar ayrıca fiyat konusunda yaklaşık 1.000 dolar gibi bir beklenti sunuyor.

Kuo'ya göre, karma gerçeklik başlığının, "şeffaf artırılmış gerçeklik deneyimi" için çeşitli optik modüllerle ve Sony'nin Micro-OLED ekranları ile donatılması bekleniyor. Başlık ayrıca sanal gerçeklik deneyimi de sunabilecek. Bağımsız bilgi işlem gücüne ve depolamaya sahip olması beklenen başlık, diğer birçok sanal veya artırılmış gerçeklik başlıkları gibi çalışmak için bir ana cihaza ihtiyaç duymayacak. Yine de direkt olarak mobil cihaz olarak değil taşınabilir cihaz olarak konumlandırılacak.

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Apple'ın karma gerçeklik başlığının yanı sıra, 2025 yılına kadar artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Kuo, gözlüklerin henüz prototipinin olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini söylüyor.

Kuo, gözlüklerin "optik şeffaf AR deneyimi" sağlayacağını ve karma gerçeklik başlığından daha çok mobil bir ürün olarak konumlandırılacağını belirtiyor. Gözlüğün, Apple Car ile gelmesi ve araç ile uyumlu çalışabileceği söyleniyor.

Raporda, en erken 2030 yılında piyasaya sürülmesi beklenen kontakt lensle alakalı pek fazla detaya yer verilmedi ancak ürünün, görünür bilgi işlem çağından görünmez bilgi işlem çağına geçişte rol alacağı belirtildi.

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