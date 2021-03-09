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    Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek

    Teknoloji devi Apple, artırılmış ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yayınlanan bir rapora göre şirket, gelecek yıllarda bu konularla alakalı birçok ürünü piyasaya sürecek.
    09 Mart 2021, 03:45 (12 sa.)
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    iPhone
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek
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    Apple ürünleri konusunda güvenilir analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, şirketin sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik çalışmalarına dair son raporlarını paylaştı. Kuo'nun paylaştığı raporlara göre, teknoloji devi, önümüzdeki yıl ilk karma gerçeklik başlığını ve 2025 yılına kadar artırılmış gerçeklik gözlüklerini piyasaya sürecek.

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    Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklik ürün çalışmaları

    Kuo'nun hazırladığı raporlarda üç aşamalı bir çizelge, ilk göze çarpanlar arasında yer alıyor. Şirket, 2022'ye kadar kask tipi, 2025'e kadar gözlük tipi ve 2030 - 2040'a kadar kontakt lens tipi ürünlerle artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri sunacak. Kask tipi ürün artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri sağlarken gözlük ve kontakt lens tipi ürünlerin artırılmış gerçeklik uygulamalarına odaklanması bekleniyor.

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    Apple'ın karma gerçeklik başlıklarının mevcut prototiplerinin tümünün yaklaşık 200-300 gram olduğunu ancak Apple'ın şu anda karşılaştığı teknik sorunları çözmeyi başarması durumunda bu ağırlığın 100-200 grama düşürülebileceğini belirtildi. Bu durum, Apple'ın başlığını piyasadaki sanal gerçeklik gözlüklerinin birçoğuna oranla daha hafif olmasını sağlayacak. Raporlar ayrıca fiyat konusunda yaklaşık 1.000 dolar gibi bir beklenti sunuyor.

    Kuo'ya göre, karma gerçeklik başlığının, "şeffaf artırılmış gerçeklik deneyimi" için çeşitli optik modüllerle ve Sony'nin Micro-OLED ekranları ile donatılması bekleniyor. Başlık ayrıca sanal gerçeklik deneyimi de sunabilecek. Bağımsız bilgi işlem gücüne ve depolamaya sahip olması beklenen başlık, diğer birçok sanal veya artırılmış gerçeklik başlıkları gibi çalışmak için bir ana cihaza ihtiyaç duymayacak. Yine de direkt olarak mobil cihaz olarak değil taşınabilir cihaz olarak konumlandırılacak.

    Apple, 2022'de karma gerçeklik başlığını, 2025'e kadar da artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürecek
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    Apple'ın karma gerçeklik başlığının yanı sıra, 2025 yılına kadar artırılmış gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Kuo, gözlüklerin henüz prototipinin olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini söylüyor.

    Kuo, gözlüklerin "optik şeffaf AR deneyimi" sağlayacağını ve karma gerçeklik başlığından daha çok mobil bir ürün olarak konumlandırılacağını belirtiyor. Gözlüğün, Apple Car ile gelmesi ve araç ile uyumlu çalışabileceği söyleniyor.

    Raporda, en erken 2030 yılında piyasaya sürülmesi beklenen kontakt lensle alakalı pek fazla detaya yer verilmedi ancak ürünün, görünür bilgi işlem çağından görünmez bilgi işlem çağına geçişte rol alacağı belirtildi.



    Kaynakça https://www.macrumors.com/2021/03/07/kuo-apple-mixed-reality-headset-2022/ https://appleinsider.com/articles/21/03/07/apples-1000-ar-headset-expected-in-2022-apple-glass-in-2025-contact-lenses-in-2030
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    apple bu işin altından kalkabilecek en özgün firma.
    ancak oyun konusuna pek eğilen bir firma değil.
    dilerdim ki steam gibi kendi oyun store'u olan ve gaming konseptli bilgisayarlar da çıkaran bir firmaya doğru da evrilsin apple.

    M1 den sonra açıkçası böyle bir hamle bekliyorum , umarım gpu konusunda da öncü çalışmalar yaparlar.
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    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kaskta M1 kullansa zaten direkt kendi başına bir bilgisayar olur. 200-300 gram ağırlıkta çok iyi bence.
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    mokinto (umut AYDIN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mikro oled nedir?
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    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mokinto
    Hocam adı üzerine VR gözlükler için geliştirilmiş çok ufak ama baya yüksek çözünürlüklü ekranlar.
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